Saúdská Arábie má megalomanský plán, jak se zbavit závislosti na ropě a transformovat ekonomiku. Nutnost i velký risk, míní odborníci

Zhruba za sedm let uplyne celé století od chvíle, kdy byla v Saúdské Arábii objevena rozsáhlá naleziště ropy. A právě v tomto období chce královská rodina v čele s princem Mohamedem bin Salmánem uskutečnit ambiciózní plán zvaný Vize 2030, který má zemi s téměř 40 miliony obyvatel zajistit prosperitu minimálně na několik dalších dekád. Obrovskou nadějí je především pro mladé lidi.

„Nejde jen o diverzifikaci rizik, ale o transformaci celé společnosti s cílem vytvořit agilní ekonomiku, která dokáže reagovat na výzvy současného světa,“ cituje server Insider.com profesora Simona Mabona, vědeckého pracovníka Centra zahraniční politiky v Londýně.

Z ropy nelze těžit donekonečna

Saúdové si uvědomují, že vzhledem ke klimatické změně může černé zlato rychle ztratit svůj lesk, v důsledku čehož bude nutné hledat jiné cesty, jak si udržet významné postavení a zvyšovat životní úroveň. První představení nové strategie ale proběhlo už v roce 2016, přičemž žádný z více než 20 projektů nebyl dosud dokončen. I proto tlak na realizaci plánů roste a lidé začínají pátrat po tom, kam vláda slíbené peníze doopravdy investuje.





Jisté je, že státní fond už nyní financuje spoustu lokálních i mezinárodních projektů zaměřených na technologie, nemovitosti nebo sport a doufá v příjmy z výnosů i příchod zahraničních investorů. Stále však vydělává především na ropě, která tvoří 84 procent HDP.

Rijád je aktuálně největším vývozcem této nerostné suroviny na světě. Zásobuje mimo jiné i Čínu nebo Evropskou unii, kam se její dodávky díky protiruským sankcím v posledních letech ještě zvýšily.

Naděje pro místní a vzor pro celý svět?

Změnit celou ekonomiku včetně skladby HDP a poskytování zaměstnání je poměrně náročné, navíc za méně než dekádu. Saúdská Arábie ale nemá příliš na výběr. Současný model není dlouhodobě udržitelný a mladé generaci by brzy nedokázal zajistit tak vysoký standard, na jaký je pouštní země zvyklá, domnívá se bývalý velvyslanec USA v Jemenu Gerald M. Feierstein. „Původní systém zaměstnávání většiny občanů ve státním sektoru je již nevyhovující, protože velikost populace přesáhla jeho kapacity,“ vysvětluje s tím, že je nutné co nejdříve zapojit soukromý sektor, a to na místní i mezinárodní úrovni.

Nejvýznamnějším projektem Vize 2030 je stavba futuristického města Neom (česky Linie), které má reprezentovat vše, co ,nová‘ Saúdská Arábie nabídne. V plánech se počítá s cenou okolo bilionu dolarů (asi 21 bilionů korun), rozlohou 26 tisíc metrů čtverečních a zhruba devíti miliony obyvatel.

Samozřejmostí je využívání stoprocentně čisté energie a implementace nejmodernějších technologií, které zde pomohou vytvořit příjemné místo k životu s dostupností obchodů a služeb do pouhých pěti minut chůze. To by mělo přilákat nejen Saúdy, kteří zde najdou bydlení a práci, ale také investory ze Západu. Další plány se týkají například dovolenkové destinace u Rudého moře nebo centra umění a zábavy s názvem Quiddya.

Jak všechny projekty dopadnou, se ale teprve uvidí. Problémy může kromě náročného financování přinést i jejich západní styl, na nějž nejsou všichni Saúdové připraveni. Na přání bin Salmána je totiž vytváří zmíněná americká společnosti McKinsey.

Podle odborníků zatím Saúdové slibům královské rodiny věří a vyjadřují jim podporu. Pokud by ale Vize 2030 selhala, radikální kroky včetně vysídlení beduínů z oblasti, kde má stát Neom, jim jen tak neodpustí. „U žádného z těchto megaprojektů nemáte garanci, že se povedou,“ upozornil na závěr Farea Al-Muslimi, aktivista a výzkumný pracovník think tanku Chatham House.