SpaceX chce v Louisianě postavit největší kosmodrom na světě. Areál za 100 miliard dolarů umožní až 30 startů Starshipu denně

Výstavba nového areálu s názvem Starbase, Louisiana by měla podle CNN začít do konce příštího roku poblíž jižního pobřeží zmíněného státu v okrese Vermilion Parish. Bude se přitom jednat o vskutku obří komplex, jehož rozloha dosáhne 506 kilometrů čtverečních – tedy více než v případě Prahy. Kosmodrom má být zároveň plně soběstačný s vlastní výrobou pohonných hmot i energie, možnostmi lodní dopravy, zařízeními pro přípravu vesmírných lodí a pravděpodobně i letištěm.
„Starbase v Louisianě bude mít nakonec více než tucet startovacích věží, což umožní přes 30 vzletů Starship denně. Díky tomu se z ní stane vůbec největší základna pro starty raket na Zemi!“ uvedl na své sociální síti X generální ředitel SpaceX Elon Musk.
Rozsáhlý areál jeho firma potřebuje i kvůli ambicím na opakované používání Starshipů, což má vést ke snížení nákladů na jejich start. Právě proto bude nutné postavit mnoho vysokých věží, které budou sloužit pro zachycení raket a kosmických lodí při jejich návratu z vesmíru. Sluší se nicméně poznamenat, že zatím jde spíše o plány, protože k zachycení celého Starshipu dosud nikdy nedošlo.
Ne všichni jsou z kosmodromu nadšení
Vedení SpaceX připravovalo plány nového kosmodromu společně s vrcholnými představiteli Louisiany, přičemž nejvíce času jim zabralo nalezení vhodné lokality pro tak rozsáhlý areál. Navzdory politické podpoře bude schválení celého projektu a získání veškerých potřebných povolení i tak velice náročné – u základny Muskovy vesmírné společnosti v Texasu, která je mnohem menší, to koneckonců trvalo téměř 10 let.
Tamní Federální letecký úřad (FAA) sice navrhl výjimku, díky níž by bylo možné od některých požadavků vyplývajících z celkem 13 zákonů a předpisů na ochranu přírody upustit, to však některé zdejší ekologické organizace nijak neobměkčilo a proti projektu se částečně postavily. Nelíbí se mimo jiné, že areál má vzniknout v oblasti pobřežních mokřadů, kde žije třeba ohrožený jeřáb americký.
S vybudováním základny navíc nesouhlasí ani řada místních obyvatel. Ti se obávají především zvýšeného hluku a světelného znečištění, přičemž požadují, aby byla veřejnost o celém projektu a jeho dopadech lépe informována. Na druhou, list The Wall Street Journal upozorňuje na fakt, že názory luisianských rezidentů se značně liší. Své argumenty opírá třeba o výsledky ankety v místním obchodě, kde více než stovka lidí hlasovala pro vznik kosmodromu a dalších dvaasedmdesát proti. Republikánský guvernér státu Jeff Landry i přesto projekt SpaceX označil za něco, co regionu přinese užitek.
„Dlouhé generace platilo, že průmyslová odvětví přicházela do Louisiany proto, aby získávala bohatství na úkor trvalé prosperity. Místní si tak příliš často odnášeli následky, zatímco jiní si užívali zisk. To, co dnes Louisianě nabízejí Elon Musk a jeho tým, je však jiné,“ uvedl Landry.
Falcon 9 už pomalu končí
Velkolepé plány SpaceX mají kromě odporu některých ekologů a místních obyvatel i další podstatný háček – samotný Starship zatím není plně provozuschopný. Firma by měla už v září uskutečnit dosud nejdůležitější testovací let, při němž by se raketa mohla poprvé dostat na oběžnou dráhu. Ani případným úspěchem ale vývoj zdaleka neskončí. SpaceX musí ještě vyřešit zmiňovaný bezpečný návrat a opětovné použití horního stupně Starshipu, což je pro plánovanou vysokou frekvenci startů zásadní.
Společnost přesto počítá s tím, že zmiňovaný systém v budoucnu převezme většinu úkolů, které dnes plní její stávající rakety Falcon 9. Ty jsou v současnosti nejčastěji využívanými nosiči na světě, ačkoliv samotná SpaceX už začala jejich nasazení postupně omezovat. Viceprezident společnosti pro starty Kiko Dontchev toto úterý oznámil, že Falcon 9 s družicemi Starlink odstartoval z Floridy naposled a že další tamní mise této satelitní sítě už má zajišťovat právě Starship.
Nová raketa má vedle Floridy nadále startovat také ze současné základny v Texasu, přičemž pokud se společnosti podaří uskutečnit nynější plány, stane se hlavním centrem pro vzlety Starship právě louisianský kosmodrom. Kromě získání veškerých potřebných povolení a dokončení samotné výstavby ale bude záležet i na tom, zda a kdy dokáže SpaceX proměnit svoji obří raketu ve spolehlivý, a hlavně opakovaně použitelný dopravní prostředek.