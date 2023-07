Oblečení nevyhazujte, zaplatíme vám. Francie chce dotovat opravy oděvů i bot

Že textilní průmysl patří k silným znečišťovatelům životního prostředí, není tajemstvím. Jen na barvení oděvů se každoročně spotřebuje skoro pět bilionů litrů vody, což je množství, které by stačilo na naplnění dvou milionů olympijských bazénů. Kromě toho problém představují i škodlivé chemikálie a barviva využívaná při výrobě, jež bez úpravy následně odtékají do řek a potoků. Trend takzvané rychlé módy pak celý proces ještě umocňuje.

I proto se Francie rozhodla zavést opatření, která mají podíl textilního průmyslu na znečištění planety. Prostřednictvím nového programu bude svým obyvatelům dotovat opravy oděvů a obuvi. Konkrétně bude poskytovat slevy, jejichž výše bude záviset na složitosti úprav. Pohybovat by se ale měly v rozmezí od 6 do 25 eur (zhruba 142 až 594 korun).

„Lidi, kteří nakoupili u značky, jež vyrábí kvalitní boty či konfekci, by to mohlo povzbudit k tomu, aby si zboží nechali opravit namísto toho, aby se ho zbavovali,“ uvádí CNN s odkazem na tiskovou konferenci, na které nový program přiblížila státní tajemnice pro ekologii Bérangère Couillardová. Ta zároveň upozornila na důležitost oběhového hospodářství, a to jak pro oděvy, tak obuv.

Mezi nejhoršími v EU

Své tvrzení následně opřela o skutečnost, že textilní průmysl je na cestě k tomu, aby se do roku 2050 stal hned po energetice druhým nejvíce znečišťujícím odvětvím na světě. To jinými slovy znamená, že by se na celkové produkci skleníkových plynů mohl podílet jednou čtvrtinou.

Konkrétně módou proslulá Francie uvede ročně na trh 3,3 miliardy kusů oděvů, obuvi a domácího textilu, přičemž 700 tisíc tun se za stejné období vyhodí. Zhruba dvě třetiny z toho končí na skládkách. V celkovém měřítku se pak země na emisích skleníkových plynů v Evropské unii v roce 2019 podílela třetí největší měrou. Před ní se nacházelo pouze Spojené království, které v tu dobu ještě bylo členem EU, a Německo. Česko bylo v pořadí osmé. Vyplývá to ze statistik Evropského parlamentu.

Zahájením programu pověřilo francouzské ministerstvo ekologie soukromou organizaci Refashion. K její iniciativě se mohou krejčí, oděvní značky a opravny připojit zdarma. Organizace pak bude z prodeje vybírat malý ekologický příspěvek, který má financování oprav pokrýt. Vláda se tak na dotování programu přímo podílet nebude. Aktivní by projekt měl být od letošního října.

Francie není jedinou zemí, která se znečišťování prostřednictvím textilního průmyslu rozhodla řešit. Podobný impuls přišel třeba ze strany vědců Chalífovy univerzity v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Ti se za zdraví planety rozhodli bojovat zcela jinou cestou a vytvořili nový nanomateriál, který dokáže zachytit nebezpečné chemické látky v odpadních vodách, jež vznikají během výroby.

Čistící materiál je vyroben z drobných zrnek písku, která jsou rozmístěna ve shlucích tak, aby se do pórů zachycovaly drobné nečistoty. Součástí membrány je také polymer a rozpouštědlo šetrné k životnímu prostředí.