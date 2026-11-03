EU zaostává, Česko o něco míň. Růst globální ekonomiky táhne AI, MMF ale varuje před nerovnováhou a přehnaným očekáváním

MMF mírně zvýšil odhad letošního růstu ze tří na 3,1 procenta. Což je však stále o 0,4 procentního bodu méně než vloni. V roce 2027 pak očekává zrychlení na 3,4 procenta.
Vyspělé ekonomiky mají letos dle predikce expandovat 2,1procentním tempem, tedy nepatrně rychleji než v roce 2025 (rovná dvě procenta) i 2027 (aktuální odhad hovoří o tempu 1,9 procenta). Vývoj mezi jednotlivými zeměmi se přitom výrazně liší: Spojené státy letos i příští rok porostou o 2,3 procenta, zatímco eurozóna podstatně pomaleji, uvádí Fond v nejnovějším výhledu World Economic Outlook.
Negativní dopady energetického šoku mají podle MMF částečně kompenzovat investice do umělé inteligence. Z jejich přínosů však netěží všechny státy stejně. Rozdíly se navíc projevují i v celkovém rozložení hospodářské expanze. Celkem třicet dva zemí má letos vytvořit 95 procent globálního přírůstku HDP, ještě v dubnu přitom organizace počítala se čtyřiapadesáti, jak uvádí AP News. Důvodem je, že některé tyto státy se hůře vypořádávají s výpadky dodávek energií v důsledku válečných konfliktů a naopak nejsou tolik schopné těžit z investic do nových technologií.
Český růst potáhnou domácnosti. Otázkou je, co udělají ceny energií
Ekonomika eurozóny se má letos a příští rok zvýšit jen o skromných 1,1, respektive 1,2 procenta. Českému hospodářství MMF předpovídá letos 1,8procentní růst, přičemž s další desetinou k dobru pak počítá v roce 2027. To Česká národní banka byla ve své srpnové prognóze optimističtější: letos by tuzemské HDP mělo přidat 2,2 procenta a v příštím roce dokonce 2,7 procenta. Někde mezi těmito odhady se pak pohybuje ministerstvo financí, které rovněž v srpnové predikci kalkulovalo s nárůstem o 1,9, totiž 2,4 procenta.
„Steve Jobs světa investic“ čeká v příštích dvou letech velkou finanční krizi. Sází proti dluhopisům a nakupuje zlato
Podobný je i výhled hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka. „V roce 2027 očekáváme mírné zrychlení růstu české ekonomiky nad dvouprocentní hranici. Navzdory rostoucímu geopolitickému napětí a energetickému šoku by si měla udržet solidní odolnost. Hlavním motorem růstu přitom zůstane spotřeba domácností, podpořená růstem reálných mezd. Přispět by mělo i opatrné oživení tuzemského průmyslu, které pozorujeme v průběhu letošního roku,“ říká pro Euro.cz
O poznání opatrnější je hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek, podle něhož bude kombinace drahých energií, vysokých úrokových sazeb a inflačních tlaků na nabídkové straně hospodářskou aktivitu dále tlumit. „Pokud se elektřina bude držet kolem 160 eur za MWh a plyn nad 90 eury za MWh, porostou náklady firem, tlak na jejich marže i konečné ceny, což omezí prostor pro investice a oživování spotřeby domácností. Pro průmyslově orientované Česko je tato kombinace zvlášť nepříznivá, zejména při slabší poptávce evropských obchodních partnerů,“ dodává Míšek pro naši redakci.
Jen pro srovnání, americká ekonomika, jak již bylo zmíněno, poroste letos i příští rok 2,3procentním tempem, zatímco Čína dle odhadů po loňských pěti procentech má letos přidat dalších 4,5 procenta. Zdaleka nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou světa zůstane Indie, kde mohou aktuálně počítat se sedmiprocentním zvýšením tamního HDP – i tak se ale jedná o relativně významné zpomalení, neboť ještě vloni se indické hospodářství zvyšovalo dokonce 7,7procentním tempem.
Umělá inteligence, drahé energie a dluhy zvyšují nejistotu
Jedním z hlavních rizik pro další vývoj světové ekonomiky je případná korekce cen technologických akcií, pokud se ukáže, že očekávané výnosy z AI byly přehnané. MMF také upozorňuje na rostoucí výnosy dluhopisů a kybernetické hrozby, které mohou narušit finanční systémy. A nejistý je i dlouhodobý dopad AI na zaměstnanost – podle šéfky MMF Kristaliny Georgievové ovlivní technologie celosvětově zhruba 40 procent pracovních míst, přičemž některá rozšíří o nové možnosti, zatímco jiná oslabí nebo zcela odstraní.
Jamie Dimon má plán na oživení Západu. Navrhuje rozsáhlou obchodní dohodu USA s Evropou
Vedle technologických rizik představují problém také již zmíněné drahé energie. Prognóza MMF počítá s tím, že ceny ropy letos vzrostou téměř o 41 procent na průměrných 96 dolarů za barel. Globální inflace má dosáhnout 4,7 procenta a v příštím roce poklesnout na 4,1procentní úroveň. Tento výhled ovšem předpokládá, že se do března obnoví přeprava ropy a zemního plynu přes Hormuzský průliv a že postupně poleví prudký růst poptávky po technologiích AI.
Dopady energetického šoku se navíc budou mezi regiony lišit. Například rozvíjející se a rozvojové ekonomiky letos porostou o 3,7 procenta, zatímco vloni byl jejich růst 4,5procentní. V roce 2027 by se pak toto tempo mělo zvýšit až na 4,4 procenta. HDP zemí Blízkého východu a střední Asie mají letos dokonce klesnout, nicméně v příštím roce Fond předpokládá jejich výrazné oživení nad šest procent.
Nejistý výhled zároveň omezuje prostor vlád pro řešení případných dalších krizí. MMF proto vyzývá státy, aby zlepšily stav veřejných financí a brzdily růst svého zadlužení. Vysoké náklady na půjčky totiž prodražují obsluhu stávajícího dluhu a komplikují další financování. Pokud by energetické problémy přetrvaly nebo se očekávání spojená s AI ukázala jako přehnaná, mohl by být skutečný růst ekonomiky slabší, než Fond nyní předpokládá.