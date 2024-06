S navazováním vztahů handicapovaným nově pomůže česká aplikace Mingly. Když uspěje doma, zamíří do Evropy

Seznamování je náročný proces, a ještě těžší ho mívají lidé se zdravotním handicapem, kteří při navazování nových kontaktů čelí řadě fyzických i psychických překážek. I proto se manželé Mertlovi stojící mimo jiné za seznamovací agenturou Date2K rozhodli zaplnit díru na trhu a v roce 2017 zrealizovali také projekt, jenž seznámení zdravotně znevýhodněným jedincům výrazně ulehčuje.

Platformě, kterou pojmenovali TvojeLáska.cz, nyní pomocí dobrovolníků z Česko.digital dávají nový život, díky čemuž v rámci kompletního rebrandingu vzniká aplikace Mingly. A právě ta má ambice stát se největší online komunitní službou pro lidi s handicapem.

„Jako nezisková organizace jsme neměli prostředky pro kompletní redesign, a proto jsme řešili otázku investora. Úplnou náhodou jsme ale dostali informaci o možnosti účasti v Česko.digital, kde by nám s přestavbou projektu pomohli expertní dobrovolníci. Přišlo to jako ,dar z nebes‘ zrovna ve chvíli, kdy jsme intenzivně řešili, jak dál,“ vysvětluje redakci Euro.cz Mertlová z pozice zakladatelky oné seznamky TvojeLáska.cz a ředitelky Date2K.

„Vyvolalo to velkou pozitivní odezvu a začali se sami od sebe ozývat lidi, kteří na projektu chtěli spolupracovat,“ přidává se Anežka Muller, která za Česko.digital projekt Mingly vedla. Zájem si vysvětluje třeba tím, že seznamování je pro lidi obecně náročné, přičemž řada z nich navíc kolem sebe někoho s handicapem má – ať už fyzickým, či psychickým: „Jsme rádi, že jsme mohli stát u redesignu a začátku vývoje aplikace, která má nyní potenciál oslovit mnohem širší skupinu uživatelů a pomoci jim tak rozvíjet jejich sociální vazby.“





S handicapem na Tinder? Jen sotva

Platformou pro handicapované chtěla Mertlová zároveň zaplnit díru na trhu. Seznamovací potřeby více než milionu Čechů se zdravotním znevýhodněním jsou dle ní v tuzemsku upozaďovány. „Třeba pro nevidomé nejsou otevřené ani světové seznamky typu Tinder. Respektive, registrovat se tito lidé mohou, ale žádné pluginy, které by jim s registrací a celkově orientací na seznamce pomohly, jim k dispozici nejsou,“ míní a vzápětí přibližuje, jak si sedm let nazpět – tedy ještě před spoluprací s Česko.digital – nechávala webové řešení platformy pro handicapované nacenit.

„Nejlevnější firma to tehdy odhadovala na milion korun. Čas od té doby výrazně pokročil, takže si jistě dokážete představit i ceny v oboru IT…“ konstatuje s tím, že spolupráce s Česko.digital jí tak opravdu přišla víc než vhod. Vlastní investici se ale přesto nevyhnula, s manželem Jakubem na IT vývoj seznamky vynaložili již mnoho set tisíc korun, přičemž oficiálně se aplikace zákazníkům představí v září.

Pro zrakově postižené i hluchoněmé

Vzhledem k tomu, že bude Mingly sloužit převážně handicapovaným, nesl se vývoj v enormním důrazu na přístupnost aplikace. Jinými slovy, bylo třeba vyřešit, aby byla dostatečně přátelská pro lidi se zrakovým postižením a zároveň srozumitelná pro hluchoněmé. Z toho důvodu se na vývoji podílela mimo jiné i cílová skupina, a to vlastně už od původního konceptu TvojeLáska.cz.

„V začátcích naší seznamovací agentury Date2K, někdy v roce 2016, jsme měli klienta Michala, který, přestože má vysokou školu, je úspěšným manažerem a zcestovalým a akčním člověkem, byl ženami kvůli svému handicapu odmítán,“ vzpomíná Mertlová na klienta, jenž se narodil s mozkovou obrnou a jehož příběh manžele v cestě za seznamovací aplikací pro zdravotně znevýhodněné velmi inspiroval. Ostatně, z „obyčejného“ klienta se Michal posunul na pozici ředitele platformy TvojeLáska.cz.

Do budoucna Slovensko i Polsko?

Jaké ambice Mertlová s Mingly má? Během prvního roku od spuštění by ráda oslovila na 10 tisíc uživatelů. Pro ty budou veškeré funkce zcela zdarma, a to včetně podpory seznamovacího kouče či e-learningových kurzů, které se do budoucna zpoplatní. Základní využití seznamky však zůstane volně přístupné, a to i její komunitní část pro hledání přátel a možnosti chatů s odborníky.

„Je pro nás opravdu zásadní dodržet naši původní myšlenku skutečné pomoci a podpory skupiny znevýhodněných osob, protože moc dobře víme, jak složité seznamování i hledání přátel v dnešní době je a jak to mají lidé s nějakým handicapem ještě složitější,“ podotýká Mertlová s tím, že nutnost placeného členství kvůli tomu, aby si mohla přečíst zprávu, anebo někomu napsat, kategoricky odmítá.

Pokud se aplikaci podaří v Česku uspět, bude expandovat do zahraničí. Jako první si vyhlídne trhy, které jsou tuzemsku jazykově i mentálně blízké. V úvahu tak připadá Slovensko a následně s ohledem na velikost nejspíše i Polsko. „Ale rozhodně nás zajímá východní Evropa, protože je obecně, co se seznamek týče, velmi málo penetrovaná a je tam velký prostor,“ uzavírá Mertlová. Sama každopádně nejlépe ví, že nejprve musejí uspět doma.