Aby firmy neměly tolik starostí s fakturací. Češi investují do britského startupu Rightcharge, který zjednodušuje nabíjení elektromobilů

Firmy po celé Evropě v poslední době stále častěji rozšiřují své vozové parky i o elektromobily. S jejich pořizováním se ovšem pojí jeden zásadní problém, kterým je samotné nabíjení. Proces proplácení domácího nabíjení je totiž obvykle pomalý a náchylný k chybám, jelikož správci flotil musí obvykle tabulky a výkazy od řidičů zpracovávat ručně. Dalším problémem je rovněž fakt, že současné platební systémy jsou stále nastavené na klasické palivo.
Výše popsaná situace mnohdy vede k tomu, že firmy spoléhají na veřejné nabíjení, které může být až desetkrát dražší než to domácí. Právě komplikovanost či nákladnost celého procesu přitom výrazně zpomalují elektrifikaci firemních vozových parků, a to paradoxně zrovna v době, kdy by se podle udržitelných plánů daných společností měl přechod na elektromobily zrychlovat.
S řešením tohoto problému nedávno přišel britský startup Rightcharge, který vyvinul automatizovaný systém pro domácí nabíjení. Hlavní výhodou nové platformy je, že se dokáže propojit přímo s osobním účtem řidiče u energetické společnosti, takže náklady za nabíjení se mu budou kompenzovat přímo v jeho vyúčtování. Tím se zaručuje přesnost proplácení i při změně tarifů a minimalizuje se riziko podvodů. Celý proces se navíc zrychluje, jelikož řidiči nemusí čekat na manuální proplacení nákladů.
Kromě zjednodušení domácího nabíjení Rightcharge řeší také to veřejné. Součástí jeho systému je nabíjecí karta, která poskytuje přístup k více než 70 procentům veřejných nabíječek ve Velké Británii. Platforma následně veškeré náklady z domácího i veřejného nabíjení sloučí do jedné měsíční faktury, čímž vzniká transparentní auditní stopa pro daňové účely.
Klienti na nabíjení ušetří
Technologii od Rightcharge aktuálně využívá například britská společnost AA, jež díky ní snížila náklady o více než tisíc liber (téměř 28 tisíc korun) na vozidlo ročně a dosáhla 64procentního podílu obnovitelné energie. Inovativní řešení si ale osvojilo i mnoho dalších firem z oblasti stavebnictví, zdravotnictví či veřejné správy.
„Budujeme platební infrastrukturu, která udělá z nabíjení elektromobilů bezstarostný proces. Domácí nabíjení je důležitým článkem elektrifikace, již dnes takto probíhá 70 procent veškerého nabíjení. Díky přesným a automatizovaným platbám mohou firmy přejít na elektromobily rychleji, s nižšími náklady i emisemi,“ uvedl Charlie Cook, zakladatel a šéf společnosti Rightcharge.
Komplexní řešení nyní zaujalo i investory, kteří firmě v rámci seed investičního kola poskytli celkem 47 milionů korun. V čele tohoto kola stál český fond Soulmates Ventures, další peníze pak do britského startupu vložily fondy Purple Ventures, Blackwood Ventures a Unruly Capital.
„Rightcharge roste mimořádně rychle. Kombinuje prudkou expanzi s téměř nulovým odchodem zákazníků a nabízí řešení, které odstraňuje klíčovou překážku elektrifikace flotil. Úspory jsou natolik výrazné, že pro firmy dává jeho využití jednoznačný smysl,“ řekl zakladatel a řídící partner Soulmates Ventures Hynek Sochor.
Evropský trh rychle roste
Získané prostředky chce Rightcharge použít především na expanzi do Evropy, mimo jiné prostřednictvím strategického partnerství s platformou Octopus Electroverse, která umožňuje přístup k více než milionu nabíječek v celé Evropě. Už brzy by se tedy měl britský startup vydat do Německa, Francie, Nizozemska, Belgie, Norska či Irska.
„Evropa představuje skutečně obrovský potenciál, jelikož jen v Německu tvoří firemní vozy zhruba 80 procent nově registrovaných aut vyšší třídy. Rightcharge má ideální pozici stát se páteří evropského trhu, a přitom přispívat k ochraně klimatu,“ doplnil Sochor.
Podle odhadů Rightcharge je toto odvětví velice perspektivní, jelikož do roku 2035 bude nějaký systém pro proplácení domácího nabíjení u služebních vozidel potřebovat přes sto milionů řidičů po celém světě. Ambicí britského startupu proto pochopitelně je, aby platformu využívalo alespoň deset procent z nich.
„Rightcharge řeší problém, který je překvapivě složitý zejména pro majitele firemních flotil. Charlie Cook je navíc člověk na svém místě, jelikož má ideální kombinaci odborných znalostí a podnikatelského přístupu. I proto jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto projektu, který má ambici určovat trendy v oblasti nabíjení flotilových vozidel v celé Evropě,“ uzavřel řídící partner fondu Purple Ventures Jan Staněk.