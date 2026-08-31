Smrt princezny Diany: Tragická událost z roku 1997 je stále obestřena konspiracemi

Ačkoliv se princezna Diana s princem Charlesem (dnes králem Karlem III.) rozvedla již o rok dříve, zůstala oficiálně členkou britské královské rodiny i nadále, jelikož se jednalo o matku budoucího následníka trůnu, prince Wiliama.
Léto 1997 trávila dovolenou na Sardinii se svým novým partnerem, egyptským filmovým producentem Dodim Al-Fayedem. Při návratu do Paříže ale došlo krátce po půlnoci 31. srpna ve francouzské metropoli k dopravní nehodě, při které zahynuli oba dva a také jejich řidič.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
Diana seděla s Al-Fayedem v automobilu Mercedes-Benz S280, jenž řídil Henri Paul, zaměstnanec bezpečnostní služby hotelu Ritz. Cestou z letiště museli projet podzemním tunelem. A právě toto místo se jim stalo osudným. Příliš vysoká rychlost automobilu v kombinaci s neopatrnou jízdou řidiče vedla k tomu, že došlo k čelní srážce mercedesu s jedním z pilířů podpírajících střechu tunelu.
Nehodu přežil pouze bodyguard
Dodi Al-Fayed a Henri Paul byli mrtví na místě. Princezna utrpěla těžká zranění (nejvážnější byla poranění v oblasti hrudníku), avšak po vyproštění z vraku byla ještě naživu. Lékaři v nemocnici Pitié-Salpêtrière Dianu operovali a snažili se ji zachránit. Bohužel i přes veškeré úsilí zraněním podlehla.
O čem se příliš často nemluví, je fakt, že v autě tehdy neseděly jen tři osoby, nýbrž dokonce čtyři. Dianu a Dodiho totiž doprovázel bodyguard Trevor Rees-Jones, který se stal jediným přeživším tragické autonehody. Přestože byl při příjezdu záchranných složek při vědomí, utrpěl tak těžká poranění hlavy a obličeje, že si na událost vůbec nepamatuje. Následně podstoupil několik náročných operací a jeho rekonvalescence trvala více než rok.
Celý svět řešil, co se vlastně stalo
Vyšetřování příčiny nehody bylo uzavřeno hodně rychle. Hned druhý den, tedy v pondělí ráno, francouzská policie pustila do veřejného prostoru informaci o tom, že řidič měl v krvi alkohol a že jel příliš rychle, neboť se snažil údajně uniknout senzacechtivým novinářům, kteří měli auto pronásledovat na motorkách.
Tato verze ovšem neuspokojila nejen princezniny obdivovatele, nýbrž ani blízké okolí Dodiho. Jeho otec, miliardář Mohamed Al-Fayed, dal mnohokrát jasně najevo, že smrt svého syna a Diany nepovažuje za nehodu. Tento názor sdílela také islámská veřejnost, podle níž bylo pro královskou rodinu nemyslitelné, aby si Diana vzala muslima.
Existují navíc i další konspirační teorie, které hovoří o tom, že se Diana stala obětí vražedného spiknutí. Spekulace pak v roce 2006 přiživilo potvrzení toho, že těsně před nárazem došlo ke kolizi mercedesu s jiným vozem. Jednalo se o bílý Fiat Uno, jehož řidiče se však nepodařilo dopátrat. Dodnes se neví, zda šlo o jednoho z novinářů, či snad najatého agenta.
Kritika se snesla i na přeživšího bodyguarda
Obviněním se nevyhnul ani přeživší Rees-Jones. Někteří lidé ho kritizovali kvůli tomu, že údajně mohl tragédii zabránit – nenechat opilého Paula řídit, ujistit se, zda mají Diana s Dodim zapnuté pásy, či trvat na tom, aby Paul zpomalil.
V souvislosti s tragickým skonem princezny se spekulovalo také o jejím údajném těhotenství s Dodim. Ačkoliv vyšetření krve ani následná pitva nic takového neprokázaly, Mohamed Al-Fayed si stál za tím, že mu to Diana s Dodim potvrdili. Opět šlo o fámu, která se vzápětí rozšířila rychlostí blesku a byla mnohdy prezentována jako fakt.