NASA hledá nové astronauty, chce si je vycvičit pro dlouhodobý pobyt na Měsíci. Češi a další cizinci ale mají smůlu

Nábor souvisí s programem Artemis, jehož cílem je návrat USA na Měsíc. NASA počítá s tím, že se tak stane v roce 2028 a že postupně vzniknou podmínky pro dlouhodobou lidskou přítomnost na jeho povrchu. Na lunárním programu se mají podílet také soukromé společnosti SpaceX a Blue Origin.
„Je to mimořádná doba pro vstup do astronautického sboru NASA,“ uvedl podle listu The Guardian administrátor agentury Jared Isaacman. Vybraní kandidáti by dle jeho názoru mohli kráčet po povrchu Měsíce, žít a pracovat na tamní základně a pomáhat vyvíjet systémy a postupy, které jednou umožní vyslat posádky také ke zmíněnému Marsu.
Z osmi tisíc uchazečů zbylo minule jen deset
Poslední nábor astronautů otevřela NASA v roce 2024, přičemž z více než osmi tisíc přihlášených nakonec loni v září vybrala deset kandidátů. Tentokrát plánuje konečný výběr oznámit na konci roku 2027, kdy začne příprava nové skupiny. Od šedesátých let takto agentura získala celkem 370 lidí, v současnosti nicméně její sbor čítá pouhých 32 členů.
Ucházet se o místo astronauta je podle šéfa astronautického sboru a předsedy výběrové komise v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu Scotta Tinglea víc než jen pracovní příležitostí. „Je to šance připojit se k odkazu průzkumníků, kteří posouvali hranice poznání, a podílet se na misích, jež budou utvářet budoucnost lidstva ve vesmíru,“ podotkl.
Zájemci musí splnit několik přísných podmínek, přičemž tou nejzásadnější je americké občanství. Nestačí tedy vystudovat prestižní univerzitu, mít zkušenosti z letectví či vědeckého výzkumu a projít náročnými zdravotními testy. NASA přijímá pouze přihlášky Američanů – pravda, šanci mají i lidé s dvěma pasy, avšak jen tehdy, je-li jeden z nich právě americký.
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Co se samotného vzdělání týče, uchazeči musejí mít magisterský titul v některém z oborů přírodních a technických věd, například v inženýrství, biologii, fyzice, informatice nebo matematice. Alternativou je mimo jiné odpovídající lékařské vzdělání, absolvování uznávané školy zkušebních pilotů a nejméně dva roky doktorského studia v příslušném oboru.
Kromě toho NASA požaduje alespoň tři roky relevantní profesní praxe. A pro samotné piloty platí zvláštní podmínky, k nimž patří nejméně 750 hodin ve funkci velitele vysoce výkonného proudového letadla, případně 1 500 hodin na jiných letounech s pevnými křídly nebo tisíc hodin na vrtulnících.
Češi mají vlastní cestu do vesmíru
Jak již bylo nastíněno, pro české ani další zahraniční zájemce aktuální nábor NASA otevřený není. Nutno ovšem podotknout, že ani tak se svých astronautických ambicí vzdávat nemusíme. Česko je členem Evropské kosmické agentury (ESA), která má vlastní astronautický program a při výběru přijímá uchazeče z celé EU. Při posledním velkém náboru v letech 2021 a 2022 obdržela ESA necelých 23 tisíc přihlášek. K vybraným šťastlivcům přitom patřil i armádní bojový pilot Aleš Svoboda, který se stal jedním z jedenácti členů rezervního týmu astronautů.
Česká vláda už v květnu 2025 podpořila jeho účast na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), přičemž letos v červnu pak evropská agentura podepsala dohodu se společností Vast o její realizaci. O pár měsíců později zahájil Svoboda specializovaný výcvik, který zahrnuje také přípravu na pozici pilota kosmické lodi Dragon. Samotná výprava je plánována na rok 2027, přičemž dopravu posádky má zajistit společnost SpaceX.
Svobodovu účast ještě musí schválit mezinárodní orgán MCOP, následně by se měl stát prvním českým astronautem, který navštíví ISS. K jeho úkolům na oběžné dráze bude patřit více než desítka experimentů, jež se zabývají třeba výzkumem lidské fyziologie nebo novými technologiemi. Mimo jiné tam bude testovat i dozimetr ve formě náramkových hodinek, jenž má umožnit přesné sledování expozice ionizujícímu záření, což pomůže zvýšit bezpečnost astronautů.
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Další experimenty se pak zaměří třeba na vývoj systémů, které by mohly v budoucnu zajišťovat výrobu kyslíku a potravin pro posádky kosmických lodí, nebo na vliv vesmírného prostředí na lidské tělo. Některé projekty navíc přispějí k výzkumu rakoviny, plodnosti nebo odolnosti potravin vůči klimatickým změnám.