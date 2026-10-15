S obytňákem k alpským jezerům i na podzim? My to zkusili a jeli bychom znovu, jen ta nafta…

Na bucketlistu jsem tuhle položku měl už dlouho. Vyrazit s karavanem, totiž s obytným vozem k moři nebo nějakému alpskému jezeru a na pár dní úplně vypnout a jen tak se „poflakovat“ v nějakém místním kempu.
No, dobře, přiznávám. Pravděpodobnost, že dojde i na tu druhou část, byla od samého začátku malá, protože jsem od přírody člověk neposedný, takže „nepřibalit“ s sebou horská kola nepřipadalo v úvahu. Ale i tak si u tohoto řádku konečně můžu udělat fajfku.
A jaké že to bylo? Je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad?
Řízení je snazší, než by se mohlo zdát
V první řadě je potřeba zdůraznit, že řízení obytného vozu není sebemenší důvod se bát. Jasně, auto je o něco širší a delší, takže v zatáčkách se vyplatí trochu víc sledovat zpětná zrcátka, ale to je víceméně vše. Sám jsem nikdy předtím nic podobného neřídil, a až na jeden moment, kdy jsem vnějším pláštěm pravé přední pneumatiky trochu víc „líznul“ obrubník, šlo, totiž jelo vše jak po másle.
Spousta nabízených aut v nabídce Nomivans má automatickou převodovku, takže tím odpadá další starost – a navíc si můžete opřít ruce o opěrky na obou stranách sedačky. Čímž chci říct, že co se samotného řízení týče, je to snazší, než by se mohlo zdát. A samozřejmě vám k tomu stačí obyčejný řidičák skupiny B.
Na převzetí vozu si vyčleňte hodinu
Obytňák budete mít připravený takzvaně „ready to go“ na pobočce Nomivans v pražských Tuchoměřicích, nacházejících se v podstatě na prahu dráhy 24 ruzyňského Letiště Václava Havla. Zde sepíšete smlouvu a zaplatíte 30tisícovou kauci, kterou vám posléze, pakliže auto dovezete v původním stavu, pochopitelně vrátí.
Součástí převzetí je i seznámení se s vozidlem a podrobná instruktáž toho, jak vše funguje. Dozvíte se, jak vyprazdňovat nádrže na vodu, jak funguje sprcha a toaleta, jak je to s elektřinou, vytápěním, plynovými bombami… Zkrátka se dozvíte vše, co k úspěšnému absolvování vaší cesty potřebujete.
Celá přejímka zabere asi hodinu, takže je dobré s tím počítat a přizpůsobit tomu plánování výletu. Pakliže, stejně jako my, se do Tuchoměřic dopravujete vlastním autem, vězte, že parkování řešit nemusíte. Postarají se o něj lidé z Nomivans.
Na pronájmu lze získat klidně i 300 tisíc ročně
Jak redakci Euro.cz v následném rozhovoru vysvětluje šéf zmíněné společnosti Lukáš Dohodil, v současnosti čítá flotila Nomivans přibližně 35 vozů. Nutno nicméně podotknout, že většinu z nich firma, která je sesterskou společností českého Campiri, nevlastní – ve skutečnosti totiž podobně jako Campiri pronajímá vozy soukromých majitelů, jež nechtějí, aby jim bezprizorně postávaly v garáži.
Služba se jmenuje Sdílení bez starostí a funguje velmi jednoduše. „Když si koupíte vlastní obytný vůz, můžete ho dát k nám a my ho půjčujeme za vás. Vy se vůbec o nic nestaráte. Máme servis a kompletní zázemí, takže za vás řešíme veškeré výpůjčky,“ podotýká Dohodil a pokračuje: „Jednou měsíčně dostáváte vyúčtování, na základě kterého vám posíláme na účet peníze, a když chcete auto používat sami, zavoláte nám, a máte ho k dispozici. Vždy vydezinfikované a připravené na cestu.“
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Kolik si klient sdílením svého obytňáku prostřednictvím Nomivans, respektive Campiri, vydělá, se pochopitelně liší případ od případu. Pokud je vůz k dispozici po celý rok (s výjimkou dnů, kdy jej chce užívat sám majitel), může si ročně „odnést domů“ 150 až 300 tisíc korun. Oněch proměnných je nicméně celá řada.
