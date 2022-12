Slovinská dálniční známka 2023: kolik stojí a kde ji koupíte?

Slovinsko: dálniční známka

Podobně jako většina evropských států i Slovinsko vydává od roku 2022 výhradně elektronické dálniční známky, jelikož klasické nalepovací viněty byly zrušeny. Drtivá většina místních dálnic a rychlostních silnic je zpoplatněna, proto se jejímu pořízení při výletu po Slovinsku pravděpodobně nevyhnete. Jedinou výjimku představuje krátký úsek mezi městy Izola a Koper.

Na slovinských dálnicích musí mít všechna vozidla s hmotností do 3,5 tuny platnou dálniční známku. Vozy vážící více než 3,5 tuny platí elektronické mýtné, jehož výše se určuje podle ujeté vzdálenosti. Protože slouží slovinské dálnice zejména jako spojné trasy, skrze které proudí velké množství turistů do sousedního Chorvatska, jsou místní dálniční známky poměrně drahé a mají buď extrémně krátkou, nebo až zbytečně dlouhou platnost.

Vysoká cena slovinských dálničních známek odrazuje některé turisty od jejich pořízení. Pokud by se však rozhodli brázdit slovinské dálnice bez známky, riskují dost vysoké pokuty. Proto se někteří odvážně vydávají různými alternativními cestami, které vedou po neplacených silničních trasách. Problém je, že si tak mohou cestu poměrně dost prodloužit.

Platnost slovinské dálniční známky

Slovinské dálniční známky se vydávají s platností sedm dní, jeden měsíc a jeden rok. Výjimku představují motocykly, pro které lze zakoupit dálniční známku s platností sedm dní, šest měsíců nebo jeden rok.

U sedmidenních známek trvá jejich platnost přesně sedm dní. Platnost měsíční známky začíná dnem nákupu a končí dnem v měsíci následujícím, který má stejné číselné označení. Pokud tento den v daném měsíci není, dálniční známka platí do posledního dne v tomto měsíci. To znamená, že pokud si koupíte měsíční dálniční známku například 4. července, bude platit až do 4. srpna. Stejný princip platí i u ročních dálničních známek.

Cena slovinské dálniční známky

Pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny a výškou do 1,3 m stojí sedmidenní dálniční známka 15 EUR, měsíční 30 EUR a roční 110 EUR. V případě vyšších vozů jde o dvojnásobné částky. Pro motocykly stojí sedmidenní dálniční známka 7,5 EUR, půlroční 30 EUR a roční 55 EUR.

Platnost dálniční známky Motocykly a jednostopá vozidla Hmotnost do 3,5 t + do 1,3 m nad první nápravou Hmotnost do 3,5 t + nad 1,3 m nad první nápravou Hmotnost nad 3,5 t 7 dní 7,5 EUR 15 EUR 30 EUR elektronické mýtné 1 měsíc – 30 EUR 60 EUR elektronické mýtné 6 měsíců 30 EUR – – elektronické mýtné 1 rok 55 EUR 110 EUR 220 EUR elektronické mýtné

Zdroj: Autotrip.cz

Před nákupem slovinské dálniční známky je dobré se vždy ujistit, že si kupujete správný typ. Do kategorie vozidel s vyšší přední nápravou totiž spadají i některá SUV, obytné vozy a dodávky. V takovém případě musíte zvolit dražší variantu dálniční známky. Pokud tak neučiníte, riskujete pokutu.

Kde koupit slovinskou dálniční známku?

Slovinskou dálniční známku můžete zakoupit od roku 2022 i online. Z tradičních míst je stále dostupná na vybraných obchodních místech, jako jsou benzinové pumpy, pošty nebo hraniční přechody. Také se dá zakoupit na pracovištích Ústředního automotoklubu (ÚAMK) a na některých provozovnách Autoklubu Bohemia Assistence (ABA). Slovinská dálniční známka je vázána na konkrétní SPZ, je tedy nepřenosná.

