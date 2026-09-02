Stála miliardu a je jediná široko daleko. Holcim v čížkovické cementárně otevřel unikátní výrobní linku na kalcinované jíly

Nová linka představuje pro Holcim, respektive jeho českou pobočku, největší investici ve firemní historii. Náklady na její vývoj, výrobu a instalaci se vyšplhaly na zhruba jednu miliardu korun. Většina této částky šla přitom za společností samotnou, dalšími 330 miliony pak přispěl Modernizační fond Ministerstva životního prostředí.
„Kalcinovaný jíl je inovativní nízkoemisní surovina. Uvedení této výrobní linky do provozu je důležitým krokem k výrobě nové generace cementu v České republice,“ říká Angela Wenger Bachmann, ředitelka Holcimu pro střední Evropu.
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Co se produkce tohoto základního stavebního materiálu týče, Česko je dle jejího názoru aktuálně plně soběstačné. Odvětví jako takové nicméně čelí sílícímu tlaku úřadů a ekologických organizací na snižování emisí a zároveň se musí připravit na postupný úbytek tradičních minerálních složek, jakými jsou mimo jiné vysokopecní struska a popílek z uhelných elektráren. „Rozšiřováním využití kalcinovaných jílů nabízíme jako přední partner pro udržitelné stavebnictví inovativní řešení, které pomůže našim zákazníkům naplňovat i ty nejambicióznější cíle,“ dodává Wenger Bachmann.
Nižší výrobní teplota znamená méně emisí
Jak konkrétně užívání kalcinovaného jílu snižuje emise uhlíku? Odpověď je potřeba hledat jinde, a sice u zmíněného slínku. Ten je považován za jednu z hlavních složek cementu, potíž nicméně je, že vzniká výpalem vápence a dalších surovin při teplotách kolem 1 400 stupňů Celsia. A právě při tomto procesu, který se pochopitelně neobejde bez spalování fosilních paliv a rozpadu vápence, dochází k produkci největšího množství CO2. Oproti tomu kalcinovanému jílu stačí ke zpracování „pouhých“ 800 stupňů, načež se po výpalu stává reaktivní minerální složkou, jež má potenciál část slínku plnohodnotně nahradit.
„Jednou z našich hlavních výhod je, že máme kvalitní jíl ve vlastním lomu jen asi tři kilometry od cementárny a do závodu jej dopravujeme pásovým dopravníkem. Díky lokální surovině máme větší kontrolu nad její dostupností i kvalitou a zároveň snižujeme riziko budoucí závislosti na dovozu. V kombinaci s novou technologií to posiluje dlouhodobou konkurenceschopnost závodu i tuzemského cementářského průmyslu,“ doplňuje nastupující generální ředitel společnosti Holcim Česko Milan Kadlec.
Více než stoletá tradice
Celková roční spotřeba cementu v Česku činí podle dat Holcimu přibližně 3,5 milionu tun. Základní kámen čížkovického závodu byl položen již koncem 19. století. Další podobnou produkční linku na kalcinovaný jíl má společnost ve své bretaňské cementárně u města Saint-Pierre-la-Cour, jež byla do provozu uvedena před třemi lety.
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„Kromě inovací samotného výrobního procesu se Holcim Česko zaměřuje také na nahrazování fosilních paliv a části primárních surovin alternativami v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Závod díky tomu dokáže zpracovávat materiály, které by jinak mohly skončit na skládce nebo zůstat nevyužité. Jde například o zbytkové a odpadní materiály z papírenského, ocelářského, textilního a plastikářského průmyslu, stejně jako ze zemědělství či demolice starých budov,“ píše se dále v tiskové zprávě společnosti.