Slavný výrobce fotoaparátů Kodak postupně odvrací krach. Firma sází na mladou generaci a analogové technologie

Jan Boháč
Dnes
Fotoaparát a film od společnosti Kodak
Autor: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com

Společnost Kodak, kterou málem smetl nástup éry digitálních fotografií, se po letech nejistoty postupně vrací zpět do formy. Firma sází na renesanci analogového filmu, zájem mladé generace i úsporná opatření. Zdá se přitom, že tato kombinace jí konečně pomáhá odvrátit hrozbu definitivního krachu.

Americká společnost Eastman Kodak, která patřila k významným výrobcům fotoaparátů a fotografického příslušenství, zažívá od začátku nového tisíciletí velmi složité časy. Nástup digitálních technologií odvětví od základů proměnil, kvůli čemuž firmě dramaticky klesl zisk a v roce 2012 musela vyhlásit bankrot.

Úplný zánik se firmě tehdy podařilo odvrátit, avšak dlouhou dobu si její vedení nevědělo rady s tím, jakým způsobem lze v současné situaci vydělávat, kvůli čemuž spekulace o jejím konci, tentokrát již definitivním, nadále neutichaly. Nyní se ovšem podle CNBC zdá, že je Kodak skutečně z nejhoršího venku. 

Minulý měsíc společnost zveřejnila zprávu o hospodaření, podle níž její hrubý zisk v loňském čtvrtém čtvrtletí dosáhl 67 milionů dolarů, což je o 31 procent více než v předchozím roce. Kodak zároveň uvedl, že snížil své roční náklady na splácení úroků o zhruba 40 milionů (asi 833 milionů korun).

Nolan zachránil továrnu na acetát

Za současným ozdravným procesem 133 let staré firmy stojí její generální ředitel Jim Continenza, který nastoupil do funkce v roce 2019. Hned první den přitom musel řešit poměrně nezvyklou situaci, když mu osobně zavolal slavný hollywoodský režisér a scénárista Christopher Nolan, jenž stojí za snímky Temný rytíř, Počátek, Interstellar nebo Oppenheimer.

„Kodak tou dobou zavíral svoji továrnu na acetát, který vyrábí jednu z klíčových složek používaných ve fotografickém filmu. A Nolan mě poprosil, abych se na to rozhodnutí ještě podíval – abychom továrnu nezavírali. Dost mě zarazilo, že jeden z největších režisérů všech dob vůbec takovou konverzaci vedl, ale opravdu jsem se tomu začal věnovat. A došlo mi, že měl pravdu,“ popsal Continenza.

I díky rozhovoru s Nolanem si šéf Kodaku uvědomil, jak zásadní je kinofilm pro celou firmu a že by mohl být jednou z jejích silných stránek. Společnost tedy továrnu na acetát nezavřela a výrobě filmu se dodnes intenzivně věnuje. Od té doby bylo na filmy od Kodaku natočeno hned několik hollywoodských snímků, včetně oscarových trháků Jedna bitva za druhou či Hříšníci.

Akcie firmy vzrostly téměř o sto procent

Změn, jež Continenza v uplynulých sedmi letech zavedl, bylo samozřejmě mnohem více. Kromě důrazu na kinofilm vyměnil asi 90 procent vedení firmy, splatil dluhy ve výši více než 400 milionů dolarů (asi 8,3 miliardy korun) a reorganizoval priority společnosti tak, aby se zaměřily na tisk, pokročilé materiály a chemikálie.

Podle šéfa Kodaku ale pro budoucnost firmy představuje nejlepší příležitost snaha o oživení klasické filmové estetiky, kterou stále více podporuje rovněž mladá generace Z. „Vzhled fotografií a videí natočených na kinofilm zachycuje něco, co proniká do vašeho srdce a duše. Také kvůli tomu se Kodak přiklonil k trendu analogové a autentické výroby, investoval své zdroje do filmových kapacit a začal vytvářet produkty, o něž mají zájem spotřebitelé, režiséři i filmaři,“ vysvětlil.

Ačkoliv v uplynulých letech byli investoři ke Continenzovým krokům spíše skeptičtí, nyní se zdá, že jeho dlouhodobá snaha se konečně začíná vyplácet. Za poslední rok akcie firmy vzrostly téměř o sto procent, což by mělo těšit i samotného šéfa Kodaku, který si je nakoupil v době, kdy značce moc lidí nevěřilo.

Možná trochu paradoxně je ale Continenza k dění na burze spíše imunní. „Akcie by neměly prudce stoupat, měly by se spíše plazit, protože to je tempo, kterým rosteme. Na vývoj našich akcií se tedy nedívám. Je mi to jedno – ani bych nemohl říct, jaká je dnes jejich cena. Jsem totiž dlouhodobý investor,“ popsal.

Kodak milují po celém světě

Navzdory nedávným úspěchům Kodak nepochybně čeká ještě mnoho složité práce. Loni v srpnu totiž dluhy firmy dosahovaly téměř 600 milionů dolarů (asi 12,5 miliardy korun). Continenza je ale přesvědčen, že finanční situace společnosti se bude i nadále zlepšovat, a Kodak bude ve svém současném růstu pokračovat.

„Nemusíme být firmou s obratem pět nebo dvacet miliard dolarů. Jsme globální společnost s jednomiliardovým obratem, ale máme jednu zásadní věc, která nám hodně pomáhá, a to je povědomí o naší značce. Ta je totiž po celém světě velmi oblíbená a milovaná. A já jsem přesvědčen, že tomu tak bude i nadále,“ uzavřel.

