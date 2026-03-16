Sází na ni i Pohlreich. Česká gastro platforma Choice hlásí 150milionovou investici a vydává se dobýt další evropské trhy

Evropský gastronomický trh je schopen za rok vygenerovat tržby ve výši takřka 500 miliard eur, tedy v přepočtu nějakých 12,25 bilionu korun. Vyplývá to z loňské analýzy poradenské společnosti IBIS World. Ta zároveň uvádí, že v posledních letech se oboru dařilo růst šesti- až osmiprocentním tempem, přičemž zdaleka nejvíce se podle ní v tomto ohledu daří segmentům, kde digitalizace není výhodou, nýbrž podmínkou – což se typicky týká zejména podniků, které spojují lokální servis a rozvoz.
Ve snaze ulehčit restauratérům jejich práci a zároveň je dostat blíž svým strávníkům vyvinul český startup Choice v minulosti platformu, skrze kterou lze nejen provozovat vlastní webové stránky s rezervačním systémem, ale také provádět platby pomocí QR kódu, napojit se na rozvážkové firmy či spravovat marketingové kampaně.
Klientů, kteří tyto zpoplatněné služby využívají, eviduje Choice v současnosti na sedm tisíc. Celkově je pak na jeho platformě registrováno více než třicet tisíc restaurací z devíti evropských zemí.
„Aplikace Choice řeší jednu z nejpalčivějších výzev, kterým dnes restaurace čelí: jak efektivně fungovat na vysoce dynamickém trhu se strukturálně nízkými maržemi. Tím, že restauracím poskytuje větší kontrolu nad digitálními objednávkami, umožňuje generovat dodatečné příjmy a vytváří vyváženější vztah s doručovacími platformami, pomáhá Choice provozovatelům chránit ziskovost a zároveň zlepšovat zákaznickou zkušenost,“ říká o řešení tuzemského startupu, založeného ukrajinským podnikatelem Alexem Ilyashem, Rui Escaleira ze společnosti Alea Capital Partners.
Právě tento portugalský VC fond vedl spolu s polským Smartlinkem nové investiční kolo, v rámci něhož se české firmě podařilo vybrat celkem 7,1 milionu dolarů, tedy v přepočtu asi 151 milionů korun. Přidaly se ale také fondy Reflex Capital a J&T Ventures.
Od Estonska po Portugalsko
Od samého začátku se Ilyashovi a jeho 130 kolegům podařilo od investorů získat již 11,6 milionů dolarů, respektive takřka čtvrt miliardy korun. Nejnovější investici startup využije k posílení pozice na stávajících trzích, ale také k expanzi na nové. Dosud Choice vedle České republiky působil rovněž na sousedním Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Polsku, na Ukrajině, v Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Nyní by k těmto zemím mělo přibýt ještě Portugalsko, Španělsko a Itálie.
Část finančních prostředků nicméně kromě expanze půjde i na zdokonalení současných produktů Choice, respektive na dodatečný rozvoj jeho all-in-one řešení, které v současnosti dokáže pracovat s daty napříč kanály a službami, jako je Storyous, Dotykačka, Wolt, Bolt či foodora. Nově bude platforma obohacena o nástroje umělé inteligence, jež poslouží nejen v rámci analytiky, nýbrž i při komunikaci směrem ke koncovým zákazníkům, totiž strávníkům.
„Naší vizí je, aby Choice pomocí AI uvolnil personálu v restauracích ruce,“ přibližuje Ilyash, člen prestižního žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30 z roku 2019. Upravovat fotografie jídel podle něj mohou restaurace už dnes, do budoucna by pak díky implementaci moderních technologií měly být skrze aplikaci jeho společnosti schopny vést i e-mailové kampaně, spravovat sociální sítě nebo reagovat na zpětnou vazbu. To vše pochopitelně s vidinou vyšších tržeb a lepší retence zákazníků.
„Nejen v Česku platí, že málokterá restaurace si může dovolit platit agentury nebo mít pro marketing plnohodnotnou pozici, což díky AI už nebude potřeba. Majitelé restaurací se tak mohou soustředit na to, v čem jsou nejlepší – jídlo a servis,“ doplňuje zakladatel a šéf tuzemského startupu, jehož řešení ve svých podnicích využívá i známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který je zároveň ambasadorem značky.
S vyšší útratou v podniku pomůže umělá inteligence
V Česku má Choice, jenž se loni v listopadu po pěti letech dostal na takzvaný bod zvratu, neboť poprvé dokázal měsíčně vydělat více, než kolik činí jeho režijní náklady, přes 1 400 klientů. A to navíc ne ledajakých. Mezi jeho zákazníky patří mimo jiné síť restaurací Kolkovna, Kozlovny, Fruitisimo, Ambiente, Café Imperial, ale také třeba Mamas Burger, Modrý Zub či Las Adelitas.
Vedení firmy věří, že díky implementaci AI může nyní jejich platforma skrze aktivní práci s uživateli dosáhnout až 20procentního nárůstu v opakovaných objednávkách, bezmála třetinového zvýšení počtu objednávek z online rozvozů, častějšího zhlédnutí menu, a především i pětinového nárůstu finální útraty v podniku. „Technologie nejsou v evropském gastru podmínkou prosperity, ale v podstatě přežití. Nebavíme se jen o výši zisku, kterou restauracím pomáháme dosáhnout. Důležitý je vstup do bezpečného pásma, kdy je tolik neohrožuje například inflace nebo změny v kupní síle obyvatel. Finanční stabilita je klíč k růstu a rozvoji každého podniku,“ vysvětluje spoluzakladatel Choice Robert Novosad a na závěr dodává: „Gastronomie je křehký obor. A my mu pomáháme v místě, které je pro celou ostatní snahu nejzásadnější – při komunikaci se současnými i budoucími zákazníky.“