Na rozdíl například od rakouské dálniční známky ji lze zakoupit i těsně před odjezdem, nevztahuje se na ni totiž 14denní ochranná lhůta pro zrušení. Případně ji lze zakoupit předem s pozdním datem platnosti (maximálně 30 dní).

Počítejte s tím, že pokud budete projíždět tunelem Karavanky, který propojuje Slovinsko s Rakouskem, zaplatíte navíc ještě jednorázové mýtné. U vozidel do 3,5 tuny lze poplatek ve výši 7,5 EUR uhradit v mýtné bráně.

Slovinská dálniční známka se dá koupit online skrze oficiální web slovinského ředitelství silnic a dálnic evinjeta.dars.si, který je jediným portálem, kde lze slovinské dálniční známky koupit za standardní cenu. Jako první se na webu vyplňuje e-mail, na který vám přijde aktivační kód. Poté stačí správně uvést registrační značku vozidla, zemi registrace a správnou mýtnou třídu. Potvrzení o zaplacení přijde opět e-mailem.

Pokuty a kontroly dálničních známek

Pokuty za jízdu bez dálniční známky po dálnici jsou ve Slovinsku relativně tučné. U osobních vozidel do 3,5 tuny se výše pokuty pohybuje v rozmezí 300–800 EUR. Kontroly jsou zde poměrně časté a za hraničními přechody pravidelné.

Kromě policie dohlíží na používání dálničních známek také Slovinská dálniční agentura (DARS) a Finanční správa Slovinské republiky. Kontroly jsou prováděny pomocí kamerového systému, který je umístěn na rampách vedoucích přes silnice. Vozidla, u kterých je zakoupena dálniční známka online, jsou automaticky kontrolována přes databázi poznávacích značek.

Při cestě po slovinské dálnici také nezapomeňte dodržovat nejvyšší povolenou rychlost. Ta je stejná jako u nás v Čechách, tedy 130 km/hod.

Přehled všech dálničních úseků na Slovinsku

Dálnice Úseky v provozu Délka A1 Rakousko A9 – Maribor – Celje – Ljubljana – Koper 245 km A2 Rakousko A11 – Kranj – Ljubljana – Novo Mesto – Chorvatsko A3 176 km A3 Divača – Itálie 12 km A4 Maribor – Draženci 21 km A5 Maribor – Murska Sobota – Maďarsko M70 80 km

Zdroj: Autotrip.cz

Přehled zpoplatněných dálničních úseků na Slovinsku

dálnice A1: Rakousko – Šentilj – Maribor – Celje – Lublaň – Postojna – Koper,

dálnice A2: Rakousko – Kranj – Lublaň – Novo Mesto – Brežice – Obrežje,

dálnice A3: Divača (A1) – Fernetiči – Itálie,

dálnice A4: Slivnica (A1) – Hajdina – Draženci – Gruškovje – Chorvatsko,

dálnice A5: Dragučova (A1) – Vučja vas – Murska Sobota – Beltinci – Maďarsko.

Kolik stojí slovinská dálniční známka?

Cena slovinské dálniční známky se odvíjí od typu vozidla a délky platnosti. Nejlevnější je pro motocykly, kde sedmidenní stojí 7,5 EUR, půlroční 30 EUR a roční 55 EUR. Pro vozidla do 3,5 tuny a do výšky 1,3 m stojí známka na sedm dní 15 EUR, na jeden měsíc 30 EUR a na jeden rok 110 EUR. Pro vozidla s výškou nad 1,3 m platí dvojnásobné částky.

Dá se ještě koupit dálniční slovinská známka v papírové podobě?

Od roku 2022 Slovinsko plně přešlo na elektronickou formu dálničních známek. Papírové dálniční známky už se vůbec neprodávají.

Kde se dá koupit slovinská dálniční známka?

Slovinskou dálniční známku lze koupit na vybraných prodejních místech, jako jsou například benzinové pumpy, pošty a hraniční přechody, nebo online prostřednictvím oficiálního webu slovinského ředitelství silnic a dálnic evinjeta.dars.si.