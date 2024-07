S jedním podnikatelským záměrem narazil. Poučil se a nyní šéfuje úspěšné značce prodávající přírodní potraviny a kosmetiku

Zakladatel značky Goodie Stanislav Šareš byl vždy duší podnikatel. Začínal založením reklamní agentury, aby se následně přesunul k obchodu se zemědělskými plodinami – konkrétně s cukrem, mákem nebo kokosem. Zde na vlastní oči viděl, jak vypadá intenzivní hospodářství a jaké dopady může mít na planetu.

Protože se u něj ale později objevily problémy spojené s konzumním životním stylem, musel zvolnit. A tak se rozhodl vstoupit do projektu zaměřeného na udržitelnost a zdravý životní styl. Ten sice nevyšel úplně podle představ, jako cenná lekce ovšem Šarešovi posloužil náramně. Už jenom proto, že si ujasnil, jakou cestou již příště jít nechce.

„Původně jsme na přelomu let 2015 a 2016 založili projekt Natu, kde jsem figuroval jako společník. Bylo to v době, kdy se z okrajové zdravé výživy začal stávat mainstreamový zdravý životní styl. Kvůli neshodám s investorem se nám až tolik nedařilo a neúspěchy se bohužel prodražily,“ přiznává Šareš a vzápětí doplňuje, že z této zkušenosti těží i při vedení značky Goodie, rovněž zaměřené na prodej kvalitních potravin a kosmetiky z přírodních surovin.

„Zdravé“ a stylové podnikání

Při zakládání Goodie v červnu 2019 se sešel víceméně stejný tým, přičemž nechyběla v něm ani Kristýna Durasová, která je nejen Šarešovou životní partnerkou, ale také marketingovou manažerkou firmy. Všichni už tedy znali segment zdravého životního stylu mnohem lépe, a stejně tak i byznysovou stránku věci, takže se do podnikání pustili znovu s velkým odhodláním a motivací. Jen s tím rozdílem, že místo raketového vzestupu spojeného se vstupem investora tentokrát vsadili spíš na udržitelný růst. Veškeré procesy tedy nastavili tak, aby neměly korporátní charakter, ale přitom byly co nejefektivnější.





„Už od střední školy jsem měl blízko k designu, což mi zůstalo dodnes. I v Goodie se tedy snažíme spojit vzhled s kvalitou a funkčností, abychom vytvořili lovebrand a dokázali, že i zodpovědný zdravý životní styl může být ,in‘ a trendy,“ vysvětluje Šareš, který sám vymyslel i design webu. Dnes už má každopádně na podobné věci tým specialistů.

Vše je o lidech

Letos firma Goodie slaví už páté narozeniny a na úspěšný e-shop navázala i kavárnou, která je už teď navštěvovanější, než všichni kolem Šareše čekali. Doprovázejí je ale i neúspěchy, ze kterých se snaží poučit. Ostatně, se sebekritikou, jak podnikatel říká, nikdo z nich problém nemá.

„Jakmile pořád vyvíjíte nebo zkoušíte nové procesy ve výrobě, potížím se nevyhnete. Teď jsme se třeba půl roku snažili napojit naše systémy na nové e-shopové i účetní řešení, ale časem jsme zjistili, že nebude fungovat, a tak dnes už automatizaci napojujeme na jiný, pečlivě ověřený systém,“ popisuje byznysmen. Za jednu z největších výzev ovšem Šareš aktuálně považuje nedostatek kvalitních lidí, což nejvíce pozoruje v oblasti marketingu, kam nemůže už rok sehnat nikoho, kdo by odpovídal jeho požadavkům.

To proto, že s růstem firmy přestávají dělat všichni všechno a lidé na jednotlivých pozicích se začínají specializovat, aby se každý mohl plně soustředit právě a jen na svůj segment. A tak je potřeba hledat v každém oboru skutečné odborníky. Což je velmi náročné, neboť často se podle něj hlásí na jednotlivé pozice lidé bez relevantních zkušeností, kteří se jen umí dobře prezentovat – například proto, že absolvovali kurz pro správu sociálních sítí. A mnohdy také požadují home office, což v Goodie kolikrát úplně praktikovat nelze.

„Před covidem jsem měl myšlenku, že práce online se dá hodně dobře dělat vzdáleně. Ale záleží i na velikosti týmu a určitě je dobré, aby se lidé socializovali. Spousta věcí je v online komunikaci zbytečně složitá a my chceme, aby tým držel pohromadě a pracoval v příjemném prostředí, což se snažíme uplatňovat i ve výrobě a ve skladu,“ míní Šareš

Udržitelný přístup a udržitelný růst

Základní claim Goodie zní „Good karma products“ a je shodný pro e-shop i prodejnu s kavárnou. Pro majitele a jeho tým to znamená, že se snaží přinášet co nejkvalitnější produkty s přidanou hodnotou. A klienti si díky takovým potravinám a kosmetice zase dopřávají jen to nejlepší.

