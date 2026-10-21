V Česku má zateplení jen asi polovina bytových domů. Lidé přitom díky němu ušetří desítky tisíc, říká odborník

Sdružení EPS ČR v Česku zastupuje dodavatele a zpracovatele pěnového polystyrenu. Ty lze rozdělit do dvou hlavních skupin: přibližně pětaosmdesát procent spotřeby připadá na výrobce izolačních desek pro stavebnictví, zatímco zbývajících patnáct tvoří obaly, například pro bílou techniku.
Sdružení hájí zájmy těchto výrobců a věnuje se legislativě, požární bezpečnosti, životnímu prostředí či recyklaci. Jako takové funguje už přibližně osmadvacet let, přičemž v současnosti má celkem devět členů, kteří dohromady zaměstnávají zhruba tisíc lidí.
Povězte mi prosím na úvod, jaké změny vaše odvětví v posledních letech zaznamenalo? Jaká je u nás spotřeba tohoto de facto základního stavebního materiálu?
Když se podíváme do historie, před zhruba 25 lety se spotřeba pěnového polystyrenu v Česku pohybovala kolem 10 až 15 tisíc tun ročně. Během následujících 10 let vzrostla přibližně na 60 tisíc tun a na této úrovni se držela celou další dekádu. Potom přišel covid, během kterého spotřeba mírně klesla, protože se méně stavělo. V poslední době ale opět postupně roste.
Vývoj je stál desítky milionů korun, teď míří do celého světa. Český Futtec chce se svým mikrovlnným cestářem změnit způsob oprav silnic
Kromě stavebnictví a obalů, kde dál se pěnový polystyren ještě využívá?
Polystyren se používá například v autosedačkách, cyklistických přilbách nebo reklamních předmětech. V Karlových Varech je třeba známá láhev Becherovky vyrobená z polystyrenu. Dalším příkladem jsou prohřívané lavice ve wellness centrech, které jsou obložené malými keramickými kostičkami, ale jejich základ tvoří právě polystyren. Takových aplikací je celá řada, dohromady však představují přibližně jen jedno procento celkové spotřeby.
Jak v současnosti vypadá poptávka po polystyrenu ve stavebnictví?
Většina polystyrenu určeného pro stavebnictví se využívá při renovacích, menší část pak při výstavbě nových budov. Protože se ale výstavba novostaveb v posledních letech výrazně zpomalila, poptávka v tomto segmentu klesla. Renovace naopak dlouhodobě podporoval program Nová zelená úsporám, který pomáhal udržovat zájem o zateplování i v horších časech.
Česká ekonomika už bez cizinců fungovat nedokáže. Filipínců bude potřeba víc, říká expert na pracovní migraci Surka
Jaké další faktory poptávku po izolačních materiálech ovlivňují?
Významnou roli hrají rostoucí ceny energií a vytápění. Když lidem začnou výrazněji růst účty, přirozeně přemýšlejí o tom, jak své výdaje snížit. Dnes už přitom většinou chápou, že základem úspor je zateplení domu, a teprve potom má smysl investovat do dalších moderních technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaika. Pokud si totiž někdo nejprve pořídí tepelné čerpadlo, které musí mít kvůli nezateplenému domu třeba třikrát vyšší výkon, než by jinak potřeboval, nemusí mu taková investice přinést očekávaný efekt.
Uzavření Hormuzu vyvolalo paniku
Jak to bylo s poptávkou po zateplení po začátku války na Ukrajině, kdy prudce rostly ceny energií? Předpokládám, že šla nahoru, je to tak?
Rozhodně. Tehdy byl nárůst poptávky obrovský a výrazně se na něm podílela také panika na trhu. Lidé se obávali nedostatku stavebních materiálů, a proto se snažili izolační materiály nakoupit co nejdříve. Tato zvýšená poptávka následně přispěla ke zdražení. Současně rostla rychle cena ropy, která je vstupní surovinou pro výrobu styrenu používaného při výrobě polystyrenu. To byl další důvod, proč izolace zdražovaly.
Podobná situace se opakovala letos v souvislosti s uzavřením Hormuzského průlivu. Opět se zvýšila poptávka i cena ropy, což vyhnalo ceny izolačních materiálů vzhůru, přibližně na dvojnásobek. My jsme se přitom snažili lidi upozorňovat, že není důvod k panice, že se situace časem uklidní a ceny se opět sníží. A ačkoliv byl náš odhad správný, bohužel jsme moc lidí nepřesvědčili.
