Spořicí účet není investice. Češi mohou kvůli opatrnosti přicházet o desítky tisíc korun

Investování se mezi Čechy poslední dobou prosazuje čím dál víc. Podle dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ČR s ním má zkušenost asi 41 procent zdejší populace. Přesto ale zůstává objem peněz uložených v bankách výrazně vyšší než částka, kterou domácnosti drží v investicích. Ta dle dostupných údajů tvoří v průměru jen 24 procent všech finančních aktiv Čechů, zatímco na běžných a spořicích účtech domácnosti drží téměř čtyři biliony korun, což představuje zhruba dvě třetiny jejich finančního majetku.
Jakou částku měsíčně vynaložíte na investice?
Proč jsou spořící účty i dnes stále tak populární, je celkem nasnadě. Aktuálně nabízejí úrok kolem čtyř procent ročně, takže peníze na nich mohou poměrně slušně vydělávat. Výhodou je rovněž jednoduchost a okamžitá dostupnost finančních prostředků. Spořicí účet tedy může na první pohled působit jako ideální kompromis mezi účtem běžným, kde peníze obvykle nevydělávají vůbec nic, a složitějšími investicemi.
Odborníci přitom zdůrazňují, že samotné využívání spořicích účtů problém není, pozastavují se spíše nad tím, jak velké množství peněz na nich spotřebitelé dlouhodobě nechávají. „Spořicí účet je pro řadu lidí atraktivní volbou proto, že je jednoduchý, srozumitelný a poskytuje pocit bezpečí. Data ovšem ukazují, že Češi na účtech drží většinu svých finančních prostředků. To dává smysl především u finanční rezervy, ne však u peněz určených na dlouhodobé finanční cíle. Právě u nich může přílišná opatrnost znamenat zbytečně nižší zhodnocení a připravit lidi o část výnosu, který by jejich peníze mohly dlouhodobě přinášet,“ říká Vojtěch Olbrecht, hlavní ekonom společnosti Investona.
S tímto závěrem víceméně souhlasí i Jan Zeman, manažer pro investice v Komerční bance. Také on podotýká, že spořicí účty mají na trhu své důležité místo, protože poskytují likviditu a finanční rezervu pro neočekávané situace. „Pokud ale klient ukládá na účet prostředky, které nebude potřebovat řadu let, může přicházet o potenciál dlouhodobého zhodnocení. Investice do široce diverzifikovaných portfolií historicky dokázaly v dlouhém období překonávat výnosy běžných či spořicích účtů, a to i po zohlednění kolísání trhů,“ sděluje naší redakci Zeman.
Spousta lidí se investic stále bojí
Důvodů, proč lidé navzdory výše zmíněnému často dávají přednost bankovnímu či spořicímu účtu, je podle odborníků několik. Patří k nim třeba fakt, že bankovní účet je prakticky všem dobře známý a jeho správa jednoduchá, zatímco investování si naopak část lidí spojuje se složitostí nebo nutností neustále sledovat finanční trhy.
Problémem je rovněž obava spotřebitelů z vysokého rizika investic. Peníze na bankovním účtu člověk vidí a jejich hodnota se ze dne na den nemění. U investic může naopak během několika měsíců výrazně kolísat, což bývá, zejména pro začínajícího investora, kolikrát velmi nepříjemné.
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„Nejčastější překážkou je strach z kolísání a z toho, že ‚o peníze přijdu‘, často spojený s představou, že investování je složité nebo jen pro hazardéry. Roli hraje i falešný pocit bezpečí. Spořicí účet oproti tomu působí jako jistota, ale má skryté riziko v podobě inflace, která tiše ukrajuje z kupní síly,“ popisuje pro Euro.cz Lukáš Raška, analytik společnosti Portu.
Lidé se dle jeho názoru obávají také toho, že investování je určeno pouze pro bohatší klienty. Dnes lze ale pravidelně investovat i relativně malé částky do široce diverzifikovaných portfolií, aniž by člověk musel sám vybírat jednotlivé akcie nebo každý den sledovat burzu. Bariéra vstupu do tohoto odvětví je tedy podle něj naopak v současnosti nižší než kdy dřív.
Rozhoduje složené úročení
Rozdíl mezi spořením a investováním se podle odborníků výrazněji projevuje především v delším časovém období. Nejde přitom jen o to, že investice mohou v jednotlivých letech vydělat více. Získané výnosy se totiž dále zhodnocují a postupně vzniká efekt složeného úročení, který navyšuje výsledný rozdíl.
Dobře to ilustruje modelový příklad dvou lidí, kteří po dobu deseti let odkládají každý měsíc tři tisíce korun. Pokud by peníze skončily na spořicím účtu, po zdanění by jejich průměrná míra zhodnocení dosáhla asi 3,4 procenta ročně, přičemž na konci období by vložených 360 tisíc „narostlo“ na celkem 427 tisíc korun. Při průměrném investičním výnosu ve výši sedmi procent by ale konečná částka činila zhruba 513 tisíc, takže rozdíl by dosáhl 86 tisíc korun, přestože oba spořili stejně dlouho a stejnou částku.
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Výsledek je samozřejmě pouze modelový, protože úrok na spořicím účtu se může měnit, zatímco v případě investic výnos předem zaručen není. Přesto ale odborníci podobné příklady považují za věrohodné. Raška dokonce uvádí, že spořicí účty se průměrně úročí zhruba třemi procenty, naproti tomu široce diverzifikované portfolio se podle něj historicky mohlo chlubit až osmiprocentním ročním výnosem, což pro investice vychází ještě lépe.
„Ze 100 tisíc korun by na spořicím účtu bylo po deseti letech něco přes 130 tisíc, kdežto v investicích zhruba 220 tisíc. Rozdíl 90 tisíc korun přitom vzniká jen z jedné statisícové částky, u vyšších úspor jde rychle o stovky tisíc,“ doplňuje analytik Portu.
Kolik peněz nechat na účtech?
Zásadní otázka samozřejmě zní, jaký podíl úspor by měl člověk držet na účtech a kolik peněz má investovat. Podle Zemana z Komerční banky na to ale neexistuje univerzální odpověď, protože do velké míry záleží na příjmech, výdajích, věku, závazcích, plánovaných nákupech i ochotě lidí podstupovat investiční riziko.
Základní princip je nicméně jednoduchý – na běžném účtu stačí mít peníze na každodenní provoz domácnosti, kdežto účet spořicí může sloužit jako pohotovostní rezerva pro nenadálé výdaje. A prostředky, které domácnost s velkou pravděpodobností nebude potřebovat delší dobu, by pak mohly či dokonce měly skončit právě v investicích.
„Investování se postupně stává běžnou součástí finančního plánování českých domácností. Žádoucí přitom není, aby se všechny prostředky z bankovních účtů přesunuly do investic, ale postupně rostl podíl investic v té části finančních úspor domácností, která je určena na dlouhodobé zachování hodnoty finančního majetku,“ uzavírá Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.