Umělá inteligence je kurzu. Daktela získala majoritní podíl v brněnském startupu Coworkers.ai vyvíjejícím chytré chatboty

Česká Daktela si dala za cíl stát se do pěti let součástí skupiny desítky předních světových firem zaměřených na automatizaci firemní komunikace. Pomoci jí k tomu má umělá inteligence od Coworkers.ai, kde nově získává majoritní podíl. Za 51 procent firmy zaplatila řádově desítky milionů korun. Zbývající části společnosti si mezi sebe rozdělí spoluzakladatelé Luboš Urbančok, Tomáš Lysek, Pavel Černý a firma Artin.

Obě společnosti si svým zaměřením víc než rozumí. To proto, že Daktela poskytuje vlastní software pro řízení zákaznické zkušenosti i vnitrofiremní komunikace, zatímco její nový partner vyvíjí inteligentní chatboty a voiceboty.

„Naše akviziční strategie má dvě části. Díváme se po firmách podobného zaměření a profilu, jako je Daktela, na těch zahraničních trzích, kde dnes nejsme nebo kde začínáme. Druhým typem jsou technologické akvizice, které nám pomohou zásadním způsobem vylepšit naše produktové portfolio a škálovat náš core byznys. A to je příklad Coworkers.ai. Umělá inteligence dnes už dávno není buzzwordem a do několika let se ve firmách stane nezbytnou realitou,” objasňuje transakci šéf pro globální expanzi Daktely a její spoluzakladatel David Hájek.

Od Komerční banky po slovenský Orange

Coworkers.ai vznikli v roce 2019 odloučením právě od společnosti Artin, přičemž od té doby stihli spolupracovat například s Komerční bankou, Kooperativou, Generali, stavebninami DEK nebo online supermarketem Košík.cz. Brněnský startup dokázal vytvořil vlastní technologii pro zpracování přirozeného jazyka založenou na umělé inteligenci.

„Díky tomu jsou naši voiceboti a chatboti výrazně ,chytřejší‘ než ostatní a umějí řešit i komplexnější požadavky. Zároveň jsme ale low-code platforma, což znamená, že implementaci do firmy zvládne prakticky kdokoli i bez znalosti programování,“ popisuje produkt spoluzakladatel firmy Luboš Urbančok.

V roce 2021 se obrat startupu pohyboval kolem deseti milionů korun. Vedle Česka působí firma i na sousedním Slovensku, kde její řešení využívá například největší tamní mobilní operátor Orange. „Věříme, že strategické spojení s Daktelou nám pomůže k násobnému růstu. Zejména díky tomu, že naši technologii nabídneme stávajícím zákazníkům Daktely a vstoupíme na zahraniční trhy,“ myslí si Urbančok.

Umělá inteligence ušetří desítky miliard dolarů

Strategie Daktely koresponduje s nedávnou analýzou společnosti Gartner, podle které by do roku 2026 mělo být deset procent zákaznické a firemní komunikace automatizováno právě díky využití tak často zmiňované umělé inteligence. To by firmám mohlo teoreticky ušetřit kolem 80 miliard amerických dolarů.

V současnosti Daktela obsluhuje více než tisíc firemních zákazníků. Díky nativní podpoře aplikace umožňuje firmám pečovat o zákazníky pomocí všech dostupných komunikačních kanálů, jako je hlas, email, SMS, webový chat, Messenger, Instagram, WhatsApp či Viber. Kromě České republiky má Baarova a Hájkova společnost své pobočky rovněž na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Spojeném království, Dubaji, na Filipínách a nově také ve Slovinsku a Rumunsku. Svůj podíl v Daktele má též investiční skupina Sandberg Capital, přičemž loňský obrat společnosti dosáhl úrovně 253 milionů korun.

Co se týče firmy Coworkers.ai, její sídlo zůstane v Brně, kam se za svými novými kolegy přesunou i někteří programátoři Daktely. Stávající management zde bude nadále pokračovat ve vývoji aplikací a v expanzi firmy. Pro Daktelu se tím zároveň otevírá příležitost pro vybudování vývojářského hubu v druhém největším městě v Čeku a nábor talentovaných programátorů.