Neměli jste obavy, že kvůli válce v Íránu nebudete mít dostatek materiálu pro výrobu polystyrenu?
Vůbec ne. Styren se zčásti vyrábí v Evropě, část se dováží ze Spojených států, a pouze určitý podíl pochází ze Středního východu. Máme tedy k dispozici více zdrojů a vůbec jsme se neobávali, že bychom za měsíc nebo dva neměli z čeho vyrábět.
Školy neumějí PR. Otevírají programy, které samy potřebují, a technických lidí ubývá, varuje zakladatel Tech Republic Salaba
Ovlivnila válka v Íránu odvětví i jinými způsoby než růstem cen surovin?
Zásadním tématem je nyní kvůli válce bezpečnost lodních tras. Pokud nelze přepravovat zboží standardní cestou přes Suezský průplav, lodě musejí obeplouvat celou Afriku, což dopravu výrazně prodražuje. Současná situace navíc výrazně zvyšuje náklady na pojištění lodí kvůli možným útokům. Zároveň je jen několik dopravců ochotných posílat lodě do rizikových oblastí, a navíc za to pak požadují odpovídající rizikovou přirážku.
Potenciál je nadále velký
Co kromě geopolitické situace ovlivňuje spotřebu izolačních materiálů?
Významným faktorem je také státní podpora, například prostřednictvím zmíněného programu Nová zelená úsporám. Ten se změnil z dotačního programu na systém bezúročných úvěrů, přičemž přímé dotace zůstávají určené pouze nízkopříjmovým skupinám. Osobně si ale myslím, že to nemusí být špatně. Dotace by podle mě neměly být dlouhodobým nástrojem.
Zaznamenali jste pokles zájmu poté, co se program takto prozměnil?
Po spuštění nového programu byl zájem velký, protože se hlásili i lidé, kteří se nedostali na řadu v předchozím kole dotací. V poslední době sice trochu zpomalil, ale doufáme, že se postupně znovu rozběhne. Nová pravidla si zkrátka musejí sednout a lidé si na ně musí zvyknout.
Je podle vás státní podpora nezbytnou podmínkou pro to, aby lidé zateplovali své domy?
Vždycky jsem to vnímal tak, že pokud chce stát prosadit něco nového, například elektromobily nebo zateplování, musí do toho zpočátku investovat a ukázat lidem, že je to správná cesta. V takovém případě se pak nové technologie a postupy rozšíří i bez podpory. Lidé například vidí, že si soused zateplil dům a funguje mu to, takže už pak ani sami na dotaci nečekají. Jiná je situace u nízkopříjmové části populace, tam je třeba, aby stát pomohl například formou dotace.
Česká stavební firma Stavosil testuje jako jedna z prvních plně autonomní válec. Pohybuje se s centimetrovou přesností
Kolik domů v Česku je dnes zateplených?
U bytových domů se pohybujeme přibližně okolo 50 procent, u rodinných domů je to asi 25 procent. Na trhu tedy stále existuje velký potenciál. Je to samozřejmě jen můj odhad, ale myslím si, že se můžeme dostat až někam k 70 či 75 procentům. Některé domy totiž zateplit prakticky nelze, nebo jen obtížně, například kvůli památkové ochraně. U jiných se zase investice do renovace nevyplatí, takže je majitelé nakonec nahradí novostavbou, která už bude zateplená.
Čím starší dům, tím efektivnější zateplení
Aktuálně se připravuje změna požárních norem souvisejících se zateplováním. O co konkrétně jde?
Nedávná analýza, která se zaměřovala i na platné požární normy v zahraničí, ukázala, že požadavky české normy by bylo žádoucí upravit. V současnosti proto probíhá její revize, která by měla například zmírnit povinnost používat požární bariéry z nehořlavých izolačních materiálů, konkrétně z takzvané minerální vlny.
Zatímco prakticky ve všech okolních zemích je předepsaná výška těchto bariér 20 centimetrů, v Česku je to nyní 90 centimetrů. Nová norma navrhuje snížení právě na 20 centimetrů.
Kolik by taková změna mohla lidem ušetřit?
Norma samozřejmě nebude zakazovat použití silnějších vrstev minerální vlny. Pokud by ale stavebníci skutečně snížili její množství na míru běžnou v okolních zemích, mohlo by to přinést úspory přes miliardu korun ročně. U průměrného rodinného domu se bavíme o snížení nákladů přibližně o sto tisíc korun, u bytových domů může úspora přesáhnout milion korun.
Jak velké úspory může přinést samotné zateplení?
