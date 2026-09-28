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Stalo se to před, nebo po roce 1948? Otestujte si znalost klíčových mezníků československých dějin

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Redakce
Dnes
Tribuna na Václavském náměstí během oslav 1. máje v roce 1956.
Autor: Fortepan, Bauer Sándor
Tribuna na Václavském náměstí během oslav 1. máje v roce 1956.

Znáte klíčové mezníky československých dějin natolik dobře, abyste je bezpečně zařadili k roku 1948? V naší interaktivní hře si to můžete ověřit.

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Jak to funguje? Karta s Vítězným únorem, komunistickým převratem z 25. února 1948, zůstává napevno uprostřed jako pevný orientační bod. Vaším úkolem je přetáhnout jedenáct dalších historických událostí do správné poloviny časové osy – před rok 1948, nebo po něm – a v rámci každé poloviny je ještě seřadit chronologicky za sebou. To je důležité, jinak vám to systém vyhodnotí jako chybu.

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Na výběr máte události od vzniku samostatného Československa v říjnu 1918 přes Mnichovskou dohodu, vznik protektorátu či atentát na Reinharda Heydricha, přes poválečné osvobození Prahy a popravu Milady Horákové, až po srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy, sebeupálení Jana Palacha, zveřejnění Charty 77 a sametovou revoluci v listopadu 1989.

Hra funguje stejně dobře na počítači i na mobilu. Karty prostě přetáhnete myší, nebo jednoduše prstem. Jakmile pořadí sestavíte, hra vyhodnotí, kolik z jedenácti událostí jste zařadili správně, a u každé z nich zároveň odhalí přesné datum i krátký popis toho, co se tehdy skutečně stalo. Tak to zkuste.

Historie

Před, nebo po roce 1948?

Karta 1948 zůstává uprostřed. Přetáhni ostatních jedenáct událostí z hloučku do zóny před nebo po roce 1948 a v rámci zóny je seřaď chronologicky. Funguje myší i prstem.

Před 1948
1948Vítězný únor
Po 1948

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