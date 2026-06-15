Samořiditelné taxíky vyjedou do londýnských ulic už toto léto. Uber a Wayve chtějí ukázat, že zvládnou i evropský provoz

Autonomní taxíky už dávno nejsou jen futuristickou vizí. V některých amerických a čínských městech se z nich stala běžná součást nabídky přepravních služeb a cestující si je mohou objednat podobně jako klasický vůz s řidičem. V Evropě se ale podobné projekty rozjíždějí pomalu. Do hry totiž vstupují přísnější regulace, složitější městská infrastruktura i obavy z toho, jak auta bez řidiče obstojí v hustém provozu.
Londýnské testování proto nebude důležité jen pro Uber a Wayve. Pokud se autonomní vozy osvědčí v jedné z nejrušnějších evropských metropolí, mohou se v příštích letech přidat i další města. Teprve běžný provoz ale ukáže, jestli si robotaxi poradí s evropskými ulicemi tak, aby jim cestující začali opravdu věřit.
První jízdy pro zájemce
Uber už londýnským uživatelům umožňuje zapsat se na seznam zájemců, kteří si jízdu v robotaxíku vyzkouší mezi prvními. Pokud jim aplikace nabídne vůz Wayve, bude záležet na nich, zda tuto možnost přijmou, nebo zvolí klasickou jízdu s řidičem. Autonomní varianta navíc nemá být dražší než běžný tarif Uberu. Podle Kaity Fischerové z Wayve půjde o první případ, kdy si široká veřejnost ve Spojeném království bude moci autonomní vozidlo objednat. „Jsme opravdu nadšení, že službu brzy spustíme a uvítáme v našich vozech první cestující,“ cituje Fischerovou server CNN.
Měli byste zájem o jízdu autonomním taxíkem bez řidiče?
Konkrétně míří do ulic britské metropole elektrické vozy Ford Mustang Mach-E označené jako Uber x Wayve. Budou vybavené kamerami a radary, které mají sledovat okolní provoz a předávat data systému řízenému umělou inteligencí. Přesto se hned nebudou po městě pohybovat úplně samy. V začátcích bude za volantem sedět bezpečnostní operátor, připravený v případě potřeby zasáhnout.
Britský startup svoji technologii na tamních silnicích testuje už od roku 2018 a dlouhodobě se snaží odlišit od konkurence. Jeho systém nespoléhá pouze na detailně zmapované prostředí a pevně daná pravidla, naopak sází na umělou inteligenci, která se učí z reálných jízd, a údajně se dokáže přizpůsobit různým dopravním situacím.
Londýn jako výzva pro autonomní dopravu
Pro vývojáře autonomních vozů jsou londýnské ulice velkou zkouškou. Kromě hustého provozu se musí vypořádat i s omezeným prostorem v historickém centru, složitými křižovatkami a spoustou účastníků silničního provozu. Problémy ale způsobují i časté deště, silný vítr a další rozmary počasí.
Autonomní vůz tedy musí rozpoznat jak značky, semafory a ostatní auta, tak chování lidí, kteří se ne vždy řídí předpisy nebo očekáváním algoritmu. Chodec může vstoupit do silnice mimo přechod, cyklista projede těsně kolem kolony a autobus náhle vyjede ze zastávky. A právě schopnost reagovat na podobné momenty může rozhodnout o tom, jestli se robotaxi v ostrém provozu osvědčí.
Fischerová připouští, že právě Londýn je pro autonomní řízení náročným prostředím. Zároveň ale zdůrazňuje, že startup je na to připraven a jeho plány v domovské zemi určitě nekončí.
Evropské prvenství Británie
Británie má v projektu i vlastní technologický zájem. Wayve patří k nejvýraznějším evropským firmám v autonomním řízení a v Londýně může ukázat, že v tomto oboru nechce jen dohánět Spojené státy nebo Čínu. Tamní vláda autonomní dopravu spojuje s bezpečnějšími silnicemi, ekonomickým růstem i vznikem kvalifikovaných pracovních míst.
Výše uvedená očekávání ale pochopitelně sama o sobě nestačí, potřebují být potvrzena i reálnými výsledky. Zároveň platí, že komerční provoz musí nejprve získat souhlas britských úřadů, které budou posuzovat bezpečnost i dopad na dopravu ve městě.
To, jak si robotaxíky v městě nad Temží povedou, budou samozřejmě bedlivě sledovat i v dalších evropských metropolích, které zatím podobné služby pouštějí do provozu jen pozvolna. Což je do značné míry dáno právě přístupem úřadů. Zdejší samosprávy totiž neřeší pouze samotnou technologii, ale také odpovědnost při případných nehodách, pojištění nebo dopady na veřejný prostor.
V souladu s globálními trendy
Jak již bylo nastíněno, zatímco v rámci Evropy je londýnský projekt Uberu a Wayve unikátní, v celosvětovém měřítku jen potvrzuje aktuální trend. Ve Spojených státech už cestující nějakou dobu vozí například autonomní auta Waymo ze skupiny Alphabet, v Číně se zase prosazuje Baidu se službou Apollo Go. A na trh postupně vstupují i tradiční automobilky, které nechtějí městskou mobilitu přenechat jen technologickým firmám.
Mezi nejnovější počiny patří v tomto směru autonomní minibusy Holon, které jezdí ulicemi Hamburku i díky palubnímu systému české firmy Passengera. Další novinku v podobě samořiditelných vozů pro přepravní služby plánuje koncern Volkswagen, opět ve spolupráci se společností Uber.