Vlastní bydlení začíná být utopií. Čím dál více Čechů se smiřuje s nájmem na celý život

Už téměř devět z deseti lidí bez vlastního bydlení očekává, že jeho pořízení bude do budoucna ještě obtížnější než dnes, ukazuje průzkum Generali Investments CEE. Kromě toho skoro tři čtvrtiny Čechů věří, že ceny nemovitostí porostou dál podobným tempem jako doposud – ještě před třemi lety přitom takový názor zastávalo „pouze“ asi 40 procent respondentů. Výrazný pokles cen očekává pouhá desetina dotázaných.
Jen o obavy z budoucnosti ale nejde. Každý šestý Čech si už nedokáže na vlastní bydlení dávat stranou ani korunu. Současně přibývá lidí, kteří samostatné bydlení odkládají. Více než tři pětiny obyvatel bez vlastního bydlení počítají s tím, že zůstanou v nájmu nebo u rodičů či příbuzných a nemovitost si nekoupí. Další necelá čtvrtina nákup odkládá.
Zdá se vám vlastní bydlení v Česku aktuálně nedostupné?
„Stále větší část veřejnosti nepočítá s tím, že by se situace během několika let zásadně obrátila k lepšímu, a začíná tomu přizpůsobovat i své dlouhodobé plány. Vlastní bydlení se tak pro část lidí přesouvá z cíle, na který je potřeba déle spořit, do kategorie něčeho, s čím už do budoucna raději vůbec nepočítají,“ dodává Marek Bečička z Generali Investments CEE.
Hypotéka ukrajuje stále větší část výplaty
Ruku v ruce se zdražováním nemovitostí se zvyšuje i průměrná výše nových hypoték. Jen za posledních pět let vzrostla ze zhruba 3,2 na 4,6 milionu korun, přičemž měsíční splátka se při třicetileté splatnosti vyhoupla téměř na dvojnásobek, respektive z dřívějších 12 900 na nynějších 25 500 korun. Průměrná mzda ale za stejné období stoupla jen o třetinu. Tedy jinými slovy, zatímco dříve splátka představovala necelou polovinu čisté mzdy, dnes z ní ukrajuje takřka dvě třetiny.
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Současně se změnila i samotná velikost bytu, kterou si lze za stejné peníze pořídit. Za pět milionů korun dnes zájemce získá okolo 27 metrů čtverečních, přitom před pěti lety to bylo o 10 metrů více. Nabídkové hypoteční sazby navíc rostou už několik měsíců v řadě – v říjnu dosáhly podle Swiss Life Hypoindexuu 5,79 procenta. Možná ještě o něco více vypovídající je ale v tomto ohledu následující ukazatel: zvýšení měsíční splátky o dva tisíce korun v důsledku změny úrokové sazby by nezvládla více než polovina lidí s hypotékou.
Nové byty přibývají, dostupnost se ale nezlepšuje
Tradičně nejnapjatější zůstává situace na pražském trhu s nemovitostmi. Pokud jde o nové byty, těch se v hlavním městě za první tři čtvrtletí letošního roku prodalo přes 5,3 tisíce, tedy o 11 procent méně než ve stejném období roku loňského, který byl zároveň rekordní. I tak ale prodeje nadále výrazně převyšují desetiletý průměr. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze ve třetím čtvrtletí poprvé překonala částku 190 tisíc korun za metr čtvereční, a dostala se tak „na dohled“ psychologické a nelichotivé 200tisicícové hranici. Hranici 100 tisíc korun přitom překročila teprve začátkem roku 2019.
Nejdostupnější novostavby podle ceny za metr čtvereční se nacházejí v Praze 9 a 10, i tam se však průměrné ceny pohybují kolem 170 až 175 tisíc korun, přičemž nejžádanější jsou menší dispozice: byty 2+kk tvořily téměř polovinu prodejů a 1+kk další více než čtvrtinu. Pro kupující znamenají nižší celkovou cenu a investoři v nich vidí příležitost k pronájmu. Na metr čtvereční jsou však právě malé byty nejdražší.
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Koncem září bylo v Praze k prodeji 7 200 nových bytů, což je asi o čtvrtinu více než před rokem a nejvíce za poslední desetiletí. Ani tento nárůst nicméně podle analýzy společností Trigema, Central Group a Skanska Residential neznamená, že je bytových jednotek dostatek. Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy by metropole potřebovala povolovat a stavět alespoň deset tisíc nových bytů ročně, aby pokryla dlouhodobý deficit. Na taková čísla se každopádně za posledních dvacet let nedostala ani jednou.
Problémem je také skladba nabídky. Větší rodinné byty 4+kk a 5+kk tvoří dohromady pouhou desetinu volných jednotek. K tomu se přidávají drahé stavební práce, vysoké ceny pozemků a zdlouhavé povolovací procesy. Vyšší nabídka tak zatím nedokáže zvrátit trend, který zájemcům o vlastní bydlení komplikuje cestu na trh.
Dlouhodobá volba i investiční příležitost
Zatímco část domácností vlastní bydlení odkládá nebo se ho rovnou vzdává, to nájemní se naopak, celkem pochopitelně, těší zvyšujícímu se zájmu. A to nejen ze strany obyčejných lidí, ale také investorů. Za prvních devět letošních měsíců do něj v Česku směřovalo přes 455 milionů eur, tedy okolo 22 procent celkových realitních investic, jak zmiňuje analýza společnosti Knight Frank. Šlo o druhý nejvýznamnější segment trhu hned po kancelářích.
V Praze je aktuálně v projektech s více než padesáti bytovými jednotkami v provozu přibližně čtyři tisíce institucionálních nájemních bytů a dalších bezmála dva a půl tisíce se staví či rekonstruuje. Z tohoto počtu má být uvedena do provozu během následujícího půlroku více než tisícovka.
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Nutno nicméně podotknout, že nájemné jako takové zatím dostupnější není. V pražských institucionálních projektech totiž dosahuje 615 korun za metr čtvereční měsíčně, což je asi o pětinu více než v běžné inzerci soukromých pronajímatelů. Zájem investorů přesto roste.
„Institucionální nájemní bydlení se během několika let posunulo z okrajového segmentu mezi nejvyhledávanější investiční příležitosti na českém realitním trhu. Zájem domácího i zahraničního kapitálu je silný, počet investičně vhodných projektů však zůstává omezený. Pro developery se tak otevírá zajímavá alternativa k tradičnímu rozprodeji jednotlivých bytů. Klíčové ovšem bude, aby s institucionálním investorem počítali již při přípravě projektu a dokázali přizpůsobit jeho koncepci i cenová očekávání dlouhodobému nájemnímu modelu,“ shrnuje Josef Karas z Knight Frank.