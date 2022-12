Investor musí být parťák do nepohody, zvláště v případě startupů, říká na pozadí miliardové investice zakladatel platformy Tatum

Začínala před třemi lety jako malá brněnská firma s desítkou pracovníků. Teď zaměstnává 60 lidí, své sídlo přesunula do Miami a někdy se o ní mluví jako o budoucím jednorožci. Platforma Tatum, která usnadňuje a urychluje vývoj aplikací v blockchainu, má za sebou úspěšný podzim. Počet jejích uživatelů překonal milník 100 tisíc a každý den přibývají stovky dalších. Společnosti se dařilo i z finančního hlediska. Od investorů získala zhruba 41,5 milionu dolarů, tedy něco kolem jedné miliardy korun.

Právě role investorů je pro startupy podle zakladatele Tatumu Jiřího Kobelky naprosto klíčová. Nejde přitom jen o peníze, které začínající firmě poskytne. „Na dobré časy najdete investora snadno. Jenže je třeba hledat takového, se kterým přežijete i časy špatné,“ prozradil redakci Euro.cz jako první. Problém podle něj představuje třeba fakt, že čeští investoři startupy často svazují přísnými pravidly, čímž ve finále škodí také sami sobě.

„Síla každého startupu se skrývá v rychlosti reakce. Nemáme více peněz ani více lidí než velká firma. Naše jediná výhoda je, že jsme schopni dělat rychlé změny. Je mnohem lepší, když něco vytvoříme rychle, i když možná ne zcela ideálně, než kdybychom to nesnesitelně dlouho ladili, aby to bylo zcela precizní,“ přiblížil Kobelka. Pro velké firmy je pro změnu naopak typické, že schvalovací proces trvá výrazně déle: „Pokud zakladatel musí kvůli přísné smlouvě půl dne řešit právníky, aby se vůbec mohl nadechnout, těžko pak může svůj projekt smysluplně posouvat.“

Když se vyčkat vyplatí

Při hledání investorů hraje podle šéfa Tatumu značnou roli i štěstí. To měl koneckonců před lety nakonec i on sám. „Potkal jsem řadu investorů, ale většina z nich neměla zkušenosti. Chtěli jsme někoho, kdo nám pomůže a navede nás, jak dál,“ zalovil v paměti. Nakonec narazil na Michala Ciffru z investiční skupiny DEPO Ventures. A sázka na něj a celou skupinu se podle zakladatelových slov vyplatila. Netrvali slepě na svém a byli ochotní dělat kroky stranou. „Jsou to vyzrálé osobnosti, myslí dopředu i za cenu momentálních ústupků. To není tak běžné. Zdá se mi, že potkávám stále více lidí, kteří se neumějí nad věci povznést,“ podotkl Kobelka.

Do získání investic od velkých fondů by se začínající startupy dle něj rozhodně hrnout neměly. Naopak se více vyplatí počkat. „Velké fondy mají své tabulky, a pokud jim v nich něco nesedí, neváhají startup zaříznout. A to ani zakladatelé nemusejí udělat nic špatně,“ vysvětlil. Nehledě na to, že nejlepší lidé z těchto fondů nemají čas na to, aby se věnovali všem startupům, do kterých investovali. „Nechají to nakonec na podřízených bez zkušeností,“ zdůraznil podnikatel.

Jak ale i sám Kobelka přiznal, každý zakladatel si čas od času potřebuje s někým promluvit, zvláště když nejde vše podle jeho představ. „Domů si práci nosit nechcete a svěřovat se úplně se vším zaměstnancům taky úplně nejde. I když teď už DEPO Ventures, kteří se zaměřují na investice v raných fázích, trochu přerůstáme, jsme s Michalem Ciffrou pořád ve spojení. Dokáže nás propojit s důležitými lidmi, ve startupovém ekosystému má spousty kontaktů,“ uzavřel s tím, že startupisté často nehledají jen peníze, rozhodně nepohrdnou ani dobrými radami.

Marketing, vzdělání i vlastní akcelerátor

Poslední investiční kolo, které Tatum zorganizoval, v rámci takzvané série A proběhlo pod vedením Evolution Equity Partners. Investovaly však i další velké venture kapitálové fondy, a sice 3VC a Octopus Ventures. Kromě nich se zapojili rovněž zmínění dosavadní investoři z DEPO Ventures.

Získané peníze chce Tatum použít k rozšíření povědomí o společnosti na globální vývojářské scéně. Více peněž padne také na marketing, vzdělávací aktivity a budování komunity. Kromě toho spustila firma akcelerátor pro vybrané blockchainové projekty.