Říkalo se jim „brýle pro úchyly“. Dokáže jejich špatnou image změnit nová verze bez kamery?

Když americká technologická společnost Meta v roce 2023 poprvé uvedla na trh své chytré brýle vybavené kamerou a umělou inteligencí Ray-Ban, vyvolalo to velké kontroverze kvůli možnému narušení soukromí. V následujících měsících se navíc objevilo hned několik zpráv o tom, že tato zařízení byla používána k obtěžování žen a dívek, tedy především k jejich natáčení bez souhlasu a následnému sdílení pořízených záběrů na internetu.
Právě kvůli tomuto možnému zneužití byly brýle svými odpůrci označovány za „perverzní“ nebo dokonce „pro úchyly“. Jejich používání tak postupně zakázaly některé soukromé společnosti a státní instituce, mezi nimiž byly třeba bary, divadla, školy, místa pro konání společenských akcí či vojenská zařízení.
Představují podle vás chytré brýle s kamerou příliš velký zásah do soukromí lidí?
„Tyto brýle nikdy neměly opustit laboratoř společnosti Meta. Je to skutečné zpochybnění veřejné důvěry a rovnosti žen, protože přímo před našima očima omezují naše právo na soukromí. Nepotřebujeme je a nechceme je,“ řekla pro BBC Liz Hunterová, zakladatelka technologické firmy, která založila petici požadující rychlou regulaci chytrých brýlí s kamerou.
Levnější, lehčí a déle vydrží
Silný odpor části veřejnosti dosud k plošnému zákazu brýlí s kamerou nevedl, zdá se však, že Meta na něj přeci jen zareagovala. Ve čtvrtek totiž představila novou verzi zařízení jménem Ray-Ban Meta Audio, která vůbec neobsahuje kameru. Kvůli tomu samozřejmě brýle přijdou o určité funkce, stále ale mají být zlepšením oproti „běžnému“ používání mobilního telefonu.
Samotná Meta přitom popírá, že nové brýle jsou reakcí na odpor veřejnosti a obavy o soukromí. Produkt byl údajně ve vývoji již několik let, přičemž oproti předchozí verzi má být jeho výhodou především nižší cena způsobená absencí kamery, a také lehčí rám a delší výdrž baterie.
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Stejně jako u brýlí s kamerou bude v novince zachována funkce telefonování nebo třeba poslouchání hudby či podcastů bez použití sluchátek. Stejně tak budou uživatelé moci přes brýle zapnout navigaci, která jim bude na základě dat z GPS při chůzi pěšky či jízdě říkat, kde přesně mají odbočit – opět bez nutnosti mít v ruce telefon.
Brýle s kamerou pomáhají nevidomým
Ačkoliv nové brýle výrazně zmírňují obavy ze skrytého pořizování záběrů, jejich samotné uvedení na trh pochopitelně neznamená, že zařízení s kamerou zmizí z trhu. Meta ostatně před několika dny spustila i prodej třetí generace brýlí s kamerou, které dokáží zobrazovat data přímo v čočkách brýlí.
„Podle mého názoru se nejedná o krok zpět od brýlí s kamerou, ale spíše o jakýsi půlkrok stranou, kdy chce Meta uživatelům dát čas na seznámení s touto technologií, a případně jim poskytnout prostor, aby si sami začali říkat, že brýle by byly ještě užitečnější, kdyby měly kameru. Existence brýlí bez kamery by navíc mohla pomoci odvést pozornost od lidí, kteří nosí Ray-Ban od Mety na veřejnosti. Nebudete se totiž moct automaticky zlobit na každého s těmito brýlemi, protože už nebudete vědět, jestli opravdu mají kameru,“ shrnula Kate Winick, technologická analytička výzkumné firmy Forrester.
Meta navíc rozhodně není jedinou firmou, která brýle s kamerou vyvíjí. Na podobných zařízeních pracuje i Samsung, Google nebo Snap, přičemž šéf poslední jmenované společnosti Evan Spiegel nedávno uvedl, že si myslí, že chytré brýle nakonec zcela nahradí mobilní telefony.
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Případné snahy o zákaz brýlí s kamerou navíc komplikuje několik faktorů. Kromě očekávaného silného odporu technologických společností jde třeba o jejich velký přínos pro nevidomé. Někteří z nich si novinku od Mety skutečně pochvalují, protože jim dokáže poskytovat zvukové popisy věcí okolo nich, a zvládne navíc přečíst i texty, například informační tabule nebo menu v restauracích. Zdá se tedy, že chytré brýle s kamerou minimálně zatím zůstanou součástí naší společnosti, ať se nám to líbí, nebo ne.