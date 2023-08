Sázka na nenápadnou firmu i vidina 90miliardového trhu. Tensor Ventures investují do německého dstacku zabývajícího se strojovým učením

Fenomén umělé inteligence, respektive strojového učení investory táhne. A to i tehdy, když firma, která se jejich vývojem zabývá, není ve skutečnosti tak úplně známá. Přesně takový je totiž případ německého startupu dstack, jenž nyní získal poměrně významnou finanční vzpruhu.

V rámci nového investičního kola podpořili dotčenou mnichovskou společnost vedenou vývojářem Andreyem Cheptsovem čeští Tensor Ventures. Ve snaze pomoci mu otevřít dveře do světa strojového učení všem ostatním posílají do Německa částku 12 milionů korun.

,,I po tolika letech v oboru mě překvapuje, jak můžete změnit fungování a efektivitu firmy tím, že naučíte počítačový systém, aby se sám učil z vlastních dat. Ačkoliv do této oblasti přichází čím dál více investic, jsme stále na začátku,“ říká Cheptsov, jehož startup vyvinul open source nástroj, díky kterému si zmíněnou technologii může vyzkoušet de facto každý. ,,V Tensor Ventures mají už do podobných firem, jako jsme my, nainvestováno, takže nebylo třeba nic dlouze vysvětlovat, dohodli jsme se velmi rychle,“ přibližuje dále s tím, že dalších téměř 12 milionů dodala německá skupina Rheingau Founders.





Slibné zítřky

Že mají podobné investice smysl, respektive velký potenciál, dokládá například nedávná studie poradenské společnosti Deloitte. Podle ní budou v horizontu příštích dvou let technologie umělé inteligence i strojového učení generovat obchodní hodnotu ve výši 4,4 bilionu amerických dolarů, tedy v přepočtu nějakých 98 bilionů korun. To je, pro lepší představu, asi 16násobek ročního HDP České republiky.

Velmi hodnotný ale je, totiž bude i samotný trh operací strojového učení. Jeho valuace má podle stejné analýzy, na níž se Tensor Ventures odkazují, narůst na rovné čtyři miliardy dolarů, což je bezmála 90 miliard korun. ,,Stále v technologické džungli pátráme po zajímavých objevech a dstack je jednoznačně jedním z nich. Je to nenápadná firma z Mnichova pod vedením zkušeného vývojáře, který pracoval 10 let v JetBrains,“ komentuje zakladatel a partner zmíněného fondu Martin Drdúl.

,,Co rozhodlo, je fakt, že jejich technologie dokáže prostřednictvím jednoduchého nástroje velkým i malým firmám zásadně usnadnit práci s modely strojového učení. Lze říci, že dstack přináší ve své doméně to samé, co dříve přinesl GitHub vývojářům,“ přidává se další ze zakladatelů a současně i partnerů Tensor Ventures Petr Ulvr.

A čemu přesně se v německé firmě vlastně věnují? To objasňuje expert na umělou inteligenci, doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.: „Dstacku se povedlo vytvořit populární open source nástroj, který se stará o provoz modelů, včetně velkých jazykových modelů, na více cloudových infrastrukturách, například AWS, GCP, Azure, Labda. To uživatelům poskytuje nezávislost a šetří peníze.“

Od nemocí po roboty

Jak již bylo zmíněno, podobných technologicky orientovaných startupů v rané fázi vývoje mají Tensor Ventures pod svými křídly vícero. Celkově jich jsou již bezmála dvě desítky, přičemž se mezi nimi nacházejí jak evropské společnosti, tak i firmy z Izraele či druhé strany Atlantiku. Vloni takto fond zainvestoval například od britsko-amerického startupu Solvemed, jehož aplikace dokáže s pomocí chytrého telefonu skrze sken pacientova oka a zodpovězení několika konkrétních otázek určit, zda náhodou netrpí Parkinsonovou chorobou.

Stejně tak se ale Drdúl, Ulvr a Roman Smola (poslední z tria zakladatelů) zhlédli i v robotice. Na hlídání tisíce softwarových robotů, o které se stará liberecká firma Pointee, poslali před rokem 1,3 milionu eur (téměř 32 milionů korun).