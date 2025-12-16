S končícím rokem se českému 4campingu podařilo překonat historický milník. Poprvé ve své historii se jeho tržby dostaly přes miliardu korun

Trvalo to 13 let, ale nakonec se to přeci jen podařilo. Česká společnost 4camping zabývající se, jak z názvu vyplývá, prodejem outdoorového a kempingového vybavení vůbec poprvé ve své historii překonala v tržbách během jediného roku hranici jedné miliardy korun. Stalo se tak konkrétně v úterý 9. prosince. „Cíl, za kterým si šla firma od začátku, se podařil naplnit především kvůli skvělým zaměstnancům a hodnotám, na kterých firma od založení stojí,“ komentuje generální ředitel značky Ondřej Žák.
K dosažení magického milníku pomohl mimo jiné silný začátek měsíce, kdy 4camping během jediného týdne zaznamenal více než 60procentní nárůst v prodeji oblečení – táhly přitom jak kvalitnější bundy, tak termoprádlo či ponožky vhodné i do nepříznivého počasí. „I když zboží mimo stany, spacáky, karimatky tvoří dlouhodobě více jak polovinu všech prodejů, je opravdu velmi nadprůměrné, aby jen oblečení samo o sobě tvořilo polovinu,“ dodává marketingový ředitel outdoorového e-shopu Zbyšek Pochylý.
Během několika minut bylo po všem
Společnost 4camping je na trhu od roku 2012. Během oněch 13 let stihla expandovat i do zahraničí, odkud nyní rovněž přicházejí velice slibná čísla. „Podobné nebo větší nárůsty zaznamenáváme i v dalších zemích, kde působíme. Například v sousedním Polsku, Slovensku nebo i Maďarsku a Německu,“ potvrzuje Pochylý.
Nedávné překonání miliardové hranice je o to obdivuhodnější, vezme-li člověk v potaz skutečnost, že si firma před několika lety prošla velice těžkým obdobím, které by řadu jiných podniků dost možná finančně takříkajíc položilo. To když v létě 2021 zachvátil požár jednu z hal veletržního areálu v pražských Letňanech, kde se tou dobou zrovna konala Výstava stanů, každoročně pořádaná právě 4campingem.
Technická závada na instalaci způsobila škody za 90 milionů korun, přičemž popelem tehdy lehla většina jeho skladových zásob. „Devadesát osm firem ze sta by nejspíš padlo,“ kalkuloval v rozhovoru pro Euro.cz rok na to spoluzakladatel 4campingu Jaroslav Skalka. „Myslel jsem si, že je to konec. Dokud něco podobného nezažijete, nevidíte na vlastní oči, vůbec si to nedokážete představit. Ta hala měla velikost dvou fotbalových hřišť, přesto shořela během několika desítek minut a s ní vše, co bylo uvnitř,“ přiblížil dále druhý ze spoluzakladatelů Petr Burian.
Jako bájný Fénix vstali z popela
Navzdory nepřízni osudu a následnému vystřízlivění z naděje, že by jim snad stát mohl vytrhnout trn z paty alespoň odložením daňové povinnosti o několik měsíců, se Burian se Skalkou rozhodli pokračovat. A dobře udělali, neboť o pouhý rok později v Letňanech již znovu vystavovali.
Vloni se firma těšila takřka 36milionovému zisku, přičemž naprostou většinu prodejů v současnosti tvoří právě oblečení. Opomenout nicméně nelze ani segment bot, batohů a jiného vybavení do přírody. Dle managementu 4campingu tak jde o zásadní posun oproti sortimentu, s nímž firma kdysi na zmíněné Výstavě stanů začínala.
Velké oblibě ze strany zákazníků se na jejím e-shopu těší značka Zulu Outdoor, která je již několik let co do objemu prodejů jasnou jedničkou. Dobře si ale vedou i další privátní značky, na něž 4camping sází.
„V záplavě čínských tržišť jde o to, aby byla vždy zaručena kvalita, kterou zákazníci u outdoor specialisty očekávají. A na tom si zakládáme,“ míní šéf 4campingu, který aktuálně působí dohromady již na 14 trzích a má vlastní prodejny napříč celou republikou.