Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se v posledních měsících snažila dlouholeté napětí ve vztazích s Čínou mírnit. Kroky, které by Peking mohl vnímat jako nepřátelské, byly většinou buď odloženy na neurčito, nebo alespoň značně přehodnoceny – podle listu The Wall Street Journal za tím stála i snaha o zrušení čínských omezení na vývoz vzácných zemin, jež komplikovaly podnikání mnoha americkým firmám.
Části republikánských i demokratických politiků z řad takzvaných čínských jestřábů tento přístup dlouhodobě vadil a naopak požadovali, aby došlo ke zpřísnění některých amerických vývozních omezení, potažmo aby bylo zahájeno vyšetřování možného pašování čipů do jedné z nejlidnatějších zemí světa. A přestože Trumpova administrativa a několik dalších oponentů jejich argumenty vesměs ignorovali, kvůli aféře bývalého generálního ředitele technologické společnosti Nvidia Jensena Huanga je vše najednou opět jinak.
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Huang se přiznal k nemanželskému poměru, přičemž jeho milenkou měla být žena, která podle amerických úřadů nejspíše pracovala jako čínská špionka. Samotný manažer jakékoliv vyzrazení citlivých firemních údajů, ba dokonce domnělou pomoc s pašováním výkonných polovodičů pro umělou inteligenci do Číny vehementně odmítá, i tak ale v důsledku celé kauzy začalo mezi americkými politiky volání po tvrdším přístupu vůči Pekingu znovu sílit. A tentokrát se navíc zdá, že Trump s nimi navzdory nedávnému setkání s prezidentem Si Tin-pchingem v Šen-čenu souhlasí.
Protičínských omezení přibývá
Seznam nových amerických opatření a omezení směřujících proti Číně je skutečně dlouhý. Trumpova administrativa například schválila pravidlo, jehož cílem je zabránit čínským AI firmám v přístupu k výpočetnímu výkonu běžícímu na amerických čipech. Kromě toho úřady pokutovaly americkou investiční firmu za financování čínské společnosti zabývající se umělou inteligencí a chystají novou legislativu, která by měla omezit prodej pokročilých čipů a zařízení na výrobu čipů do zemí představujících bezpečnostní rizika.
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Aby toho nebylo málo, zvažují americká ministerstva i některá další „protičínská“ opatření. Jde například o požadavek adresovaný společnostem se sídlem v USA zveřejňovat informace o používání čínských AI modelů. Stejně tak se diskutuje o zákazu dovozu vybraných čínských síťových komponent, jež se využívají při budování datových center.
„Jsou mezi námi tací, kteří o podobná nařízení usilují dlouhodobě. Právě teď je přitom zřejmé, proč je potřebujeme. Zároveň nám současná situace dává větší impuls k tomu, abychom zavedli další omezení,“ tvrdí republikánský senátor za Nebrasku Pete Ricketts, který je považován za jednoho z čínských jestřábů.
Firmy už na situaci reagují
Nově schválená či navržená opatření jsou podle expertů jasným důkazem toho, že se Spojené státy nyní od dosavadního mírnějšího přístupu vůči Číně opět rychle odklánějí. Taková změna přitom s velkou pravděpodobností ovlivní i chování amerických technologických společností, které se mohou začít obávat toho, že jim jakýkoliv obchodní vztah s Čínou přinese spoustu politických problémů.
Jak výše popsaná situace vypadá v praxi, názorně předvedla například firma Oracle zabývající se cloudovými výpočty. Její vedení nedávno zrušilo pětiletou smlouvu s čínským technologickým gigantem Tencent na pronájem výpočetní kapacity pro umělou inteligenci, a to údajně právě kvůli obavám úředníků Trumpovy administrativy z možného ohrožení americké národní bezpečnosti.
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K podobnému přehodnocování vazeb na Čínu nicméně dochází i jinde. Třeba poradenská firma Crumpton Global uvedla, že od vypuknutí skandálu s Nvidií obdržela od amerických společností trojnásobný počet žádostí o prověření jejich dodavatelů, obchodních partnerů a zákazníků v jihovýchodní Asii – opět kvůli možným rizikům pro národní bezpečnost. „Firmy, které předpokládaly, že aktuální mírný přístup USA k Číně potrvá až do roku 2028, prostě musejí na aktuální situaci reagovat,“ uzavírá Joseph Hoefer, ředitel pro umělou inteligenci v lobbistické firmě Monument Advocacy.