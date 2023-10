Spojenectví proti Západu. Obchod mezi Ruskem a Čínou vzkvétá, dochází ale k velkému přebytku přepravních kontejnerů

Prudký nárůst dovozu čínského zboží do Ruska. I to je jedním z důsledků války na Ukrajině, která výrazně ovlivnila celosvětové trhy. Větší spolupráce obou asijských zemí s sebou ovšem přináší také nečekané problémy. Podle analytiků z logistické platformy Container xChange se na území ruské federace aktuálně nahromadilo zhruba 150 tisíc přepravních kontejnerů, jež se nyní dovozci snaží vrátit zpět do Číny.

„Z Číny do Ruska registrujeme značný pohyb nákladu, v opačném směru se ale jedná jen o pouhý zlomek. Kvůli tomu se v Rusku postupně hromadí kontejnery, což znamená, že jejich aktuální ceny jsou v zemi na velmi nízké úrovni,“ uvedl pro CNN generální ředitel Container xChange Christian Roeloffs.

Vzájemný obchod za několik bilionů

Čína se po začátku invaze na Ukrajinu ukázala jako klíčový ekonomický spojenec Moskvy, protože jí pomohla v době, kdy Evropská unie spolu se Spojenými státy a dalšími spojenci přerušili vzájemný obchod a na agresora uvalili sankce. Peking ovšem trvá na tom, že je v konfliktu neutrální a jeho cílem je pouze dosažení míru na Ukrajině.





Čína navíc vnímá Rusko jako svého blízkého strategického partnera a klíčovou protiváhu vůči Západu, který je podle něj vůči ní nepřátelský. Země tak na svého severního souseda odmítla uvalit jakékoliv sankce, zvýšila nákup ruské energie a stala se klíčovým dodavatelem spotřebního zboží pro tamní trh.

Za prvních osm měsíců roku 2023 obchod mezi oběma státy vzrostl o 32 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Podle údajů čínských celních úřadů díky tomu celkový objem transakcí dosáhl hodnoty zhruba 155 miliard dolarů (asi 3,5 bilionu korun).

Nárůst exportu z Číny do Ruska vyskočil oproti předchozímu roku o bezmála dvě třetiny na 71,8 miliardy dolarů (přes 1,6 bilionu korun). Vzrostl i dovoz, byť o něco méně – konkrétně o 13,3 procenta na 83,3 miliardy (přibližně 1,9 bilionu korun). Podle aktuálních ruských plánů by měl tedy obchod s Čínou letos dosáhnout rekordních 200 miliard dolarů, přičemž dojít by k tomu mělo ještě rok před termínem, který si pro dosažení této částky stanovili prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Si Ťin-pching.

Problém představuje špatná infrastruktura

Přebytek kontejnerů, kvůli kterému se jejich cena od začátku loňského roku zhruba sedminásobně propadla, je podle analytiků Container xChange důsledkem „prohlubující se obchodní nerovnováhy mezi Ruskem a Čínou“. Celý problém spočívá hlavně v tom, že zatímco Čína nakupuje ruské suroviny přepravované především prostřednictvím železničních cisteren a otevřených vagonů, v opačném směru proudí zboží zejména v kontejnerech.

Čína nyní do Ruska dováží hlavně automobily a spotřební elektroniku, protože po začátku války se z největší země světa stáhly stovky významných značek, které měly v minulosti na tamním trhu zásadní podíl. Rusko naopak svému jižnímu sousedovi dodává hlavně ropu. Ta podle kartelu OPEC tvořila letos v červenci téměř pětinu veškerého čínského dovozu černého zlata.

Řečeno jinak, dle závěrů Container xChange potíže s přebytkem kontejnerů v Rusku ještě nějakou dobu nezmizí. „Přetížené ruské přístavy a silnice způsobují dopravní neefektivitu. Ačkoli byly provedeny určité investice do zlepšení infrastruktury, fiskální omezení a metody používané k pokrytí rozpočtových schodků situaci komplikují. Přesměrování ruského exportu na asijské trhy ve velké míře závisí na rozvoji nezbytné infrastruktury,“ uzavřela zpráva logistické společnosti.