Robot diagnostik. S rozpoznáváním chorob by českým zdravotníkům mohla pomoci umělá inteligence

Umělá inteligence by se brzy mohla podílet na diagnostice nemocí. Učinit by tak mohla prostřednictvím služby Carebot, za kterou stojí česká firma OR-CZ. Zmíněná technologie by pomáhala vyhodnocovat rentgenové snímky. Personál by následně upozornila na problematická místa a mohla tak zabránit chybovosti při stanovování diagnózy.

Jako první v Česku se službu přímo v praxi rozhodlo otestovat radiologické oddělení Nemocnice Havířov. Následně by mohla být nasazena v nemocnicích i ordinacích po celé Evropě. Systém aktuálně prochází také certifikací zdravotního prostředku.

„Dosavadní výsledky testování ukazují, že umělá inteligence má rozhodně své místo ve velmi blízké budoucnosti. Slibujeme si od toho další zvýšení kvality péče, zrychlení procesu diagnóz, téměř nulovou chybovost i lepší průchodnost oddělení,“ uvádí ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Snímků přibývá, lékařů nikoli

Jednou z dalších velkých výhod popsané technologie je, že má potenciál výrazně ulevit přetíženým lékařům. Těm totiž neustále přibývají rentgenové snímky, které musejí během roku vyhodnotit, ačkoliv počet samotných radiologů zůstává stejný.

Vzhledem ke stále preciznější prevenci lze navíc očekávat, že bude radiologických snímků v následujících letech pravděpodobně ještě přibývat. Spolu s nimi však poroste i riziko nežádoucích chyb a nepřesností. A právě to by měla umělá inteligence dokázat eliminovat.

„Začlenění umělé inteligence od Carebot do našeho systému MARIE PACS je dalším krokem ke zkvalitnění služeb pacientům. Tímto pilotním projektem začíná další etapa digitalizace českého zdravotnictví ve spolupráci Carebot a OR-CZ,“ komentuje ředitel medicínské divize společnosti OR-CZ Michal Mačát.

Carebot podle jednatele Daniela Kvaka testuje v Havířově nejen funkčnost a přesnost řešení, ale na základě podnětů lékařů i uživatelskou přívětivost systému. „Při vývoji je nezbytné konzultovat systém s lékaři, kteří ho následně budou využívat v praxi. Pak můžeme dosáhnout těch nejlepších výsledků. Poslední výsledky prokazují, že je tato technologie spolehlivá. Vývoj prvního řešení trvá přes rok a jsme v cílové rovince,“ dodává Kvak.

Umělá inteligence se v nemocnicích prosazuje čím dál víc

Služba Carebot není jediná, která má ulehčit práci nejen tuzemským lékařů. S technologickým řešením slibujícím zvýšení efektivity přišla také česká firma Datlowe. Ta chce zdravotnickým zařízením pomoci minimalizovat riziko přenosu nemocničních infekcí.

Posloužit k tomu má technologie HAIDi využívající umělou inteligenci a metody strojového učení. Díky tomu je schopná analyzovat veškeré informační databáze zdravotnického zařízení, získané informace shrnout a vyhodnotit potenciální rizika.