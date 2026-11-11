Říčany nadále kralují, Plzeň padá, Olomouc se lepší. Žebříček odhalil velké změny kvality života v Česku

Už od roku 2018 srovnává Index kvality života všech 206 obcí s rozšířenou působností (ORP) v České republice, a to podle celkem 92 ukazatelů, které se zaměřují na zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání či vztahy a služby. Výsledky žebříčku, jejž dávají dohromady pracovníci projektu Obce v datech, přitom ukazují, že mezi jednotlivými regiony i městy stále panují zásadní rozdíly.
Vůbec nejlépe si letos vedly Říčany, které získaly první místo už podeváté za sebou, a to dokonce s plným skóre 10 bodů. Na druhé pozici se pak ocitla 9,35bodová Praha, třetí je Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s 8,09 bodu. Z žebříčku vyplývá, že dobrému umístění pomáhá přítomnost velkých metropolí v okolí dané obce. Čtrnáct z dvaceti nejlepších ORP totiž leží do 50 kilometrů od Prahy nebo Brna. Jihomoravský kraj má v první dvacítce celkem osm ORP, Středočeský šest.
Samotná velikost obce ale není rozhodující, jelikož v Top 10 se kromě milionové Prahy nacházejí třeba Hustopeče a Pohořelice, kde žije kolem šesti tisíc obyvatel. Ani krajská města si navíc automaticky nevedla lépe – s výjimkou Olomouce nejsou tato města nejlepším místem pro život v žádném jiném kraji. Hanácká metropole si přitom výrazně polepšila, neboť vystoupala z loňské 59. na letošní 26. příčku, díky čemuž je třetím nejlepším krajským městem po Praze a Brnu. Plzeň naopak klesla z 11. na 60. místo, zatímco vloni 68. Liberec skončil tentokrát až na 136. pozici.
Skokanem jsou Pohořelice a Nepomuk
Kromě letošních vítězů je zajímavé také srovnání výsledků oproti vůbec prvnímu Indexu z roku 2018. Z tohoto hlediska si nejlépe vedly jihomoravské Pohořelice, jež se ze 117. místa vyšplhaly na pátou pozici. Stejně dobře si vedl i Nepomuk, který se posunul z 136. na 24. místo, Kuřim pak vystoupala z 80. na 15. příčku, zatímco Mnichovo Hradiště z 64. na 18. místo.
Praha je jedním z měst s nejméně stresujícím pracovním prostředím. V evropském žebříčku skončila na pátém místě
Za výrazným posunem zmíněných obcí v žebříčku stálo hned několik faktorů. Zhruba u poloviny z třiceti největších skokanů hrál hlavní roli příliv mladých lidí a růst počtu obyvatel. Často navíc pomohla i delší délka života.
„Pořadí v žebříčku se dá posunout a nevyžaduje to být nejlepší ve všem. Rozhoduje několik oblastí s velkou vahou, především schopnost přitáhnout a udržet mladé rodiny. Úspěch má ale svoji cenu. Ve dvacítce nejlépe hodnocených ORP si dnes za měsíční mzdu koupíte zhruba půl metru čtverečního bytu, v roce 2018 to bylo skoro devět desetin. Kdo chce růst udržet, musí řešit i dostupnost bydlení,“ říká Jan Havránek z AQE advisors, autor projektu Obce v datech.
Kvalitu života sráží nezaměstnanost a exekuce
Výrazné rozdíly v kvalitě života jde dobře pozorovat například na délce dožití. Ta se třeba u mužů liší o tři a půl roku, přičemž v nejlepší obci dosahuje více než sedmdesáti sedmi let, v nejhorší je to necelých čtyřiasedmdesát. A podobné je i s nezaměstnaností – zatímco v Černošicích je bez práce jen něco kolem dvou procent obyvatel, v Orlové je to více než desetina. Podíl lidí v exekuci je pak v obcích s nejnižším indexem téměř jedenáctkrát vyšší než ve městech s vysokým indexem.
Na dně žebříčku každopádně zůstávají zmíněná Orlová, ale také Karviná, Most a Rumburk, přičemž většina dalších nejhůře hodnocených měst leží v někdejších průmyslových a pohraničních oblastech. Za jejich špatným výsledkem stojí především nízká délka života, vysoká nezaměstnanost, velký počet exekucí a nízká nabídka práce.
Žebříčku měst, ve kterých se žije nejlépe, opět vévodí evropské metropole. V čele je potřetí za sebou Vídeň
I pořadí na konci žebříčku se dá samozřejmě změnit, což se ovšem daří jen někde. Třeba v Moravskoslezském kraji se Odry, Kopřivnice nebo Hlučín od roku 2018 posunuly přibližně o 40 míst výš, zatímco v kraji Ústeckém si polepšilo jen šest ORP ze šestnácti, z toho výrazněji pouze Roudnice nad Labem. „Obec sama trh práce ani délku života nezmění. Dluhy a školy ale ano, a právě ty v datech táhnou ostatní oblasti s sebou. Je přitom důležité říct, že co funguje pro Pardubice, nemusí fungovat pro Aš,“ uzavírá Havránek.