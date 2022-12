Ropa si letos na nová maxima nesáhla, ale výhled je optimistický, myslí si analytik Tyleček

Ropa v roce 2022 patřila nejen mezi nejsledovanější komodity, ale finanční instrumenty vůbec. Únorovým napadením Ukrajiny se zrodila významná bezpečnostní krize, která vynesla její cenu na nejvyšší úrovně od globální finanční krize. Následně vystoupala na rekordní úrovně cena paliv. Pár dnů po začátku války to dokonce vypadalo, že si projdeme ,runem‘ na čerpací stanice. Krizi se naštěstí podařilo zvládnout, ovšem vysoké ceny převládaly ještě mnoho měsíců. Až na samém konci roku jsme se dočkali poklesu k předválečným úrovním, ale vydrží tento trend i v příštím roce?

Válka na Ukrajině stanovila trend

Cena ropy rostla od počátku roku, tedy už před začátkem války na Ukrajině. Už v té době se však zvyšovala riziková averze, která se projevovala na trhu s energiemi včetně plynu či elektřiny. V lednu se severomořský Brent obchodoval v blízkosti 80 dolarů za barel, už na počátku března ale cena vyskočila nad 130 dolarů. Vzestup o 70 procent jsme v Česku vnímali ještě intenzivněji kvůli poklesu kurzu koruny. I když cena v dalších měsících spíše klesala, nad 120 dolarů se Brent dostal ještě v červnu.

Přestože nejistota spojená s válkou na Ukrajině stále neskončila, začalo být jasné, že ropy je na trhu dostatek. Produkce v Rusku, které se se Saúdskou Arábií dělí o pozici druhého největšího producenta černého zlata na světě, se propadla v reakci na invazi zhruba o 10 procent. Těžba však začala brzy opět růst a na konci roku ji jen pár set tisíc barelů dělí od předválečných úrovní. K nižším cenám každopádně vedlo také zpomalování globálního ekonomického růstu a utahování měnové politiky centrálních bank. Stahování likvidity z finančního systému znamená méně munice pro spekulativní pozice na růst, do kterých naskákali velcí hráči s počátkem invaze.

OPEC+ si šel za svým

Organizace OPEC+ je nejvýznamnějším spolkem zemí těžících ropu. Stojí za necelou polovinou globální nabídky. Jejím členem je také Rusko. Přestože by se mohlo zdát, že jeho agrese na Ukrajině činnost organizace zkomplikuje, opak byl pravdou. Zájem členů byl pokračovat v nastolené spolupráci, tématu války se OPEC+ na svých schůzkách pečlivě vyhýbal.

Velké množství kontroverze vyvolalo říjnové rozhodnutí organizace snížit kvóty na těžbu ropy o dva miliony barelů ropy denně. Spojené státy dokonce organizaci v čele se Saúdy nařkly ze stranění Rusku. Cena Brentu vzrostla v reakci na rozhodnutí o desetinu do blízkosti sta dolarů za barel, nicméně pozitivní efekt se během pár týdnů vypařil. Prim totiž začaly opět hrát tržní fundamenty – reálný pokles těžby byl pouze poloviční a ekonomika dále zpomalovala.

Výhled na rok 2023 je nejistý

Americké ministerstvo pro energie očekává průměrnou cenu ropného benchmarku Brent v roce 2023 na úrovni 92 dolarů za barel. Agentura Reuters přišla s očekávanou cenou 100,50 dolaru za barel a například banka Goldman Sachs, která je velkým komoditním býkem na příští rok, očekává cenu 125 dolarů za barel. Renomované instituce přinášejí výrazný rozdíl ve svých posledních odhadech a ukazují, že spoléhat se na konkrétní hodnotu není rozumné. Stojí však za to se podívat na důležité faktory, které budou cenu v příštím roce ovlivňovat.

Jak se vyvíjela cena ropy Brent v roce 2022. Autor: Trading Economics

Je zároveň nutné vzít v úvahu, že ropa vstupuje do nového roku nedaleko od ročního minima. Investoři snížili sázky na růst komodity v očekávání recese v Evropě či výrazného zpomalení ekonomického růstu v zemích velkých spotřebitelů, jako jsou USA nebo Čína. Na trhu převládá pesimistická nálada, a existuje tak více prostoru pro pozitivní překvapení.

Důležité fundamenty hovoří pro růst i pokles ceny

Spojené státy v polovině prosince potvrdily, že začnou doplňovat strategické rezervy, které od počátku války na Ukrajině klesly o 35 procent na 379 milionů barelů. Zatím se americká administrativa rozhodla pouze k nákupu tří milionů barelů, ale důležitý je v tomto případě obrat dlouhodobého trendu, který bude limitovat případné poklesy cen ropy.

Jednou z velkých neznámých je Čína, jež je druhým největším spotřebitelem i importérem ropy na světě. Opouštění politiky nulového covidu je krokem, který by měl pomoci znovu nastartovat ekonomický růst. V krátkodobém horizontu to ale zároveň znamená boom pandemie covidu, který by měl ekonomiku spíše brzdit. To se bude dít na pozadí pokračující krize na trhu s nemovitostmi. Je tak obtížné stanovit středový scénář dalšího vývoje v zemi, jež je pro globální poptávku po ropě tak podstatnou.

V neposlední řadě bude na cenu ropy působit Rusko a jeho válka na Ukrajině. Zde je základní scénář nabíledni. Vztahy s Ukrajinou a Západem se během roku 2023 neurovnají a velká nejistota ohledně ruské těžby bude pokračovat. Problémem se při růstu ceny komodity může stát cenový strop na tamní ropu. Zatím se totiž ceny benchmarku Urals držely převážně pod stanovenými 60 dolary za barel. Pokud by trh ceny vynesl nad tuto úroveň, jak by reagovali velcí importéři v čele s Indií nebo Čínou?

Kartami také může zamíchat organizace OPEC+, které je Rusko důležitým členem. Jak by organizace zareagovala, pokud by importy z Ruska kvůli cenovému stropu začaly klesat? Zvýšili by ostatní členové těžbu, nebo by se rozhodli ze situace profitovat? Zkušenosti ukazují, že morální hodnoty nejsou pro organizaci bernou mincí, nicméně vysoký růst ceny komodity hrozí nestabilitou trhu. A proti té vede organizace dlouhodobý boj.

Dlouhodobý scénář pro ropu je růstový

Vzhledem k výše zmíněnému přináší výhled na příští rok spoustu neznámých, jež mohou cenu ropy poslat na výrazně nižší i vyšší úrovně. Nemá smysl se tvářit, že někdo spolehlivou předpovědí disponuje. Na trhu nicméně převládá názor, že první polovina roku ještě může přinést poklesy a turbulence, zatímco ta druhá by měla být o poznání optimističtější.

Pokud bychom se však podívali na víceletý horizont, názor na růst ceny ropy jednoznačně převažuje. Hlad po fosilních palivech neutichá a investice do těžby zaostávají. Reálie roku 2022 ukázaly, že přechod na bezemisní budoucnost nebude tak hladký, jak si mnozí vysnili. A i pokud by se ve vyspělých zemích podařil, hlad po energiích v rozvojovém světě je značný, což bude ceny dlouhodobě podporovat. A to lze říci s vyšší mírou jistoty než to, kam až ropa v příštím roce vystoupá, respektive klesne.