Stalo se to před, nebo po roce 1948? Otestujte si znalost klíčových mezníků československých dějin

Jak to funguje? Karta s Vítězným únorem, komunistickým převratem z 25. února 1948, zůstává napevno uprostřed jako pevný orientační bod. Vaším úkolem je přetáhnout jedenáct dalších historických událostí do správné poloviny časové osy – před rok 1948, nebo po něm – a v rámci každé poloviny je ještě seřadit chronologicky za sebou. To je důležité, jinak vám to systém vyhodnotí jako chybu.
Na výběr máte události od vzniku samostatného Československa v říjnu 1918 přes Mnichovskou dohodu, vznik protektorátu či atentát na Reinharda Heydricha, přes poválečné osvobození Prahy a popravu Milady Horákové, až po srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy, sebeupálení Jana Palacha, zveřejnění Charty 77 a sametovou revoluci v listopadu 1989.
Hra funguje stejně dobře na počítači i na mobilu. Karty prostě přetáhnete myší, nebo jednoduše prstem. Jakmile pořadí sestavíte, hra vyhodnotí, kolik z jedenácti událostí jste zařadili správně, a u každé z nich zároveň odhalí přesné datum i krátký popis toho, co se tehdy skutečně stalo. Tak to zkuste.
Před, nebo po roce 1948?
Karta 1948 zůstává uprostřed. Přetáhni ostatních jedenáct událostí z hloučku do zóny před nebo po roce 1948 a v rámci zóny je seřaď chronologicky. Funguje myší i prstem.