„Každému klientovi říkáme, že to není investice. Auto může vydělat slušné peníze, ale opravdu záleží na okolnostech – mimo jiné na tom, kdy ho do naší flotily zařadíte. Když ho přivezete v dubnu, přišli jste o čtyři až pět měsíců, během kterých už mohlo být k dispozici ostatním. Ideální je proto začít ho nabízet už od listopadu,“ radí Dohodil, podle něhož je zároveň potřeba zohlednit náklady, které jsou s autem spojené, jmenovitě parkování, pojištění, splátky a tak podobně.
„Když to tedy shrnu, tak pokud auto po třech letech prodají, mohou být přibližně na nule, respektive něco málo v plusu nebo něco málo v minusu. Během těch tří let ale mohli vůz sami používat, takže v součtu měli třeba tři měsíce dovolené zdarma,“ vypočítává.
Pitch u břehu na tři noci za tři a půl
Zmíněný Sunlight T68 na podvozku od Fiatu, který jsme pro naši cestu měli půjčený my, byl jedním z mála aut, jež vlastní přímo Nomivans – to jen pro úplnost. A kam že jsme s nim dojeli?
Po nějakých šesti hodinách cesty z Prahy jsme zakotvili, totiž zaparkovali v Seecamping Appesbach u zmíněného Wolfgangsee, což je jedno z prvních alpských jezer v této části Rakouska. Jedná se o moderní kemp s výhledem na malebnou kopcovitou krajinu a vším, co „kempaři“ potřebují. Vedle pečlivě udržovaného sociálního zařízení zde najdete i recepci, malý obchod, ba dokonce restauraci – to kdyby se vám nechtělo vážit cestu do asi jen 1,5 kilometru vzdáleného městečka St. Wolfgang, kde je restaurací a kaváren přehršle (ale stejně tak i turistů).
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Za tři noci pro dvě osoby a obytňák jsme zde, již mimo hlavní sezonu, zaplatili 138 eur, tedy nějakých 3 400 korun. Což nebylo nikterak špatné, obzvláště když se díky dlouhému a vydařenému babímu létu stále dalo koupat v jezeře. Respektive „smočit“, abychom byli zcela přesní.
Spacáky s sebou
Většinu dne z našeho prodlouženého víkendu jsme pochopitelně strávili výletováním na kole, večery pak na střídačku v restauraci a „našem“ obytňáku. V něm má člověk víceméně vše, co ke kempování potřebuje. Tedy až na lůžkoviny, které byly jako několik dalších věcí za příplatek.
Jak již bylo řečeno, jednalo se o naši první zkušenost s kempováním v obytném voze, takže absence deky a polštáře nás poněkud překvapila, ba dokonce zaskočila. Prozíravost mé manželky, která naléhala, abychom s sebou sbalili i spacáky, tak zase jednou přišla vhod.
Co se ukázalo jako zcela nadlidský úkol, bylo nalezení USB zásuvek. „Šmejdili jsme“ snad všude, leč marně. Nicméně jak se záhy ukázalo, měli jsme jen dávat větší pozor při prohlídce během přejímky, protože tam byly. Stejně jako nádobí a příbory, kempovací nábytek či markýza.
Za příplatek, který se pohybuje ve stovkách korun za položku, pak lze obytný vůz dovybavit například grilem, kobercem pod markýzu (což je, jak jsme na místě zjistili, totiž odkoukali u ostatních, velice praktická věc, jelikož všechno bláto necháte venku), ale také třeba houpací sítí či sněhovými řetězy. To proto, že poslední dobou si čím dál více zájemců půjčuje tyto obytňáky i v zimě.
„Lidé zjišťují, že s obytnými auty mohou jezdit i na lyže a že je to vlastně docela komfortní. Sedm a půl metru dlouhá auta jsou dostatečně velká na to, aby se do nich vešly lyže i sušák, navíc mají cirkulaci vzduchu a topení, takže ráno máte věci suché,“ vyjmenovává Dohodil.