„Slangově už to slovo má nějaký význam, který se týká dobrých věcí a vystihuje i to, v čem vynikáme. Mimo jiné se pod ním skrývají fair trade produkty, které zaručují, že v celém procesu nedochází k vykořisťování zaměstnanců. Například macu peruánskou máme opravdu z Peru,“ zdůrazňuje Šareš a navazuje tak na Durasovou, podle které je právě otevřenost a rozsáhlá síť influencerů jedním z klíčů k úspěchu. Tím spíš, pokud jsou sami hodně motivovaní a inspirují ostatní.

„Nyní například v Jižní Americe působí jeden z našich ambasadorů, který tam navštěvuje naše obchodní partnery a natáčí videa, aby ukázal lidem pěstování surovin i výrobu produktů, a zároveň posílá zajímavé tipy přímo od zdroje,“ objasňuje Durasová. Ta jako velkou výhodu vnímá fakt, že v Goodie postupují vlastně od druhého konce. Hodně dají na dlouhodobě spolupracující ambasadory, aby věděli, co jejich sledující skutečně chtějí, a odpovídají na jejich potřeby, v čemž vidí udržitelnost celého byznys modelu.

Další rovinou je pak udržitelný růst, kdy si firma drží černá čísla a zisky zvyšuje víc než nad rámec inflace a pokrytí nákladů. Nejde ale o raketový růst spojený se vstupem externího investora. Kromě konkurenceschopnosti spojené s neustálou modernizací jsou totiž pro Šareše a jeho tým důležité i sdílené hodnoty: „Snažíme se hledat svůj směr, aby lidé věděli, co značku charakterizuje a kam si ji mohou zařadit. A přitom pořád počítáme. Zatím se vyhýbáme skokovému růstu pomocí investora, ale vše přichází postupně a organicky. Stále uzavíráme minulý rok, ale už teď vidíme nárůst okolo 27 procent, protože hodnota tržeb na e-shopu dosáhla téměř 80 milionů.“

Jednou pobočkou to nekončí

Od roku 2022 firma vyrostla o 62 procent a nyní se její měsíční obrat blíží k úrovni 800 tisíc korun. Nejbližším cílem je tedy milion, k němuž má přispět i nový obchod s kavárnou. U jedné provozovny na pražských Vinohradech ale určitě skončit nechtějí a koncept ladí tak, aby byl přenositelný jak z pohledu receptur, tak pracovních procesů. A přestože otevřeli teprve letos v únoru, už nyní intenzivně hledají místa na Andělu a v Karlíně, kde by měly vzniknout další pobočky.

„Omnichannel konceptu jsem věřil od začátku, už v době, kdy jsme přišli do prvního projektu. Covid situaci trochu změnil, ale mně bylo jasné, že lidé se budou z e-shopů postupně vracet i do kamenných prodejen, kde budou hledat něco víc,“ vzpomíná Šareš, který prodejnu spojil s kavárnou, kde mohou zákazníci zůstat déle a užít si jednotlivé výrobky na maximum. A čísla zatím potvrzují, že tento odhad byl správný. Nehledě na to, že prodávané suroviny je možné z velké části využít i v kavárně, což opět podporuje myšlenku udržitelnosti.

Největší úspěchy má Goodie aktuálně s potravinovými výrobky, jež zákazníkům chutnají a zároveň jim dodávají energii. K těm patří například kávovinový nápoj z kořene čekanky, který řada z nich začala pít místo kávy. Stejně tak se hodně prodává maca peruánská pro posílení psychického i fyzického zdraví a hned několik produktů podporujících hormonální zdraví žen. Pozadu ale nezůstává ani kosmetika v čele s pleťovými toniky a čistícími přípravky.

Budoucnost je v automatizaci

Firma si zakládá na výrobcích vyrobených v Česku z pečlivě kontrolovaných surovin, které procházejí náročnými laboratorními testy a disponují certifikacemi kvality. Výrobna i sklad se nacházejí v Písku, odkud se vše snadno distribuuje po celé republice. A brzy navíc přibudou i zásilky do Polska a Německa, kam e-shop Goodie aktuálně expanduje.

„Postupně míříme k využívání technologií včetně umělé inteligence a také k robotizaci skladů. Spolehlivé a motivované lidi budeme potřebovat i nadále, ale bez této modernizace dnes nemůžete být konkurenceschopní, zvlášť v případě, že fungujete mezinárodně,“ uzavírá Šareš.