Slavná „kachna“ se vrací, tentokrát v elektrické verzi. Citroën chystá comeback svého kultovního modelu 2CV

Koncept automobilka představila na pařížském autosalonu, ačkoliv do prodeje zatím připraven není. Citroën každopádně počítá s tím, že sériová verze se v showroomech objeví do roku 2028, přičemž jeho cena by se měla pohybovat kolem 15 tisíc eur, což je zhruba 365 tisíc korun. Návrat slavného modelu přichází v době, kdy evropské značky čelí rostoucí konkurenci čínských výrobců a snaží se využít svoji historii k odlišení od nových hráčů na trhu, uvádí BBC.
Šéf Citroënu Xavier Chardon označil novinku za „moderní, důmyslnou a svěží odpověď na výzvy mobility budoucnosti“. A zatímco konečný vzhled vozu se ještě může změnit, už nyní je zřejmé, že design bude odkazovat na původní model. Vysoké blatníky, zakřivená střecha i světlomety připomínající oči mají evokovat legendární vůz, který se stal symbolem francouzské automobilové historie.
Retro prvky se přitom neomezují jen na vnější vzhled. Také interiér navazuje na původní model a sází na pohodlí, vzdušnost a praktičnost. Klasická palubní deska v něm sice chybí, namísto ní ale prostor zvýrazňují a zvětšují široká sedadla a výsuvná sedačka spolujezdce. Středovou konzolu nahrazuje vyjímatelný úložný košík, řidič má k dispozici osmipalcovou dotykovou obrazovku s grafikou inspirovanou komiksy a odnímatelné rádio, jež lze využít i jako přenosný reproduktor. Pocit vzdušnosti pak umocňuje látková střecha.
Od venkovského pomocníka ke kultovnímu autu
Původní Citroën 2CV se představil v roce 1948, kdy se Evropa vzpamatovávala z druhé světové války. Automobil byl navržen jako levný a odolný dopravní prostředek pro francouzské zemědělce a obyvatele venkova. Díky vysokým blatníkům a měkkému odpružení zvládal i rozbité cesty a jízdu přes pole. Podle známé historky přitom dokázal převézt plato kachních vajec, aniž by se některé rozbilo.
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Vůz se také snadno řídil i opravoval a jeho vysoká střecha umožňovala cestovat dokonce v klobouku. A díky své popularitě se vyráběl více než 40 let. Z praktického venkovského dopravního prostředku se tak postupně stal kultovní vůz, který si oblíbili mimo jiné příznivci hnutí hippies a jiných alternativních kultur. Současné vedení Citroënu proto doufá, že chystaná elektronická novinka na tuto tradici naváže.
Nostalgie jako zbraň proti čínské konkurenci
Nutno podotknout, že podobnou cestou jako Citroën se už před časem vydaly i další evropské automobilky. Například Volkswagen na konci devadesátých let oživil svého Brouka, BMW zachovává retro prvky u modelu Mini a Fiat už dvě desetiletí vyrábí moderní variantu modelu 500. Opomenout ale nelze ani elektrický Renault 5 E-Tech, který navazuje na design původní pětky, či minivan ID. Buzz od Volkswagenu inspirovaný klasickým Transporterem T2.
Dle odborníků z automobilového průmyslu představuje výše popsaná strategie relativně účinný způsob, jak se odlišit od čím dál agresivnějších čínských výrobců. Starší zákazníci si tyto vozy, respektive jejich předlohy pamatují z dob minulých a vzpomínají na ně povětšinou v dobrém, mladší generaci může pro změnu imponovat jejich „nevšední“ vzhled.
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Tedy řečeno jinak, propojení tradičního evropského designu s moderním elektrickým pohonem nabízí zavedeným značkám příležitost, kterou noví hráči nemají. Na druhou stranu, samotná nostalgie Citroën ani jeho konkurenty podle Davida Leggetta, automobilového editora společnosti GlobalData, nespasí. Nové 2CV musí navázat na předchůdce nejen vzhledem, nýbrž také cenou a jednoduchostí. Zároveň je potřeba, aby nabídlo funkčnost a výbavu odpovídající současným požadavkům na elektromobil. Teprve pak může návrat legendy přerůst v obchodní úspěch.