„Ta možnost zastavit pod sjezdovkou, vystoupit z auta a hned být na vleku je zkrátka něco, co vám nikde jinde nenabídnou, a mně osobně to připadá naprosto skvělé. Zároveň je výhoda, že když vám například kvůli nepříznivým podmínkám vypnou vlek, jednoduše se sbalíte, objedete horu z druhé strany a lyžujete tam,“ přibližuje dále s tím, že během zimní sezony si Nomivans udržují zpravidla flotilu pěti až sedmi vozů, které mají zimní pneumatiky a jsou do těchto podmínek vybaveny.
Pro dva super, pro tři fajn, pro větší rodinu málo
Otázka, která je nabíledni: Jak moc pohodlný a komfortní „náš“ sunglight byl? S ženou jsme se shodli, že pokud v něm na týden či dva vyrazí dovolenou spontánní bezdětný pár, který toho chce vidět co možná nejvíc, jedná se bezpochyby o jednu z nejlepších variant, jaká se na trhu co do poměru cena/výkon nachází. Pronájem tohoto konkrétního vozu vyjde na 2,5 až 4,5 tisíce korun na den v závislosti na sezoně. Jasně, za pokoj v nějakém tříhvězdičkovém hotelu na nějakém řeckém či španělském ostrově možná zaplatíte trochu míň, ale zase se okrádáte právě o tu svobodu, o které zde byla řeč před chvílí.
Máte-li tříčlennou rodinu, pořád je zde místa dostatek – ostatně, technicky vzato se jedná o vůz pro pět lidí. Na druhou stranu, vyrazí-li na dovolenou matka, otec a dvě ne úplně malé děti, pak už tu může začít být těsno. Zvláště pokud bychom se bavili o dovolené v zimě, kdy se nedá do pozdní noci posedávat venku pod markýzou.
Nakonec ale platí, že onen komfort je ryze subjektivní záležitostí, kterou každý vnímá jinak. A také že nabídka Nomivans, potažmo Campiri je velmi bohatá, takže ve výsledku záleží jen na osobní preferenci a vašem rodinném rozpočtu. Protože na své si tu přijde takřka každý.
Campiri zažilo strastiplné období, ale z nejhoršího je venku
Že přišli Češi karavaningu v posledních letech na chuť, mají dokazovat i čísla Nomivans. Loňské tržby byly podle Dohodila meziročně o 90 procent vyšší než ty předloňské (společnost v obchodním rejstříku zveřejňuje finanční výkazy jen ve zkráceném rozsahu). A co se těch letošních týče, sezona ještě pochopitelně neskončila, nicméně vedení firmy, která kromě půjčovny provozuje i vlastní servis a prodej obytných vozů, očekává další růst. „Měli bychom se pohybovat někde kolem 100 milionů korun,“ upřesňuje podnikatel.
Finanční výsledky Nomivans, respektive sesterské společnosti Campiri byly v uplynulých měsících a letech poměrně ostře sledované, neboť matka české platformy, německá firma Freeway Campers, se dostala do insolvence, v jejíž moci bylo pochopitelně i samotné Campiri – třebaže po celou dobu fungovalo jako samostatný subjekt s vlastním týmem a běželo standardě.
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Zakladateli Lukáši Janouškovi se jej ale nakonec podařilo pod hlavičkou skupiny Nomiverse, kam vedle Nomivans nyní spadá i vývojové studio Iguana, odkoupit zpět, načež započal proces zeštíhlování a osekávaní nákladů, jenž znamenal i konec působnosti v Řecku a Itálii, a postupného ozdravování. Dlužno nicméně dodat, že jak v rozhovoru pro Forbes sám přiznal, původní investoři v čele s Rockaway, skupinou Miton nebo Purple Ventures své peníze zpět s největší pravděpodobností již nikdy nedostanou.
Sunlighty frčí
Fungování Novimans se od Campiri v mnohém liší. Jak již bylo naznačeno, firma se zaměřuje především na servis obytných vozů a také jejich prodej. Konkrétně v Česku zastupuje právě značky Sunlight a Frankia.
