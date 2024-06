Spojené státy zaspaly. Vybudování nového obřího přístavu v Peru výrazně posílí vliv Číny v celé Jižní Americe

Kdysi poklidné peruánské pobřežní město Chancay se v posledních letech výrazně změnilo. Už koncem letošního roku zde totiž bude zprovozněn obří hlubinný přístav, který staví čínská skupina China Ocean Shipping, známá jako Cosco. Cílem projektu je především urychlení obchodu mezi Asií a Jižní Amerikou, z čehož mají mít prospěch zákazníci i firmy z obou kontinentů.

Čína je už v současnosti hlavním obchodním partnerem pro většinu zemí Jižní Ameriky a nově budovaný přístav by měl její pozici ještě výrazně posílit. Jeho zásadní výhodou totiž bude skutečnost, že se stane prvním místem na jihoamerickém pobřeží Tichého oceánu, které má být díky své hloubce schopné přijímat i ty největší lodě.

Otevření přístavu si pochvaluje třeba peruánský pěstitel avokáda a borůvek Daniel Bustamante. Ten zatím většinu své produkce odesílá do Evropy a USA, protože současné přepravní trasy mezi Peru a Čínou trvají asi 35 dní, během nichž by se jeho ovoce zkazilo. Právě zprovoznění Chancay ale pomůže zkrátit čas dopravy o třetinu a zároveň s tím sníží i přepravní náklady. „Přístav bude naší vstupní bránou do Asie. Očekáváme, že na tomto trhu budeme opravdu výrazně růst,“ řekl Bustamante listu The Wall Street Journal (WSJ).

Američanům vadí možné propojení s armádou

Je třeba podotknout, že zdaleka ne všichni jsou z nového čínského projektu nadšení. Starosti přidělává především Spojeným státům, jež se bojí rostoucího vlivu Číny v Jižní Americe. Podle mnohých odborníků navíc vybudování přístavu zdůrazňuje jakousi diplomatickou prázdnotu, kterou USA v regionu zanechaly, protože se v posledních letech soustředily především na Ukrajinu a na Blízký východ.





„Spojené státy poněkud zaspaly a až teď se najednou probudily,“ okomentoval situaci John Youle, zkušený peruánský obchodník a bývalý vysoce postavený diplomat amerického ministerstva zahraničí. S jeho názorem souhlasí také jeho kolega Eric Farnsworth: „Tento projekt opravdu mění hru. V Jižní Americe totiž etabluje Čínu coby jakousi bránu na globální trhy. Nemá to tedy jen komerční hledisko, je to i strategická záležitost.“

Nově budované přístavy a vybavení v nich navíc mohou mít rovněž vojenské využití. Ostatně i platný čínský zákon vyžaduje, aby tamní společnosti při svém působení zvažovaly potřeby národní obrany, což by mohlo znamenat třeba poskytování podpory válečnými plavidlům či sdílení potenciálně citlivých informací. Nejedná se přitom jen o nějakou nepravděpodobnou eventualitu, protože lodě čínského námořnictva už vpluly do více než třetiny přístavů, které tamní společnosti vlastní nebo provozují po celém světě.

Závislost Peru na Číně se zvyšuje

Vybudování přístavu v Chancay má být podle Pekingu pouhým začátkem. Druhá největší ekonomika světa chce v jihoamerické zemi investovat i do dolů na těžbu mědi a do elektráren, díky čemuž čínské firmy získají kontrolu nad prakticky celou distribucí elektřiny v metropoli Limě.

„Peru dále zvyšuje svoji ekonomickou závislost na Číně a stává se zranitelné vůči potenciálnímu čínskému ekonomickému nátlaku,“ uvedl Leland Lazarus, expert na vztahy Číny a Latinské Ameriky z Florida International University.

Také nezávislé organizace Doublethink Lab a China in the World Network se domnívají, že si Peru zadělává na poměrně zásadní problém. Země se totiž podle nich umístila na pátém místě v seznamu států, v nichž má Čína aktuálně největší vliv. Dá se přitom očekávat, že s otevřením přístavu se situace ještě zhorší.

Posledním problematickým aspektem čínského působení pak je, že asijská země příliš nedbá na dopad staveb na jejich okolí. Podle lidí bydlících u přístavu Chancay tak společnost Cosco zavinila třeba vznik prasklin ve zdech domů, zřícení důležité silnice nebo úpadek rybolovu v dané oblasti. „Rybaření už není to, co bývalo. Příští rok všechno prodám a budu se věnovat něčemu jinému,“ zhodnotil rybář z Chancay Hugo Pasache.

Další investice zamíří do Brazílie

Peruánská vláda veškerou kritiku z různých stran odmítá a nadále se snaží vztahy s Čínou zlepšovat. „Pokud jsou Spojené státy znepokojeny rostoucí přítomností Číny v Peru, měly by zvýšit své vlastní investice. V naší zemi ostatně uvítáme investory z celého světa,“ řekl peruánský ministr zahraničí Javier González-Olaechea.

I on si následně v rozhovoru s WSJ postěžoval na to, že USA se regionu příliš nevěnují: „Spojené státy jsou přítomny téměř všude na světě s mnoha různými iniciativami, ale už ne tolik v Latinské Americe. Je to takový velmi důležitý přítel, který s vámi tráví jen málo času.“

Přístav Chancay každopádně není důležitý jen pro Peru a Čínu, ale také pro Brazílii. Největší ekonomika Latinské Ameriky totiž doufá, že jeho otevření spolu s vybudováním silničních a železničních koridorů povede ke zkrácení doby přepravy zboží do Číny až na polovinu současného stavu. To si samozřejmě vyžádá ještě mnoho dalších investic, které by opět mohly vést k dalšímu posílení čínské role v celém regionu.