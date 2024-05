ŠPERKAŘSKÁ IKONA BOUCHERON

Boucheron je synonymem luxusu a elegance. Firma nese jméno podle svého zakladatele Frédérica Boucherona, který tehdy neměl ani tušení, že se stane celosvětově uznávanou šperkařskou ikonou. Velkou roli na budování značky sehrály zejména tři pilíře, na kterých Frédéric od samého počátku stavěl. Těmi byla odborná řemeslná práce, inovace a kreativita.

Vraťme se ale na začátek – do druhé poloviny devatenáctého století na náměstí Vendôme, kde v Galerie de Valois, pod arkádami královského paláce, Boucheron otevřel svůj první butik. Ten byl zároveň designovým studiem a také šperkařskou dílnou. Butik na sebe bleskově strhl pozornost tehdejší pařížské elity a milovníků módy. Boucheron byl inovátorem a vizionářem. Dokázal si představit šperk a jeho lesk zcela konkrétně ještě předtím, než se pustil do jeho výroby. Konečná podoba pak byla dokonale totožná s tím, co si vysnil. Nepřipouštěl, že by existovaly nějaké hranice, které by limitovaly jeho odvážný design šperků.

Jeho progresivnost vedla k popularitě, která způsobila, že v objednávkových knihách dnes najdeme taková jména, jako jsou například Romanov, Pahlaví či Windsor. Mezi zákazníky ale nepatřily jen evropské elity, pravidelní klienti přijížděli také z Nového světa. Zejména aristokratické rodiny a hollywoodské hvězdy. V knihách ale lze docela dobře vyčíst kromě objednávek také styl, kterým Boucheron pracoval. Navíc z nich vyzařuje atmosféra firmy. Ta byla vždy prostoupena nadšením z kreativní tvorby a vášně pro unikátnost. Příkladem mohl být třeba asymetrický náhrdelník bez spony – Point d'Interrogation. Šperky byly oceňovány nejen příslušníky královských rodin, ale také řadou designových soutěží a výstav. Rostoucí úspěch a poptávka vedly k otevření zahraničních poboček. První butik mimo domovskou Francii byl otevřen v Moskvě, o pár let později byl přesunut do Petrohradu. Následoval Londýn a pobočka v New Yorku.

Do návrhů Boucheronových kolekcí značně zasáhl umělecký styl art nouveau, tedy secese. S tím je také zakladatel výrazně spojen. Stejně tak jako se zakázkami od panovníků.





Po druhé světové válce společnost uvádí na trh první hodinky, které pojmenovala Reflet. Ty se staly oblíbeným doplňkem a prý i talismanem pro štěstí šansoniérky Edith Piaf.

Na konci šedesátých let firma představila první šperk z takzvané Hadí kolekce. Podoba hada jako symbolu věčnosti a zvířete, které svého majitele chrání, se později stala jedním z klíčových emblémů společnosti.

V roce 1973 firma vstoupila na japonský trh. Ani tam nepřestala překvapovat. V souvislosti se sérií Thirty-six views of Mount Fuji navrhla diadém inspirovaný slavným obrazem věhlasného malíře Hokusaie Velká vlna u pobřeží Konagawy.

Pro tvorbu firmy byla zcela zásadní příroda. Boucheron se stal pionýrem v motivech reflektujících faunu a floru. Vytvořil kolekci, jejíž předlohou byla právě zvířata – ať už se jednalo o hlavu lišky, či paví pírko. Takové šperky najednou získaly na novém významu. Staly se z nich totiž zároveň talismany, které jejich majitele chránily magickou silou. Boucheronové přírodu považovali za nekonečný zdroj inspirace – ať už co do její rozmanitosti, estetické dokonalosti, nebo bohaté symboliky. Firma o svých špercích tvrdí, že jsou jako příroda sama – hrdé, divoké a svobodné. Na její počest vznikla symbolická kolekce propojující fantazii a realitu, ve které se objevovaly například břečťan, macešky nebo pšenice.

Každý aspekt předlohy v přírodě se šperkaři snaží pokorně zachytit a zároveň podtrhnout onu jedinečnou krásu.

Ke svému 130. výročí si firma nadělila svůj vůbec první parfém. Od té doby se parfémy v luxusních lahvičkách s kabošonem staly – prý jako nová forma pro vyjádření emocí – důležitou součástí porfolia Boucheron.

V roce 2004 přichází na trh takzvaný signature prsten šperkařského domu Quatre. O rok později šperkařský dům navrhuje prsten v podobě ježka. Jemně a hravě, tak jak to Boucheron umí. Motivy zvířat na prstenech měly obrovský úspěch, takže následuje černá labuť – prsten z černého safíru, diamantů a dvou rubínů usazených do bílého zlata. Labuť svou elegancí majestátně korunuje bohatou sbírku populárních zvířecích šperků.

Boucheron pokračuje v expanzi do zahraničí. V roce 2013 otevírá dva nové butiky v Hongkongu – na Pedder Street a Ocean Terminal. Butiky se velmi rychle stávají nejvyhledávanějšími šperkařskými místy v této metropoli, nazývané také jako Perla Orientu. O rok později společnost s velkým úspěchem vystavuje svá šperkařská umělecká díla, konkrétně luxusní kolekci Réves d'Ailleurs, na 26. ročníku celosvětově proslulé umělecké výstavy Biennale des antiquaires v Paříži.

V roce 2016 vznikla další exkluzivní kolekce šperků, kterou firma tentokrát vzdává hold třem klíčovým kreativním hodnotám. Těmi jsou krejčovina, architektura a příroda. Vznikl tak zcela unikátní produkt, který je výsledkem toho, že zdánlivě nepředstavitelné kombinace jsou pro kreativce z Boucheronu realizovatelnou výzvou.

Na místě 26 Place Vendôme, kde se začala psát historie této jedinečné značky, dnes působí již čtvrtá generace Boucheronů. V tamních dílnách se potvrzuje, že původní myšlenky postavené na odvážnosti, vášni a interpretaci fauny a flóry, jsou stále živé. „Šperky jsou zrozeny proto, aby byly vidět, tedy aby se nosily,“ tvrdil vždy Frédéric. Určitě by byl pyšný na to, že jsou dnes šperky Boucheron vnímány jako výraz nepolapitelné smyslnosti a nadčasového koktejlu emocí a svobody.

Boucheron je součástí Kering Group, světového lídra v luxusních, sportovních a lifestylových značkách. •

BOUCHERON

Inovace, kreativita a šperkařské řemeslo na nejvyšší úrovni, to je Boucheron Paris, který již sto šedesát let povyšuje šperky na umění. Inspiraci pro své nadčasové produkty získává nejvíce z přírody – z dokonalosti fauny a flory, která nás obklopuje.