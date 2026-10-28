Sladký byznys založený na důvěře. Britové propadli dortům z pouličních samoobslužných stánků

Na první pohled vypadají jako obyčejné zahradní skříňky. Uvnitř se však skrývají čerstvě upečené dorty, brownies, sušenky a další sladkosti, za kterými jsou Britové mnohdy ochotni cestovat i desítky kilometrů. A z nenápadných prodejních míst se postupně stává fenomén nejen pro milovníky sladkého.
Podobné samoobslužné stánky, označované jako „cake sheds“, si letos ve Velké Británii získaly nečekanou popularitu. Navazují přitom na dlouholetou tradici takzvaných „honesty boxes“, jejichž prostřednictvím místní farmáři prodávají například vejce, brambory nebo zeleninu. V poslední době ale místo zemědělských produktů stále častěji nabízejí právě domácí sladkosti.
Až 450 liber za víkend
Jednou z podnikatelek, které tomuto trendu propadly, je Michelle Evansová z hrabství Devon. Přes týden pracuje v domově pro seniory, v pátek večer se ale přesouvá do vlastní kuchyně, kde připravuje zásoby na víkend.
Evansová upeče během víkendu až 150 porcí různých dezertů, od citronového koláče po tradiční britské sladkosti. Za jeden kus si účtuje dvě a půl až tři libry (zhruba 73 až 87 korun). A pokud všechno prodá, utrží až 450 liber, tedy přibližně 13 tisíc korun – což se daří ve většině případů i díky poloze stánku poblíž pobřežní turistické stezky South West Coast Path.
„Je to tvrdá práce, ale miluji ji,“ řekla Evansová CNN s tím, že ze svých tržeb musí pochopitelně odečíst náklady na suroviny a provoz. Peníze pro ni každopádně nejsou jedinou motivací. Její babička Wyn, po které stánek pojmenovala, kdysi provozovala v nedalekém Appledore pekárnu. Domácím pečením tak pokračuje v rodinné tradici, do níž navíc zapojila i své děti. Dcera jí například pomáhá s propagací na sociálních sítích.
Od pečení pro radost k vlastnímu podnikání
Pro některé Brity představují samoobslužné stánky víc než jen možnost přivýdělku. Patří mezi ně i bývalá učitelka Jenna Powellová, která rovněž žije v Devonu a s prodejem vlastních dezertů začínala při zaměstnání. Postupně ale získala tolik zákazníků, že se mohla začít pečení věnovat naplno.
Její stánek funguje každý den a kromě dortů nabízí také skořicové rolky, brownies nebo ledovou kávu. Zákazníci mohou platit kartou a prodejní místo hlídá kamera. Výhodou je i jeho poloha poblíž školy a frekventované silnice, díky které se tu pravidelně zastavují místní obyvatelé.
Jejich dorty prodávají Starbucks i české supermarkety. Sweet Delight míří na obrat přes čtvrt miliardy a chystá další expanzi
„Dva roky jsem měla pocit, že se neobejdu bez jistého zaměstnání. Stánek ale přitahoval stále více zákazníků, a tak je teď mým hlavním zdrojem příjmů,“ popsala Powellová.
K rozmachu podobných podniků přispívají i zmíněné sociální sítě, především Instagram a TikTok, kde se šíří fotografie dezertů i samotných stánků. Jejich rostoucí popularitu dokládá internetový katalog Cakesheds.com, který letos v dubnu založili manželé Mark a Michelle Percyovi. Za pouhého půl roku do něj zařadili více než 300 prodejních míst po celé Británii.
Malé radosti v nejisté době
Historička gastronomie Annie Grayová vidí za současným rozmachem domácích dortů i ekonomické souvislosti. Podle ní si lidé v době nejistoty rádi dopřávají drobné radosti, jež je finančně příliš nezatíží. A zákusek za několik liber je jednou z nich.
Grayová na novém trendu oceňuje také příležitosti pro drobné podnikatele a návrat k poctivosti při nakupování. „Na jednu stranu je krásné vidět, že lidé s talentem na pečení mohou využít své dovednosti a že v dnešním cynickém světě ještě něco funguje na principu důvěry. Na druhou stranu si ale nejsem jistá, jestli opravdu potřebujeme tolik sladkého,“ uzavřela.