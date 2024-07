Solární panely na hradu Windsor a Bentley na biopaliva. Král Karel III. prosazuje ekologičtější monarchii

Král Karel III. byl ještě jako princ Charles dlouhodobě známý svým bojem za lepší životní prostředí. Angažoval se například v oblasti ekologického zemědělství, ochrany deštných pralesů nebo propagoval různé způsoby snižování emisí skleníkových plynů. Kromě toho vystupoval rovněž na mnoha klimatických konferencích, kde se snažil další státníky přesvědčit o nutnosti rychlého zavádění různých ekologických opatření.

Na ochranu životního prostředí přitom britský král nezapomněl ani po svém nástupu na trůn. Od začátku své vlády už tedy podle CNN prosadil zahájení řady projektů a opatření, která mají monarchii učinit výrazně ekologičtější, a to především díky snížení vyprodukovaných emisí.

V tomto ohledu má královská domácnost spravovaná organizací Royal Households of the United Kingdom rozhodně co zlepšovat. Její celkové emise uhlíku totiž podle nedávno zveřejněné zprávy dosáhly ve finančním roce 2023 až 2024 asi 5 994 tun. To je zhruba 780krát více, než kolik emisí vytvoří průměrná domácnost ve Spojených státech amerických.





Konec plynových luceren

Seznam Karlových ekologických projektů je poměrně dlouhý. Nedávno byly zahájeny třeba práce na renovaci plynových luceren v Buckinghamském paláci tak, aby nově fungovaly na elektřinu. Na střeše hradu Windsor, který byl oblíbeným sídlem zesnulé královny Alžběty II., pak byly nainstalovány první solární panely.

Během příštího roku mají být upraveny rovněž dva královy vozy Bentley, které budou nově jezdit na biopaliva. Royal Households chce navíc v budoucnu přejít na téměř plně elektrickou flotilu vozidel, ačkoliv organizace zatím neuvedla, do kdy chce tohoto cíle dosáhnout.

S přechodem na ekologičtější způsoby dopravy souvisí i pořízení nových vrtulníků poháněných udržitelným leteckým palivem (SAF). To je vyrobeno z odpadních produktů či z rostlin, jež při svém růstu absorbují oxid uhličitý. Vrtulníky chce královská rodina používat při oficiálních cestách do odlehlých oblastí Spojeného království, které nejsou dobře dostupné jinými druhy dopravy.

Vánoce s ekologickou energií

Asi nejambicióznějším ekologickým záměrem krále Karla III. je pak zřízení velké fotovoltaické elektrárny s přibližně dvěma tisíci solárními panely v areálu panství Sandringham. Toto sídlo v anglickém hrabství Norfolk má pro celou královskou rodinu zvláštní význam, protože se zde všichni každoročně scházejí na oslavu Vánoc. Nově nainstalované panely mají vyrobit dostatek energie, aby pokryly „současnou a předpokládanou budoucí spotřebu elektřiny“ na panství o rozloze přes osm tisíc hektarů.

Zda a kdy bude tento plán zrealizován, ale zatím není jisté. Vše záleží i na finančních prostředcích, které monarchie každoročně dostává od britských daňových poplatníků. Tento speciální fond nazvaný Sovereign Grant loni činil asi 86,3 milionu liber (téměř 2,6 miliardy korun), přičemž většina těchto peněz zamířila na údržbu majetku královské rodiny a na mzdy pro zaměstnance.

Britská královská rodina má samozřejmě mnohem rozsáhlejší majetek, jehož hodnotu analytici odhadují na necelý bilion korun. Velká část těchto pozemků a nemovitostí ovšem spadá pod organizaci Crown Estate, jejíž veškerý výdělek je na základě dohody z roku 1760 předáván vládě Spojeného království. Jen v loňském roce se takto britský panovník vzdal zhruba 1,1 miliardy liber (asi 33 miliard korun).