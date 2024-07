Se změnou práce se mladí zaměstnanci nemažou. Podle průzkumu touží po prosperitě, prestiži i kreativitě

Zatímco školy se s příchodem prázdnin se svými absolventy rozloučily, zaměstnavatelé očekávají příliv mladé krve. Nároky nejmladší generace zaměstnanců se nejen díky rozmachu technologií postupně proměňují. Co platilo pro generaci jejich rodičů, tak už příliš aktuální není.

Bližší náhled do problematiky zaměstnatelnosti pracovníků generace Z a jejich očekávání ze strany zaměstnavatelů přináší průzkum mezi více než osmi sty gymnazisty posledního ročníku, který je součástí disertační práce Evy Hovořákové z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ta v dokumentu upozorňuje například na rozšířený trend fluktuace. „V současné době je vnější tržní prostředí organizací vysoce konkurenční a fluktuace zaměstnanců mezi zaměstnavateli je častá – mezi mladými obzvlášť. Zaměstnavatelé se proto snaží přijít na to, jak efektivněji mladou generaci pracovníků oslovit a udržet si ji,“ přibližuje Hovořáková.

Vzápětí upozorňuje na to, že nábor a následné zaškolení nového juniorního pracovníka se firmám můře značně prodražit. Například v oblasti cosultingu může stát až 150 tisíc na osobu. Snížení fluktuace tak může znamenat nemalou úsporu. I z toho důvodu se firmám vyplatí hodnoty a požadavky mladých ročníků respektovat.





Důraz na individualismus

U Generace Z se na první příčky hodnotového žebříčku dostávají kritéria jako je kreativita, nezávislost a prestiž. „Právě ,prestiž‘ odkazuje také na důležitost sdílení úspěchů a zážitků z pracovního světa online,” komentuje Hovořáková s tím, že patrnější je mezi mládeží větší míra individualismu a potřeba vyváženého životního stylu.

Na poslední zmíněný bod ostatně upozornil také mezinárodní průzkum společnosti Deloitte, do kterého zapojilo i 500 respondentů z České republiky. Podle toho patří balanc mezi soukromým a pracovním životem mezi nejdůležitější faktory při výkonu zaměstnání. Za zásadní jej označuje třetina dotazovaných z řad generace Z, pro 21 procent je pak podstatný vysoký plat.

Právě finanční prosperita je pro mladé budoucí pracovníky podle Hovořákové vůbec nejdůležitější. Naopak starost o životní prostředí zůstává v hodnotovém žebříčku možná trochu překvapivě až na jednom z posledních míst. Nejmenší váhu má pro mladé oblast duchovna, podle průzkumu netouží ani porozumět vědě.

Výrazný vliv na generaci Z má prakticky neustálé vystavování se technologiím, a to zpravidla již od dětského věku. To může následně ovlivňovat nejen způsob, jakým mladí lidé komunikují, ale také to, jak navazují a následně rozvíjejí mezilidské vztahy. Což se v zaměstnání může projevit zejména v oblasti sociálních kompetencí mladých lidí, kterým může chybět schopnost empatie, naslouchání, přesvědčování a následně i řešení krizových a konfliktních situací.

Co se podle průzkumu naopak prokázalo, je ochota gymnazistů přizpůsobit se organizaci a pracovnímu prostředí. Tedy za předpokladu, že bude reflektovat jejich kariérní očekávání. Zaměstnavatelé by se tak měli snažit pomoci nejmladší generaci objevit její pracovní cíle.

„Mezi konkrétními příklady lze uvést hledání náročných pracovních úkolů pro zástupce z generace Z a akceptování role mentora, který jim pomáhá lépe uplatňovat jejich schopnosti a dovednosti při plnění pracovních úkolů. Měl by také podporovat absolvování stáží a spolupracovat s nimi na projektech už během studia,” říká Hovořáková.

Dopřejte jim vzdělávání i flexibilní pracovní dobu

Pokud jde o proces hledání zaměstnanců, tam autorka HR manažerům doporučuje zvážit přesun či rozšíření svých náborových aktivit do online prostředí, dále rozvoj individuálního přístupu a komunikačních kanálů či podporu celoživotního vzdělávání zaměstnanců s využitím online nástrojů. Zapomínat by firmy neměly ani na benefity, které by však měly odpovídat hodnotám mladé generace.

Na toto téma pro Euro.cz hovořil již loni generální ředitel společnosti Welcome to the Jungle Honza Klusoň. „Více než materiální výhody ocení mladí zaměstnanci spíše ,softové‘ benefity jako možnost vzdělávání a rozvoje, příspěvek na terapie či časovou flexibilitu,“ uvedl tehdy s tím, že za naprostý základ mladí zaměstnanci dnes považují třeba home office či pružnou pracovní dobu.

A jaké pracovní pozice bude mladá generace vyhledávat? Vzhledem k jejich kladnému vztahu s technologiemi lze předpokládat, že zájem poroste třeba v oblasti IT. „Na popularitě v posledních letech nabírají také pozice zaměřené na společenskou odpovědnost, takže tam můžeme očekávat další rozvoj a zájem mladých lidí i do budoucna,“ uzavírá Klusoň.