Spoluzakladatelé Appliftingu předávají vedení novému týmu. „Tyrkysová“ firemní kultura má ale zůstat

Když se firmě daří kontinuálně růst, je to dozajista dobré znamení. Tedy pokud člověk, totiž zakladatel, dokáže zavčas rozpoznat, že od určitého okamžiku musí její vedení přenechat jiným, aby se mohl soustředit na důležitější aspekty podnikání. A právě o to se Kirschner s Kalendou nyní snaží.
„S přibývajícími projekty nám každodenní povinnosti braly stále více času. Ztráceli jsme prostor na dlouhodobou strategii a posouvání firmy dopředu, a proto jsme se rozhodli předat denní řízení lidem, kteří se na něj plně soustředí. Applifteři si dál volí Radu starších a ta na nové vedení přímo dohlíží, takže základní principy našeho fungování zůstávají naprosto stejné,“ řekl Kirschner.
Interní fungování Appliftingu se už od doby jeho založení od řady dalších firem výrazně liší, protože využívá takzvané tyrkysové principy řízení, při nichž jsou zaměstnanci vedeni k maximální autonomii, svobodě a vzájemné důvěře. To v praxi znamená, že podnik tvoří týmy, které fungují jako nezávislé jednotky a nemusejí se zodpovídat klasickým manažerům.
Každý ze zhruba 180 „applifterů“ může zároveň ovlivňovat směřování a výběr projektů a volí také zmíněnou Radu starších. Všichni pracovníci navíc znají výši platů svých kolegů a vědí, co musejí udělat pro to, aby se profesně i finančně posunuli. A nynější střídaní stráží na této unikátní firemní kultuře nic nezmění.
Nikdo nikomu nic nediktuje
Kromě Černého, jenž z pozice výkonného ředitele přebírá celkový směr byznysu, budou vedení Appliftingu tvořit tři další zkušení pracovníci. Lukáš Rychtecký nastupuje jako technický ředitel, který bude mít na starosti dodávky klientům. Za provoz a nasazení umělé inteligence do interních procesů má být nově zodpovědný provozní ředitel Martin Balák, zatímco finanční ředitelkou společnosti se stane Veronika Bringlerová. Spoluzakladatelé Kirschner s Kalendou se stahují výhradně do oblasti vize a strategie firmy, přičemž Kalenda ponese rovněž odpovědnost za strategii v oblasti umělé inteligence.
„Hledali jsme cestu, jak zefektivnit řízení firmy, aniž ohrozíme svoji tyrkysovost a absolutní transparentnost. Ani nás proto nenapadlo zavádět klasické direktivní manažery, kteří by lidem diktovali každý krok. Naším cílem je týmům vyčistit stůl od operativy a dát jim jasnější hranice, v nichž mohou svobodně tvořit. Inspirujeme se společnostmi jako Patagonia, které kombinují ředitelské role s decentralizovaným rozhodováním,“ uvedl nový výkonný ředitel Appliftingu.
Nový systém zrychlí rozhodování
Nové rozdělení rolí má firmě pomoci lépe zvládat složité projekty, jelikož každá důležitá oblast získala svého jasného garanta, což zrychlí rozhodování. Právě schopnost pružně a efektivně reagovat na nastalou situaci je v odvětví, v němž Applifting působí, jedním ze základních předpokladů k úspěchu – tím spíš, pokud firma vytváří digitální produkty pro přední tuzemské i zahraniční organizace. Mezi klienty pražské vývojářské společnosti patří třeba Jablotron, matka České spořitelny Erste Group, kanadský gigant Telus nebo globálně úspěšné fintechy FactSet a FTMO.
„Naše týmy často tvoří digitální páteř velkých podniků, kde systémy musejí být bezpečné a musejí zvládnout nápor velkého množství uživatelů. Nové uspořádání nám dává jistotu, že se každé oblasti můžeme věnovat naplno a že vývojáři mají jasnou podporu pro technologický rozvoj. Dokážeme se tak plně soustředit na technologicky nejnáročnější projekty a nadále budovat infrastrukturu světového měřítka,“ uzavřel Rychtecký.