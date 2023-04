Ruské ropné tankery křižují bez odpovídačů oceány jako nikdy předtím. Odborníci se obávají zvýšeného rizika kolizí a úniku látek

Rusko má v posledních měsících stále větší problém s prodejem své ropy. Po zavedení mnoha sankcí Evropské unie a dalších států musí geograficky největší země světa složitě přepravovat své zásoby po dlouhých námořních trasách. Mnohdy se navíc surovina překládá z menších lodí na co možná největší plavidla, což celý obchod dále komplikuje.

Právě transfery ruské ropy ‚z lodi na loď‘ v posledních měsících raketově rostou a podle údajů CNN dokonce dosáhly během prvních tří měsíců tohoto roku rekordního maxima. Jen v blízkosti Řecka bylo v březnu mezi loděmi převedeno přes 3,5 milionu barelů ruských ropných produktů. To je více než sedminásobek objemu zaznamenaného společností S&P Global ve stejném měsíci roku 2022. Její závěry navíc potvrzují i mnozí další odborníci.

„Zaznamenali jsme velký nárůst přepravy lodí ve Středozemním moři. Menší plavidla připlouvají z ruských přístavů, překládají náklad na větší plavidla a tato větší plavidla pak zamíří do Asie,“ řekl Matthew Wright, hlavní analytik nákladní dopravy v datové skupině Kpler. Velká část dotčených lodí přitom patří k takzvané ‚stínové flotile‘, kterýžto termín se používá k označení plavidel, o jejichž skutečných majitelích se ví jen málo.

Roste riziko kolize

Existence stínové flotily může podle mnohých odborníků přinést závažné problémy. Lodě s maskovaným vlastnictvím totiž výrazně snižují transparentnost celého trhu s ropou. Stále častěji se ovšem rovněž stává, že tato plavidla dokonce na určitou dobu zcela vypínají své transpondéry, které přenášejí data o jejich poloze.

Všimli si toho experti z Austrálie, Kanady i Spojených států, kteří o uvedeném nešvaru nedávno informovali ve zprávě pro Mezinárodní námořní organizaci (IMO). Vypínání odpovídačů v mezinárodních vodách přitom může být jedním ze způsobů, jak se vyhnout sankcím uvalených vůči ruským ropným produktům.

Ředitel pro právní a vnější záležitosti IMO Fred Kenney k tomu uvedl, že obavy ohledně této praxe za poslední rok výrazně vzrostly. Roste tak totiž pravděpodobnost kolize, což zároveň zvyšuje pravděpodobnost ničivého úniku ropy: „Když dostáváme zprávy o lodích, jež vypínají své transpondéry, velmi nás to znepokojuje.“

Dodržování pravidel se špatně hlídá

Velkým problémem může být i samotný proces překládky ropných produktů mezi plavidly stínové flotily. Jeho průběh popsala televize CNN ve spolupráci se zmíněnou skupinou Kpler. Díky satelitním snímkům od firmy Maxar se novinářům podařilo narazit na podezřelou dvojici ropných tankerů v řeckém zálivu Lakonikos. Podle údajů z transpondérů menší tanker před tím kotvil v ruském Petrohradu, kde vyzvedl náklad topných olejů.

CNN jej sledovala kolem západní Evropy až ke Středozemnímu moři, kde se náklad přeložil na větší loď, jež připlula ze směru od černomořského přístavu Novorossijsk v Rusku. Velký tanker, který analytici Kpler považují za součást stínové flotily, následně pokračoval přes Suezský průplav do Asie. Tento scénář je v poslední době stále běžnější a odborníci se obávají možných rizik.

Proces lodní překládky sice není nijak neobvyklý, potíž je nicméně v tom, že u stínové flotily je mnohem obtížnější kontrolovat správné dodržování stanovených pravidel. „Existuje nesčetné množství věcí, které se mohou při převodu z lodi na loď pokazit. Právě to je důvod, proč existuje komplexní soubor průmyslových pravidel, jimiž se celý proces řídí,“ doplnil Kenney, podle něhož případný nesprávný postup výrazně zvyšuje riziko úniku nebezpečných látek do moře, což by mohlo představovat závažný ekologický problém.