Rover Perseverance překonal rekord v jízdě mimo naši planetu. Na Marsu už ujel přes 45 kilometrů

Dosavadní maximum se Perseverance (česky Vytrvalost) podařilo překonat u západního okraje kráteru Jezero jménem Lac de Charmes. Předchozím rekordmanem byl rover NASA Opportunity, který po povrchu Marsu jezdil v letech 2004 až 2018.
Hlavním úkolem „nového“ vozidla, které je vybaveno mnoha vědeckými přístroji, je právě bližší průzkum zmíněného kráteru. Odborníci se totiž domnívají, že tato oblast na severní polokouli Marsu byla před několika miliardami let zaplavena vodou, což mohlo vytvořit ideální podmínky pro mikrobiální život.
Dosud největším vědeckým úspěchem roveru byl objev potenciálního „biologického podpisu“ v loňském roce. Tento (možný) znak dřívějšího mikrobiálního života byl nalezen v načervenalé hornině, o níž se předpokládá, že vznikla před 3,2 až 3,8 miliardy let v korytě řeky napájející tehdejší jezero, z něhož později vznikl současný kráter.
„Tyto oblasti mohly kdysi poskytovat teplé, vodnaté a podpovrchové prostředí příznivé pro život. Někteří paleontologové dokonce předpokládají, že život na Zemi začal právě v takovém prostředí. Terén Lac de Charmes by navíc mohl přinést i vodítka k raným planetárním geologickým procesům, jako jsou například dopady velkých meteoritů,“ řekl agentuře Reuters Steven Lee z Laboratoře tryskového pohonu NASA v Kalifornii, který zároveň zastává funkci projektového manažera roverů Perseverance a Curiosity.
Snad vydrží ještě mnoho let
Úspěch Perseverance je působivý rovněž proto, že podle původních odhadů výzkumníků mělo vozidlo ujet pouhých 20 kilometrů. Energetický systém roveru na bázi plutonia ale stále funguje, jak má, přičemž žádné výraznější anomálie zatím nevykazují ani ostatní systémy.
Podle NASA stojí za dlouhou výdrží roveru především jeho schopnost autonomního řízení prostřednictvím navigačního systému s názvem AutoNav. Perseverance díky němu pořizuje snímky terénu před sebou, generuje 3D softwarovou mapu a vybírá nejbezpečnější cestu k cíli. Asi 90 procent jeho jízd tak probíhá bez jakéhokoliv lidského zásahu.
Pro fungování roveru je ale velmi důležitý i počítač Vision Compute Element, který zvládá rychlé zpracování všech příchozích dat. To představuje zásadní rozdíl oproti předchozím roverům, jež si před každým úsekem jízdy musely udělat pauzu na „přemýšlení“. „Perseverance staví na 29letém odkazu našich minulých roverů na Marsu, jako byly Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity. Každý z nich nám dal zásadní informace, které zlepšily naši schopnost řídit vozidlo na jiných planetách,“ popsal Lee.
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Ačkoliv vytrvalost Perseverance je už nyní více než působivá, lidé z NASA se domnívají, že rover vydrží v provozu ještě mnoho dalších let. „Technické vybavení a přístroje Perseverance jsou ve vynikajícím stavu. Nedávné hodnocení tedy dospělo k závěru, že systémy jsou schopny fungovat až do 30. let 21. století, pravděpodobně i déle,“ uzavřel Lee.