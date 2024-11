Ceny ropy mohou příští rok spadnout až o 40 procent. Záleží, zda OPEC skutečně zruší současná omezení těžby

Cena ropy se může v příštím roce opět snížit. Shoduje se na tom řada analytiků, podle nichž má za tímto vývojem stát Organizace zemí vyvážejících ropu spolu se svými spojenci (OPEC+). Očekává se totiž, že členské státy kartelu přistoupí k alespoň částečnému uvolnění stávajících omezení produkce této suroviny.

„Z cen ropy v roce 2025 aktuálně panuje větší strach než kdykoliv za mnoho posledních let. Mohli bychom se dostat až na úroveň 30 nebo 40 dolarů za barel, pokud se OPEC nedohodne na pokračování omezení těžby,“ řekl CNBC Tom Kloza, šéf globálních energetických analýz ve společnosti OPIS, která se zabývá vývojem trhu s černým zlatem. Pokud by přitom ke snížení ceny jednoho barelu ropy Brent na 40 dolarů skutečně došlo, znamenalo by to oproti současným hodnotám pohybujícím se kolem 72dolarové hranice zhruba 40procentní pokles.

Podobně jako Kloza se na téma potenciálního snížení cen vyjádřil i Henning Gloystein, šéf energetického a klimatického oddělení ve společnosti Eurasia Group. „Vzhledem k tomu, že růst poptávky po ropě v příštím roce pravděpodobně nepřesáhne jeden milion barelů denně, znamenalo by úplné uvolnění omezení dodávek ze strany OPEC+ skutečně opravdu velmi strmý pokles cen, možná až ke 40 dolarům za barel,“ potvrdil.

Ropa pravděpodobně zlevní i bez ohledu na kartel

Podmínkou pro takto razantní snížení cen je právě ono rozvolnění stávajících pravidel týkajících se těžby černého zlata v rámci kartelu. S ním však zatím rozhodně nelze na 100 procent počítat. Letos v září totiž organizace odložila svůj původní plán na postupné zvyšování produkce, která byla ve druhém a třetím čtvrtletí na základě předchozí dohody snížena o zhruba 2,2 milionu barelů denně. Začátkem listopadu se pak šéfové kartelu opět rozhodli plánované zvýšení těžby odložit, a sice až na konec prosince.





I to vede analytiky k přesvědčení, že spíše než k úplnému a okamžitému zrušení veškerých omezení se tyto restrikce budou snižovat postupně. Takový krok by sice rovněž vyústil ve snížení cen, avšak ne tak rychlé a výrazné.

Ostatně na tom, že ropa příští rok zlevní, se odborníci vesměs shodují. Třeba analytici banky Citi odhadují, že i bez zrušení těžebních omezení by mohl barel Brentu v roce 2025 stát průměrně 60 dolarů, což představuje snížení oproti aktuální ceně o zhruba 17 procent.

Velkou neznámou je Trump

Nutno podotknout, že to, jak moc cena ropy půjde v příštím roce dolů, zdaleka nezávisí jen na OPECu a jeho spojencích. Oněch proměnných je ve hře pochopitelně mnohem více.

Důležitou roli hraje třeba Čína, respektive fakt, že tamní poptávka po této surovině se kvůli pomalému oživení ekonomiky země zvyšuje jen velmi pozvolna. Což potvrzují i odhady ropné organizace, která už poněkolikáté za sebou snížila předpoklad růstu globální poptávky po ropě pro rok 2025 – aktuálně na 1,5 milionu barelů denně.

Dalším zásadním aspektem je, že klíčoví producenti ropy stojící mimo OPEC sami plánují svoji vlastní produkci navyšovat. „Týká se to třeba Spojených států, Kanady, Guyany a Brazílie, kde má těžba narůst o 1,5 milionu barelů ropy denně. V USA navíc situaci ovlivnilo i zvolení Donalda Trumpa, který opakovaně vyjádřil podporu americkému ropnému sektoru. Těžba v USA by tedy mohla navyšovat historické rekordy a tlačit globální cenu suroviny na nižší úrovně,“ vysvětlil redakci Euro.cz analytik Jiří Tyleček ze společnosti XTB.

Velký vliv na ceny může mít rovněž obchodní válka, kterou by právě mohl Trump rozpoutat. „Pokud nastane – a mnoho ekonomů si myslí, že zejména proti Číně je to skutečně možné –, mohli bychom vidět mnohem, mnohem nižší ceny ropy,“ shrnul Kloza z OPIS. Za zmíněným vývojem by stálo hlavně snížení intenzity globálního obchodu, který samozřejmě ropu spotřebovává ve velkém.

Jak ale dodal Tyleček, s nástupem Trumpa do funkce prezidenta se pojí také faktory, které mohou ropu naopak zdražit. „Je třeba vnímat jeho jestřábí přístup k situaci na Blízkém a Středním východě. Možná vyšší pravděpodobnost konfliktu by totiž mohla ceny ropy opět dostat na trojciferné úrovně. Výhled do budoucna je tedy aktuálně značně nejistý, i když nebýt geopolitických faktorů, je pravděpodobnější spíše pokles cen,“ uzavřel analytik XTB.