„Druhá jmenovaná představuje zástupce spíše luxusnějších obytných aut. A do budoucna chystáme spolupráci i s dalšími značkami, které ale v tuto chvíli ještě nemohu jmenovat,“ přiznává Dohodil.
Samotnému prodeji se v Nomivans věnují od začátku loňského roku. Vloni díky nim našlo nového majitele dvacet čtyři obytňáků, letos by jich ale mělo být až pětatřicet. „Během prvního roku spolupráce jsme dokázali prodat tolik vozů Sunlight, kolik se předtím prodávalo za celý rok v celé České republice. Právě Sunlight, spadající pod výrobce Capron, lze přitom označit za jakýsi zlatý standard. Jeho cílovou skupinou jsou mladší rodiny a sportovci. Má agresivnější design a velmi kvalitně zpracovanou obytnou nástavbu,“ popisuje Dohodil. A nám nezbývá než souhlasit.
Jistě, zkušený motoristický novinář by dozajista dokázal najít a vypíchnout, respektive upozornit na spoustu dalších aspektů, kterými se daný vůz může pyšnit, nebo které by naopak stály za to vylepšit. Nám v něm, čistě z uživatelského a laického hlediska, nic nechybělo. Sprcha i toalety byly, pravda, spíše menší, ale jako „nouzovka“, pokud se zrovna nenacházíte v nějakém kempu, postačí.
Výhodou také je, že obě plynové láhve, kterými náš sunlight disponoval, byly propojené, což člověk uvítá zejména v noci, kdy kvůli tomu nemusí vážit cestu z postele ven. K jejich ovládání slouží systém DuoControl, jenž automaticky přepne z jedné na druhou, pakliže plyn v první dojde. A abychom nezapomněli, vůz má v sobě i jakýsi crash senzor, který pro změnu automaticky vypne přívod plynu v případě nehody, takže není potřeba řešit, jestli jste jej před vyjetím zavřeli.
Čtyřdenní výlet za 20 tisíc
Kempování ve společnosti našeho sunlightu na břehu Wolfgangsee hodnotíme jedničkou s hvězdičkou. Na svoji první zkušenost s přebýváním v obytňáku budeme vzpomínat dlouho a v dobrém. Vlastní vůz si tedy kvůli tomu hned kupovat nebudeme – tím spíš když se jeho cenovka pohybuje v závislosti na výbavě circa od jednoho a půl do dvou milionů korun –, ale rozhodně je dobré vědět, že existuje spousta míst, kde vám ho za pár tisíc na den bez problémů půjčí.
Do příště tedy jen nezbývá než doufat, že se ceny pohonných hmot budou nacházet na nějaké smysluplnější úrovni, neboť tankovat naftu za 52 korun na litr zkrátka a dobře nechcete. Celkem jsme za celou cestu, tedy bezmála 800 kilometrů, za pohonné hmoty utratili něco přes čtyři tisíce korun. Desetidenní rakouská dálniční známka vyjde, stejně jako v případě klasického osobáku, na 12,8 euro, respektive asi tři stovky, další necelou tisícovku nás stálo cestovní pojištění a tři a půl tisíce samotný kemp.
Pokud to tedy vše sečteme a podtrhneme, dostaneme se na částku zhruba 20 tisíc korun. Za čtyřdenní pronájem, tři noci v kempu a dvě odpoledne na kolách. A bez jídla.
Málo to rozhodně není, avšak na druhou stranu, ona žádná svoboda není zadarmo, že? Ani ta na kolech. Takže pokud člověk podobné výlety neplánuje každý měsíc, stojí to dozajista čas od času za zvážení. Tím spíš na přelomu hlavní a vedlejší sezony, kdy jsou kempy prázdnější, ale počasí letním aktivitám ještě přeje. Anebo v zimě, i to má určitě své kouzlo. Ale to si ověříme třeba až někdy příště!
A malá rada na závěr: i řidiči obytňáků se mezi sebou na silnici zdraví, podobně jako kamioňáci či autobusáci. My si toho všimli až kousek před Berounem na cestě zpět. Tak to mějte na paměti, ať nejste za „nezdvořáky“.