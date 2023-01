Nová jako stará. Tedy alespoň cenově. Zlevňování modelů Tesly poškozuje trh s automobily, míní analytici

I přes klesající akcie a zlevňování elektromobilů značky Tesla společnost v prvním měsíci nového roku oznamuje nečekaně vysoké tržby. Ty v posledním loňském čtvrtletí meziročně vzrostly o 37 procent na 24,3 miliardy dolarů (zhruba 531,3 miliardy korun), což je zhruba o 300 milionů dolarů (asi 6,6 miliardy korun) více, než se původně očekávalo. Co se týče zisku společnosti, ten vzrostl o 59 procent na 3,7 miliardy dolarů (přibližně 80,9 miliardy korun).

Majitel Tesly Elon Musk, který vlastní také Twitter, následně popřel, že by jeho zvýšená a mnohdy kontroverzní aktivita na této sociální síti, mohla mít na společnost negativní vliv. Twitter, na němž má necelých 130 milionů sledujících, naopak označil za neuvěřitelně mocný nástroj, který by poptávku po elektromobilech jeho značky mohl ještě zvýšit.

Musk je v současné době zapleten například do soudního sporu, v rámci kterého je nařčen z podvodu investorů. Jedná se o důsledek jeho vyjádření z roku 2018, kdy uvedl, že zvažuje převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou. Cena akcií firmy pak prudce vzrostla, dohoda se ale následně neuskutečnila, a tak akcie opět padaly dolů. Odpor nedávno vyvolal například i jeho ,mírový plán‘ na ukončení rusko-ukrajinské války. Jedním z návrhů bylo, aby Ukrajina předala Kremlu kontrolu nad Krymem, který Rusko anektovalo v roce 2014.

Ceny akcií v společnosti se v loňském roce propadly téměř o dvě třetiny, zatímco se Musk zabýval převzetím Twitteru za 44 miliard dolarů a jeho následnou reorganizací. Nicméně i tak se Tesle podařilo prodat rekordní počet elektromobilů.

Větší dostupnost nebo problémy s poptávkou?

Za celý loňský rok dodala Tesla svým zákazníkům 1,3 milionu vozů, tedy zhruba o 40 procent více než v roce předchozím. Vliv na počet prodaných kusů mělo pravděpodobně snížení cen některých modelů, například Modelu 3 a Modelu Y, ke kterému majitel společnosti přistoupil už loni. Tehdy měli lidé ušetřit 3 750 dolarů (asi 85 tisíc korun), těšně před koncem roku však Tesla slevu zdvojnásobila. A se snižováním cen pokračovala i začátkem ledna, kdy ceny vozů snížila o 20 procent. Díky tomu má společnost pravděpodobně nárok na federální daňové úlevy.

Tento krok má ale mnohem širší dopad, než je uspokojení svých potenciálních zákazníků. Současným majitelům totiž snižuje hodnotu vozů pro další prodej a vyvolává vlnový efekt v automobilovém průmyslu, kdy ostatní výrobci pociťují tlak na to, aby nabízely cenově dostupnější elektromobily. A to navzdory rostoucím nákladům. Zmatek zmíněný krok vytváří také na trhu ojetých automobilů, zatímco na Wall Street pro změnu vyvolává obavy z první cenové války elektromobilů odehrávající se na pozadí možné recese.

„Snížení cen společností Tesla způsobuje, že všechny ostatní elektromobily i vozidla se spalovacím motorem vypadají postupně dražší. Stlačuje to marže a způsobuje ochlazení na trhu s ojetými vozy,“ napsal dle televize CNBC v páteční zprávě pro investory Adam Jonas, analytik Morgan Stanley. A co víc, zlevnění jednotlivých modelů značky Tesla je v rozporu z Muskovým tvrzením, podle kterého mají být jeho vozy zhodnocujícím se majetkem, což je na trhu automobilů vzácnost.

Na ceně opravdu záleží

Dle analytiků snížení cen naznačuje, že Tesla upřednostňuje prodej před ziskem, což může signalizovat problém s dostatečným zájmem ze strany zákazníků. „Dochází k oslabování poptávky a oni chtějí zlepšit své prodeje – nebo jde o získání tržního podílu,“ komentuje pro zmíněnou televizi Michelle Krebsová, výkonná analytička společnosti Cox Automotive.

Ke klesající ceně vozů se vyjádřil i samotný Musk. „Na ceně opravdu záleží,“ uvádí BBC s odkazem na jeho slova. „Myslíme si, že poptávka bude dobrá i přes pravděpodobný pokles automobilového trhu jako celku.“ Při pohledu do budoucna miliardář uvedl, že v dlouhodobém horizontu očekává postupné zotavování cen akcií své automobilky, a to navzdory „docela těžké recesi“, jež se má během letoška dostavit.

Nové, či ojeté? Cena je skoro stejná

Změna ceny nových vozidel samozřejmě není nic nového, automobilky ji činí poměrně pravidelně. Obvykle se tak ale děje prostřednictvím pobídek nebo po příchodu nového modelu. Tak či onak byly tyto úpravy historicky vždy jen malé, aby nenarušily zavedený automobilový ekosystém.

Akcie Tesly zažily během podzimu strmý pád. Zdroj: Trading Economics

Navíc platí, že když klesá cena nového vozu, klesá i hodnota ojetých modelů. A v případě Tesly se některé nové modely prodávaly za téměř stejnou cenu (jen o nižší tisíce dolarů levněji) jako jejich ojeté protějšky. To je problematické jak pro současné majitele, tak pro prodejce ojetých vozidel a v konečném důsledku i pro samotnou společnost Tesla, která ojeté modely prodává přímo spotřebitelům.

Ostatně, z reportu společnosti Edmunds vyplývá, že během prvních 17 lednových dnů klesly ceny ojetých vozů Tesla od roku výroby 2020 a dále na průměrnou cenu 58 657 dolarů (asi 1,3 milionu korun), což je o 24,5 procenta méně než červnové maximum 76 626 dolarů (zhruba 1, 7 milionu korun). A tak zatímco se nedávní kupci vozů Tesla obracejí na Muska a společnost s peticí, prostřednictvím které žádají o odškodnění, zájem o tyto elektromobily prudce roste.

Například CarMax, což je největší prodejce ojetých vozidel ve Spojených státech, po změně cen prodal obratem stovky vozů Tesla. „Průběžně upravujeme maloobchodní ceny vozidel v reálném čase, abychom odpovídali podmínkám na trhu a nabízeli konkurenceschopné ceny,“ cituje CNBC z emailu provozního ředitele společnosti CarMax Joea Wilsona.

Zatímco někteří zákazníci se cítí být podvedeni, analytici z Wall Street hodnotí snížení cen pozitivně. Tedy alespoň pro Teslu, která se ve srovnání s tradičními výrobci automobilů těší výrazně vyšší ziskové marži. Komu jejich propad výrazně stíží podnikání, bude dle expertů řada sekundárních výrobců, respektive takzvaných OEM.

„Už teď většina OEM na prodejích elektromobilů prodělává. Kvůli těmto slevám to budou mít ještě těžší, a to zrovna ve chvíli, kdy se snaží jejich výrobu navýšit,“ podotýká analytik Bank of America John Murphy.