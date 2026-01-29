Světlo na konci hangáru? Boeing se poprvé po poprvé po třech letech dostal do zisku

Seznam všech problémů, s nimiž se Boeing v posledních letech potýkal, by vydal na knihu. Vše odstartovaly dva pády letounů 737 MAX, které vedly k uzemnění všech těchto strojů, federálnímu vyšetřování a následnému nucenému omezení výrobního tempa, jež nařídil americký Federální úřad pro letectví (FAA).
K tomu je ještě nutné připočítat dopady pandemie covidu, nižší počet objednávek a také generální stávku, která předloni na téměř dva měsíce zastavila veškerou produkci. Kvůli všem těmto událostem už celková provozní ztráta legendárního výrobce letadel dosáhla 47 miliard dolarů (asi 952 miliard korun).
Zásadní potíže takto velké firmy vzbuzovaly pozornost celého světa i americké vlády. Boeing je totiž podle CNN vůbec největším vývozcem ve Spojených státech, přičemž jeho roční příspěvek k domácí ekonomice dosahuje dle odhadů zhruba 79 miliard dolarů (asi 1,6 bilionu korun). Firma zároveň přímo či nepřímo podporuje asi 1,6 milionu pracovních míst, takže tlak na rychlé vyřešení všech problémů byl enormní.
Roste výroba i počet objednávek
Nyní, po dlouhých měsících plných starostí, se zdá, že se situace v Boeingu konečně obrací k lepšímu. Americký výrobce letadel totiž dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku čistého zisku ve výši 8,2 miliardy dolarů (asi 166 miliard korun). To, o jak zásadní milník se jedná, přitom nejlépe doloží následující statistiky.
Uplynulý kvartál byl vůbec prvním ziskovým čtvrtletím za více než tři roky. Zároveň jde o teprve třetí čtvrtletní zisk za posledních sedm let – právě tehdy, tedy na začátku roku 2019, začalo ono 20 měsíců dlouhé uzemnění MAXů.
O lepšící se kondici Boeingu svědčí kromě černých čísel i některé další údaje, jako třeba fakt, že FAA nedávno zmírnil omezení na maximální limit výroby těchto letounů. Současně Boeing poprvé od roku 2018 překonal konkurenční Airbus v počtu objednávek nových letadel, za čímž stojí i silný tlak na uzavření dohod ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem není divu, že ve vedení firmy nyní konečně panuje alespoň částečný optimismus. „Zvyšujeme naše tempo, abychom plně obnovili postavení Boeingu jako ikonické společnosti, o které všichni víme, že jí můžeme být,“ řekl v souvislosti s novými údaji o zisku generální ředitel americké firmy Kelly Ortberg.
Důležitý je návrat na čínský trh
Pro budoucnost výrobce letadel bude samozřejmě klíčové, zda se mu podaří úspěšný výsledek zopakovat. Analytici přitom aktuálně předpovídají, že společnost dosáhne zisku i v nejbližších čtvrtletích, a to především díky již zmíněnému navýšení výroby.
I tak ale musí Boeing řešit celou řadou přetrvávajících komplikací. Ačkoliv počty nových objednávek už Airbus překonaly, v počtu dodaných letadel americká firma za svým evropským rivalem stále zaostává. Dodávky jsou přitom z finančního hlediska mnohem důležitější, protože platbu za nové letadlo společnost obdrží až po jeho předání aerolince. Další potíže představuje stále se oddalující zahájení výroby letounů 777X, které už má oproti původním plánům zpoždění několik let.
Boeing navíc musí najít způsob, jak se vrátit na klíčový čínský trh. Kvůli značnému obchodnímu napětí mezi Spojenými státy a Čínou během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se totiž počet nových objednávek od tamních aerolinek snížil téměř na nulu. V poslední době se sice objevily zprávy, že by brzy mohla být oznámena významná zakázka, zatím k tomu ale nedošlo.
„V Boeingu existují dva druhy problémů – ty, které si firma způsobila sama, a pak všechny ty další věci. I když tedy společnost dosáhla velmi silného pokroku, stále má před sebou ještě mnoho práce,“ uzavřel Richard Aboulafia, výkonný ředitel konzultační společnosti AeroDynamic Advisory.