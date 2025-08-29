Rozporuplné léto na českých koupalištích. Vnitřním areálům se dařilo, venkovní ale hlásí i poloviční propad návštěvnosti

Rozdíl pouhých dvou stupňů Celsia, kvůli němuž ale mnohé firmy přišly o velkou část svých výdělků. I tak by se dal popsat letošní červenec, který řadu Čechů překvapil svými nízkými teplotami, jež výrazně ovlivnily způsob, jakým lidé trávili volný čas. A tak zatímco horským turistům absence veder pravděpodobně vyhovovala, pro provozovatele letních aktivit to představovalo téměř pohromu.
Paradoxní na celé situaci je přitom skutečnost, že oproti loňskému roku byla letos průměrná červencová teplota jen o zmíněné dva stupně nižší. „Červenec 2025 na území České republiky hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 17,9 stupně Celsia, což je jen o 0,4 stupně Celsia méně než normál v letech 1991 až 2020. V řadě průměrných červencových teplot od roku 1961 se letošní červenec řadí přibližně doprostřed, tedy jako 31. až 33. nejteplejší, nebo 33. až 35. nejchladnější,“ uvedl v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav.
Méně návštěvníků napříč celou zemí
Ačkoliv statistické údaje chladnější léto víceméně nepřipouští, absence tropických teplot se výrazně projevila třeba na návštěvnosti koupališť a aquaparků napříč celým Českem. Do nich totiž letos zavítalo o zhruba třetinu až polovinu lidí méně než loni.
Nepříjemnou situaci potvrdil třeba ředitel společnosti Aquapark Olomouc, jež v moravském krajském městě provozuje dva vodní areály s venkovními bazény. „K velkému propadu návštěvnosti došlo už v červnu, který letos nepřinesl očekávané letní teploty v takové míře, jako jsme byli zvyklí v minulých letech. Pokles následně pokračoval i v červenci, kde jsme na letních areálech zaznamenali o zhruba 50 procent lidí méně,“ řekl pro Euro.cz Dalibor Přikryl.
Podobná čísla bohužel evidují venkovní areály od západu Čech až po Slezsko. Třeba přírodní koupaliště Michal u Sokolova v Karlovarském kraji zaznamenalo v červenci podle Českého rozhlasu poloviční propad návštěvnosti, na koupaliště v Náchodě přišlo dle Náchodského deníku přibližně o 45 procent lidí méně, zatímco v případě Letního koupaliště Jindřich v Havířově, jak informovala regionální Televize Polar, byl pokles asi 42procentní.
Lidé se chodili ohřát dovnitř
O poznání lepší situace nastala na koupalištích a v aquaparcích, které mají převážnou část svých bazénů a dalších atrakcí vevnitř. Provozovatelé těchto areálů si na nezájem lidí stěžovat nemohli, čemuž trochu paradoxně pomohla i skutečnost, že pro koupání venku nepanovaly ideální podmínky.
„Letošní léto bylo opravdu zvláštní počasí, měli jsme tu časté deště a velké teplotní výkyvy. Právě nízké teploty nevhodné pro koupání venku nám ale spolu se špatnou kvalitou vody na mnoha přírodních koupalištích pomohly. V červenci a srpnu jsme tedy měli vyšší návštěvnost než loni, protože se k nám zkrátka lidé chodili ohřát,“ shrnula pro Euro.cz generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.
Jednomu z největších českých aquaparků v Čestlicích u Prahy pomohla hlavně skutečnost, že 80 procent jeho areálu je pod střechou, takže návštěvníci si zde mohli užít nejen teplou vodu, ale i příjemnou teplotu vzduchu okolo 33 stupňů Celsia. „Letní atmosféru jsme se snažili navodit také tematickými akcemi ve stylu Karibiku. Návštěvníci mohli zažít třeba barmanskou show, školu samby nebo jsme jim pouštěli karibskou hudbu,“ doplnila Horáková.
Díky nízkým venkovním teplotám vzrostla návštěvnost rovněž ve vnitřních areálech ve správě Aquaparku Olomouc. Chladnější počasí v červenci přilákalo o 16 procent více lidí do samotného aquaparku a návštěvnost krytého plaveckého stadionu se zvýšila o více než desetinu.
Srpen situaci částečně zlepšil
Jestliže do vnitřních koupališť a aquaparků přišlo více lidí, a do venkovních areálů naopak méně, zhruba stejnou návštěvnost pak zaznamenala místa, jež mají obě tyto části podobně velké. Týká se to například Aqualandu Moravia v jihomoravských Pasohlávkách, který loni v červenci navštívilo 98 tisíc lidí, zatímco letos to bylo o tři tisíce méně.
Důležitou výhodou vnitřních areálů je přitom zcela logicky jejich celoroční provoz, takže i přes mírný pokles návštěvnosti v červenci hodnotí v Aqualandu Moravia letošek velmi pozitivně. „V první polovině roku jsme v celkovém součtu dosáhli rekordní návštěvnosti. A dařilo se nám rovněž ve druhé polovině prázdnin, kdy nás třeba 15. srpna navštívilo přes šest tisíc lidí. Naší ambicí je tedy překonat loňský rekord, a ještě více se přiblížit hranici 900 tisíc návštěvníků za celý rok,“ sdělil naší redakci ředitel Aqulandu Moravia Petr Pavlacký.
Podobně jako v Pasohlávkách, i další koupaliště a aquaparky zaznamenaly výrazné zvýšení návštěvnosti během teplých srpnových dní, přičemž třeba v Olomouci šlo o nárůst okolo 15 procent. Dá se ovšem očekávat, že v případě čistě venkovních areálů toto navýšení ztráty, k nimž došlo v důsledku chladnějšího červencového počasí, rozhodně vynahradit nedokáže.