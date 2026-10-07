Ropa je stále drahá a zásoby se tenčí, doplnění může trvat dva roky. Dopady pocítí i české domácnosti, varují ekonomové

Od začátku blízkovýchodního konfliktu vypadly z trhu téměř tři miliardy barelů ropy, přičemž z globálních zásob už bylo zároveň uvolněno kolem jedné miliardy barelů. Podle Nassera tak ze zhruba šesti miliard barelů, které ve světových zásobnících zbývají, není velká část prakticky dostupná. V posledních dnech se sice část exportních toků obnovila, situace ale zůstává křehká. Při současném uspokojování poptávky proto bude třeba v příštích 18 měsících dodávat na trh v průměru další zhruba dva miliony barelů denně, cituje Nassera agentura Reuters.
Zmíněné varování nejvyššího vedení Saudi Aramco považuje za reálný scénář i šéf analytiků XTB Jiří Tyleček. Zdůrazňuje, že těžba musí pokrýt běžnou spotřebu a zároveň vytvořit přebytek na doplnění zásob. „Jejich nízká úroveň zvyšuje citlivost trhu na další výpadky a doplňování bude podporovat ceny. Neznamená to ale dva roky nepřetržitě drahé ropy. Rozhodne rychlost obnovy dodávek a vývoj poptávky. Rychlá elektrifikace dopravy navíc postupně omezuje spotřebu benzínu a nafty, což může v příštích letech obnovu zásob usnadnit,“ uvádí pro Euro.cz.
Evropa má problém s rafineriemi
Krátkodobou úlevu má přinést koordinované uvolnění zásob zemí skupiny G7, jež se v pátek 2. října shodla, že přes Mezinárodní energetickou agenturu dodá na trh 100 milionů barelů ropy a ropných produktů z nouzových rezerv. Rozhodnutí přišlo poté, co americký prezident Donald Trump tlačil na evropské země kvůli vysokým cenám pohonných hmot a Washington hrozil omezením vývozu nafty, píše CNBC.
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„Pokud se dohoda bude naplňovat, může to Evropě včetně Česka alespoň krátkodobě snížit ceny nafty u čerpacích stanic, a tím lehce omezit inflační tlaky pro nejbližší měsíce. Příčinu vysokých cen ropy a pohonných hmot to však samo o sobě samozřejmě neřeší,“ upozorňuje hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš s tím, že Brent se držel nad hranicí 100 dolarů za barel i ve středu ráno.
Samotná dostupnost ropy přitom není jediným problémem, který je potřeba aktuálně řešit. Čím dál častěji se začíná hovořit i o potížích v logistice a rafinaci. „Evropa je v citlivější pozici, protože od roku 2009 přišla přibližně o 30 ze zhruba 100 rafinerií a rafinační kapacita klesla ze 17,5 na 14,4 milionu barelů denně. Diesel se v Evropě v posledních týdnech obchodoval nad 1 500 dolarů za tunu, což ukazuje, že největší napětí dnes není jen u samotné ropy, ale u finálních produktů,“ objasňuje hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek a dodává, že na trh s pohonnými hmotami dopadá pochopitelně i konflikt na Ukrajině a související útoky na rafinerie, zejména v Rusku.
Česko může přijít o část růstu
Výše popsaná kombinace faktorů vedla nejen k poklesu nabídky dieselu na trhu v Evropě, ale současně odhalila nízké kapacity EU pro rafinaci v dobách krizí a zranitelnost v oblasti energetické bezpečnosti. „I přes zásahy státu do cen bude nejspíš cena ropných produktů, a tedy pohonných hmot, vyšší, s negativním dopadem na inflaci. Jsme vlastně svědky nabídkového šoku, který však zatím česká ekonomika relativně dobře absorbovala,“ přibližuje Míšek.
Co z toho plyne pro zdejší řidiče a firmy? Prostý fakt, že pokles ceny ropy nemusí automaticky znamenat stejně výrazné zlevnění u čerpacích stanic, pakliže zůstanou kapacita rafinerií a dostupnost hotových paliv nadále omezené. „Vyšší ceny pohonných hmot se navíc do ekonomiky promítají přes inflaci i vyšší náklady dopravy, zemědělství a výroby,“ varuje Tyleček. To zároveň tlumí hospodářský růst přes nižší reálné příjmy domácností a vyšší náklady společností.
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Například odhady Evropské centrální banky ukazují, že geopolitický nabídkový šok, který zvýší reálnou cenu ropy o 10 procent, může v prvních třech letech snížit růst HDP eurozóny asi o 0,2 až 0,3 procentního bodu ročně. „U Česka bych počítal, že nejspíš ztratíme podobných 0,2 až 0,3 procentního bodu růstu jako eurozóna,“ říká Míšek s tím, že v citlivějších obdobích může být dopad ještě znatelnější, neboť máme otevřenou průmyslovou ekonomiku a vysokou závislost na evropské poptávce.
Tedy jinými slovy, domácnosti se musejí připravit především na vyšší výdaje na dopravu a postupně i dražší zboží a služby, protože firmy část zvýšených nákladů promítnou do cen. V případě podniků pak budou nejvíce zasažené obory s vysokým podílem dopravy, logistiky, zemědělství a energeticky náročné výroby, kterým se zhorší marže a konkurenceschopnost.
Na druhou stranu ekonomové počítají s tím, že zmíněné koordinované uvolnění zásob peněženkám řidičů přeci jen trochu ulehčí, alespoň krátkodobě. „Při současném kurzu a poklesu ceny evropské nafty zhruba o sedm procent může podle hrubých propočtů nafta u čerpacích stanic zlevnit o další jednu až jednu a půl koruny. To by ve finále během října a listopadu mohlo stlačit inflaci v kombinaci s efektem nižší spotřební daně o něco více než 0,1 procentního bodu,“ odhaduje Bureš. Výraznější dopad na celkový cenový vývoj nicméně podle něho naneštěstí čekat nelze.