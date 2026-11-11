Roste v Česku další jednorožec? Startup Kardi Ai hlásí rekordní investici a plánuje novou zahraniční expanzi

Zmíněné investiční kolo je jedním z největších, jaká kdy byla v rámci zdejší startupové scény v případě zdravotnicky zaměřených firem realizována. Zároveň znamená, že valuace celé společnosti nyní přesahuje hranici 600 milionů korun. Což je pozoruhodné i proto, že samotný startup, jenž se zabývá vývojem řešení pro včasný záchyt srdečních arytmií a dlouhodobé sledování srdeční aktivity pomocí EKG a umělé inteligence, byl založen teprve před čtyřmi lety.
Vzhledem k takto raketovému růstu není překvapivý fakt, že na technologii Kardi Ai lze v současnosti narazit v již 70 tuzemských nemocnicích. Celkový počet jejích uživatelů překročil hranici šesti tisíc, přičemž v následujících měsících by se měl dále rychle rozšiřovat. Startup totiž vstupuje do Indie, tedy nejlidnatější země světa, kde se právě srdeční onemocnění objevují u tamní populace přibližně o pět až deset let dříve, než jak je tomu v Evropě či USA.
Od Česka po Singapur
Nově získané finanční prostředky hodlá Kardi Ai využít především k rozšíření své působnosti v zahraničí, zejména v Evropě a Asii. „Na trzích, kde už působíme nebo připravujeme vstup, žijí téměř dvě miliardy lidí. Nový kapitál nám umožní tuto technologii odborně ověřovat v globálním měřítku a napříč různými demografickými skupinami pacientů a zároveň usilovat o naplnění naší ambice stát se na těchto trzích hlavním hráčem v oblasti dlouhodobého EKG monitoringu,“ řekl spoluzakladatel a CEO úspěšného českého startupu Vlastimil Hrabal.
Z Olomouce až na nejlidnatější trh světa. Český zdravotnický startup Kardi Ai zamíří se svým řešením pro monitoring EKG do Indie
Aktuálně společnost působí na celkem pět trzích: vedle Česka to jsou sousední Slovensko, ale také Polsko, Rumunsko a Bulharsko. Další její expanze bude směřovat do Německa. A co se mimoevropských destinací týče, vedle zmíněné Indie by měly následovat i Vietnam, Indonésie, Filipíny, Singapur a Spojené arabské emiráty. Hrabal a spol. se ostatně nechali slyšet, že v této blízkovýchodní zemi společnost již získala od tamních úřadů certifikát registrace zdravotnického prostředku a své řešení během české podnikatelské představila potenciálním obchodním partnerům v Abú Dhabí i Dubaji.
„Tým Kardi Ai vyvinul produkt, který jedinečným způsobem propojuje certifikovaný zdravotnický prostředek, jednoduché používání a vysoký medicínský přínos. Působí přitom v oblasti, které celosvětově věnují stále větší pozornost jak lékaři, tak lidé aktivně pečující o své zdraví. Produkt se již používá v běžné praxi ve střední a východní Evropě a má potenciál výrazně posílit prevenci na řadě zahraničních trhů,“ okomentoval rekordní investici Dr. Stefan Eckhardt, generální ředitel Callisto Health, kterýžto fond nejnovější investiční kolo vedl.
Přechod k prediktivním modelům
S valuací přes 600 milionů korun je Kardi Ai na nejlepší cestě stát se v příštích letech po Rohliku, Productboardu či Mews dalším českým jednorožcem. K tomu by firmě mohl pomoci i další vývoj jejích řešení, který se tentokrát bude zaměřovat na takzvané prediktivní modely. „Postupně se posouváme od zachycování poruch srdečního rytmu k technologii, která by dokázala upozornit na zvýšené riziko ještě předtím, než se arytmie projeví,“ přibližuje Hrabal.
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Modely, jimž jeho kolegové v současnosti věnují pozornost, se zatím nacházejí ve fázi vývoje. Než je bude moci společnost nasadit do zdravotnické praxe, čeká je pochopitelně zevrubné odborné ověřování a absolvování příslušného regulatorního schvalovacího procesu.
„Od naší první investice udělalo Kardi Ai zásadní pokrok: získalo potřebnou certifikaci, ověřilo produkt v praxi a zahájilo mezinárodní expanzi. V dalším kole pokračujeme, protože tým plní stanovené cíle a zároveň si zachovává ambici posouvat technologii od zachycování arytmií směrem k jejich včasnějšímu předvídání,“ doplňuje Jan Davídek, partner fondu Purple Ventures, který vedl seedové investiční kolo v roce 2023.