Obecně platí, že čím je dům starší a energeticky náročnější, tím větší efekt může zateplení přinést. U domů starých 30 až 50 let se dají náklady na vytápění snížit klidně o 40 až 50 procent. Pokud dnes někdo ve větším domě platí za vytápění 80 tisíc korun ročně, může díky zateplení ušetřit 40 tisíc. Zásadní je navíc i to, že budovy v Česku spotřebovávají přibližně 40 procent veškeré energie. Pokud by se nám je podařilo zrenovovat a zateplit, naše země by byla mnohem energeticky soběstačnější a méně závislá na fosilních palivech. To je podle mě velmi důležité.
Od rodinných domů k městským čtvrtím. Velké dřevostavby se prosazují v Evropě čím víc a díky změně legislativy vznikají i v Česku
Jak vaše odvětví vnímá evropské regulace?
Snažíme se k nim přistupovat aktivně, místo abychom na všechno nadávali. Účastníme se přípravy a schvalování důležitých legislativních předpisů, které se našeho odvětví týkají, a snažíme se do nich promítat náš pohled na věc. V současnosti se klade velký důraz na udržitelnost, což nám v řadě ohledů pomáhá, jelikož zateplení pochopitelně snižuje i množství emisí, které vznikají kvůli vytápění.
Můžete uvést konkrétní příklad legislativy, kterou se vám podařilo v posledních letech ovlivnit?
Jedním z příkladů je obalová legislativa a takzvané fish boxy. Když se například v Norsku vyloví losos, uloží se spolu s ledem do boxu z pěnového polystyrenu a přepraví se do Česka. Vozit prázdný obal následně zpátky do Norska by pochopitelně nedávalo smysl, protože až 98 procent jeho objemu tvoří vzduch. Proto jsme vytvořili systém, v němž se obal v České republice vyčistí a zrecykluje. A teprve až získaná surovina se následně odveze do Norska, kde se z ní vyrobí box nový. Takový postup je mnohem efektivnější a hygieničtější, což jsme vysvětlili i úředníkům v Bruselu. Podobných příkladů je přitom celá řada.
Kontejnery na pěnový polystyren
Jak se aktuálně nakládá s odpadem z pěnového polystyrenu ve stavebnictví?
Existují dva hlavní typy odpadu. Při samotném zateplování vznikají takzvané odřezky, tedy čisté nové kusy polystyrenu. Ty odebírají recyklátoři nebo přímo výrobci izolačních desek, kteří je v určitém podílu přidávají do nových výrobků.
Druhou situací je odstraňování starého zateplení. I v tomto případě máme vyzkoušeno, že lze polystyren oddělit od ostatních vrstev, zhutnit ho a odvézt do spalovny. To se týká polystyrenu vyrobeného do roku 2014, u novějšího materiálu je už možné stoprocentní recyklační využití, což představuje významnou výhodu. Celkově je tedy případů, kdy polystyren končí ve spalovnách či na skládce, relativně málo.
Tykač vsadil na zelenou ocel. Jeho Sev.en Global Investments ji začíná vozit z Norska do Česka, míří na dálnice i do bytů
Zajímavé je, že ačkoli se nejvíce pěnového polystyrenu spotřebuje ve stavebnictví, z hlediska odpadů je situace opačná. Obal se totiž stává odpadem prakticky okamžitě po rozbalení výrobku, zatímco izolační materiál zůstává v ideálním případě na fasádě až 50 let. V současnosti tak přibližně dvě třetiny polystyrenového odpadu pocházejí právě z obalů, které mohou lidé vyhazovat do žlutých kontejnerů na plasty, z nichž se polystyren následně vytřídí na třídicí lince. Nevýhodou ale je, že se během sběru a třídění může znečistit, což omezuje možnosti jeho dalšího využití.
Dá se tedy systém sběru a recyklace ještě zlepšit?
V některých městech, například v Kralupech nad Vltavou, už zavedli speciální nádoby určené výhradně pro obaly z pěnového polystyrenu. Ty se následně převezou do sběrného dvora, kde je pomocí kompaktoru zhutní, a takto upravený materiál se pak prodává k dalšímu zpracování.
Systém funguje velmi dobře – lidé si na něj zvykli a jen výjimečně se stává, že do nádob vyhazují něco, co tam nepatří. Navíc se vyplatí i ekonomicky, protože díky oddělenému sběru polystyrenu se snižuje četnost odvozu žlutých kontejnerů na plasty. Proto ostatně o podobné řešení už projevilo zájem několik dalších měst.