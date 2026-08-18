Spotřeba kávy ve firmách napoví o vývoji ekonomiky víc, než si myslíme, říká šéf české pobočky Dallmayru

Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje vůbec, a to jak u nás v Česku, tak celosvětově. Dle údajů Mezinárodní kávové organizace jí Češi před třemi lety spotřebovali v průměru 3,26 kilogramu na osobu, což naši zemi řadilo na celkové pětatřicáté místo z osmaosmdesáti. Zároveň se jednalo o zhruba devítiprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2013, kdy každý z nás vypil v průměru 380 šálků ročně.
Největšími světovými konzumenty jsou v daném ohledu obyvatelé Lucemburska a také severských zemí v čele s Finskem. V těchto dvou evropských státech lidé za rok spotřebují v průměru 14,73, respektive 12,17 kilogramu kávy. Na opačném konci žebříčku jsou africké země, kde se káva pije v minimálním množství, mnohdy nedosahujícím ani 0,1 kila.
Mění se místo konzumace, celková spotřeba nikoliv
Jak konkrétně spotřeba kávy souvisí s ekonomickou výkonností dané země? Vlastně celkem prostě. Kávu je člověk zvyklý pít doma, v kavárně, ale zároveň i na pracovišti. A to kolikrát v nemalém množství. „Spotřeba kávy ve firmách sice nepatří mezi klasické ekonomické ukazatele, přesto však může jistým způsobem odrážet kondici podniků i proměny pracovního prostředí. Pokud firma roste, nabírá nové zaměstnance nebo rozšiřuje provoz, zpravidla se to projeví i na celkové spotřebě kávy,“ objasňuje pro Euro.cz René Sion, zakladatel tuzemské pobočky společnosti Dallmayr, která se může pyšnit více než 300letou tradicí a která vedle dalších produktů stojí i za jednou z nejznámějších kávových značek v Evropě.
Máte v práci kávu zdarma?
Podle Siona množství vypité kávy úzce souvisí s tím, kolik času lidé v kancelářích tráví, jestli daná firma, totiž firmy rostou či naopak, jak přistupují k investicím do zaměstnanců, potažmo jak reagují na aktuální dění ve světě a současnou ekonomickou nejistotu.
„Zkušenosti z posledních let ukazují, že spotřeba kávy poměrně citlivě reaguje na změny pracovního života. Před pandemií covidu-19 dlouhodobě rostla spolu s rozvojem moderních kanceláří. Během pandemie a lockdownů však kanceláře prakticky ze dne na den osiřely a spotřeba se propadla,“ tvrdí s tím, že konkrétně v roce 2020, tedy v průběhu nejtvrdších covidových opatření, klesla spotřeba v kancelářích prakticky na nulu, respektive přibližně o 100 procent.
Na konci pandemie v roce 2022 se lidé začali do kanceláří postupně navracet, samotná spotřeba kávy nicméně hodnot z časů předcovidových nedosahuje dodnes: „Důvodem je především rozšíření hybridního modelu práce, kdy lidé část týdne pracují z domova a do kanceláře docházejí jen několik dní v týdnu. Zároveň se do kanceláří nevrátila část zaměstnanců, kteří po pandemii přešli na dlouhodobý hybridní režim práce. Současná spotřeba se podle našich dat pohybuje přibližně o 10 až 15 procent níže než v roce 2019.“
Na tomto místě je dle Siona nutné zdůraznit, že nejde o pokles spotřeby kávy jako takový. Češi si ji dopřávají přibližně ve stejném množství jako v dobách několik let nazpět. Co se však měnilo, je místo konzumace, kdy se část spotřeby přesunula do domácností a kaváren právě na úkor kanceláří.
Firmy si za kvalitu připlácejí
Jedním z trendů, kterých si v Dallmayru poslední dobou všímají, je, že zaměstnavatelé jsou nyní ochotnější připlácet si za kvalitnější řešení, která se tak stávají na pracovištích novým standardem. Poptávka právě po těchto službách se v případě německé rodinné firmy v uplynulých letech zvýšila přibližně o 15 procent.
„Zaměstnavatelé nepovažují dobrou kávu za zbytečný luxus, ale za součást pracovního prostředí a investici do zaměstnanců. Firmy si uvědomují, že lidé jsou dnes zvykli na kvalitní kávu z kaváren či domova a podobný standard očekávají i na pracovišti,“ říká Sion a pokračuje: „Právě změna očekávání zaměstnanců je jedním z důležitých odrazů ekonomického vývoje společnosti. S rostoucí životní úrovní a rozvojem české kavárenské kultury se zvýšily i nároky na kvalitu nápojů i pracovních benefitů. Káva už není jen prostředkem k povzbuzení během pracovního dne. Stává se součástí firemní kultury a místem, kde vznikají neformální rozhovory, nové nápady i lepší spolupráce mezi kolegy.“
Těžkým časům navzdory
Dobrou zprávu pro Dallmayr a další výrobce kávy bezpochyby je, že jak ukázalo nedávné období vysoké inflace a drahých energií, firmy tento zaměstnanecký benefit zpravidla neomezují ani v těžkých časech. Namísto toho se zaměřují především na efektivnější využití kanceláří, potažmo se snaží část kávového servisu na pracovišti přenést na samotné zaměstnance.
„Nejde přitom o nový trend spojený pouze s posledními roky – různé formy financování fungují ve firemním prostředí už desítky let. Klasická nabídka kávy ale většinou zůstává zachována,“ prozrazuje Sion.
„Firmy jsou si vědomy, že výrazné zhoršení kávy by zaměstnanci rychle zaznamenali. Naopak tlak na co nejnižší cenu kávy může ve výsledku znamenat ztrátu produktivního času, pokud lidé kvůli lepšímu nápoji odcházejí mimo kancelář,“ dodává.
Investice do spokojenosti zaměstnanců
Jak již bylo nastíněno výše, ekonomických ukazatelů měřících výkon hospodářství dané země existuje celá řada. Čistě z hlediska spotřeby kávy lze podle Siona usuzovat, že české podniky v tomto ohledu na svých lidech nešetří. Uvědomují si, že mají-li podávat kýžené výsledky, musejí se na pracovišti cítit komfortně. A právě dostatek kávy je jedním z hlavních předpokladů. Zároveň z dat Dallmayru vyplývá, že ačkoliv spotřeba hnědočerného nápoje zůstává vesměs konstantní, místo konzumace se v posledních letech v reakci na nedávnou covidovou pandemii mění.
„Pokud bychom spotřebu kávy ve firmách skutečně považovali za určitý ekonomický teploměr, neukazuje ani tak na ochotu podniků šetřit za každou cenu, ale spíše na proměnu způsobu práce a firemních priorit. Přestože podniky zůstávají opatrné při plánování rozpočtů, kvalitní káva se stále častěji stává standardní součástí moderního pracovního prostředí. Nejde pouze o nápoj, ale o investici do spokojenosti zaměstnanců, podpory spolupráce i firemní kultury. Právě v tom spočívá její vypovídací hodnota o současném vývoji ekonomiky – neodráží jen počet vypitých šálků, ale především to, jak firmy přemýšlejí o lidech, pracovním prostředí a své budoucnosti,“ uzavírá Sion.