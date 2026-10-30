Robotické psy vyvíjeli proto, aby ochraňovali lidi. Teď se jejich tvůrci bojí, komu mají sloužit

Imigrační a celní úřad Spojených států amerických (ICE) se v posledních měsících těší velmi špatné pověsti. Jeho tvrdé zásahy proti nelegálním imigrantům nařízené prezidentem Donaldem Trumpem vedly ke smrti několika občanů USA, což vyvolalo začátkem letošního roku po celé zemi rozsáhlé protesty.
Navzdory těmto demonstracím ovšem agentura ve svém úkolu nijak polevit neplánuje, což mimo jiné dokládá i záměr pořídit některé zcela nové technologie, jež jí mají s odhalováním imigrantů pomoci. Nedávno podle Ars Technica uzavřela smlouvu na nákup čtyř robotických psů Cerberus od společnosti Radeco, prakticky jde ale o upravené roboty Spot vyrobené firmou Boston Dynamics.
Cerberové disponují 360stupňovou kamerou s 30násobným zoomem, kyslíkovým senzorem pro kontrolu kvality vzduchu v uzavřených prostorech, jako jsou třeba tunely, a velkým robotickým ramenem. Právě to jim umožňuje manipulovat s různými předměty, a dokonce i otevírat dveře, což má snižovat riziko pro lidské agenty.
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Tyto moderní stroje zároveň dokážou detekovat radiaci, únik toxických plynů nebo výbušniny. Úřad je proto chce využít třeba právě během operací v nelegálních přeshraničních tunelech, kde by mohly pomoci s „rozbíjením sítě pašeráků a obchodníků s lidmi“, které provádějí „zločinecké kartely, cizí gangy a nadnárodní kriminální organizace.“
ICE zadržela i kolegy zaměstnanců
Pomyšlení nasadit robotické psy do služeb agentury ICE se řadě zaměstnancům Boston Dynamics zajídá. Více než tři sta z nich se proto rozhodlo podepsat petici, jež požaduje, aby vedení firmy smlouvu zrušilo a žádné roboty úřadu nedodalo.
„Mnozí z nás dostali zprávy od přátel a rodiny, kteří se nás s nedůvěrou a hrůzou ptají, zda je tato zpráva pravdivá, a jak s tím můžeme žít, pokud ano. Riziko reputačních škod pro společnost Boston Dynamics je prostě příliš velké na to, abychom v této smlouvě pokračovali,“ uvádí se v petici.
Zaměstnanci navíc upozorňují, že zásahy ICE se přímo dotýkají i jejich kolegů. Třeba při razii 4. září 2025 bylo v závodě Hyundai Motor Group ve státě Georgia zadrženo 475 převážně jihokorejských pracovníků. Hyundai Motor Group je přitom od června 2021 mateřskou společností Bostonu.
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„Nemůžeme být hrdí na to, že pracujeme v Boston Dynamics, když naši práci využívá vládní agentura, která brutálně zachází s civilisty, včetně našich vlastních kolegů z Hyundaie,“ doplňuje petice. Kromě toho navíc její autoři zmiňují, že kvůli poškozené pověsti může mít firma problém získávat nové zaměstnance.
Zneužití robotů brání obchodní podmínky, tvrdí firma
Vedení Bostonu Dynamics zatím prosbám svých zaměstnanců vyhovět nechce a od smlouvy ustoupit odmítá. „Roboti Spot jsou nástroje, které pomáhají chránit lidi před nebezpečím. Bez ohledu na jakékoli politické názory nebo osobní pocity týkající se zúčastněných organizací jsme přesvědčeni, že pokud náš robot může pomoci chránit životy a zdraví lidí, věříme, že by měl,“ vysvětluje mluvčí společnosti.
Podle prozatímní generální ředitelky Amandy McMasterové se navíc firma snaží případnému zneužití robotických psů zabránit pomocí obchodních podmínek. Ty výslovně zakazují úmyslné použití strojů jako zbraně nebo k jakémukoliv ublížení nebo zastrašování lidí a zvířat. Pokud by přitom k jejich porušení došlo, může Boston přistoupit ke zrušení záruky robotů, zákazu všech budoucích aktualizací softwaru nebo k rozhodnutí, že danému zákazníkovi už nikdy žádný další stroj neprodá.
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„Věříme, že naše rozhodnutí je v souladu s naším cílem eticky rozvíjet inteligentní stroje ve službách celého lidstva. Vyzývám tedy naše zaměstnance, aby respektovali a přijali rozhodnutí vedení firmy ohledně této zakázky, i když s ním třeba nesouhlasí,“ uzavírá v reakci na stížnost McMasterová.