Rezidenční fond Mint nabídne unikátní bydlení na Praze 9. Přestavbou industriálního objektu vznikne 168 bytů

Bývalá budova textilní značky Veltex na Praze 9 dávno dosloužila svému původnímu účelu a dlouhé roky se nacházela v poměrně neutěšeném stavu. To se má ale už brzy změnit. Společnost Finep a rezidenční fond Mint uzavřely smlouvu o prodeji projektu na celkovou rekonstrukci této stavby, která počítá s vybudováním nájemního bydlení.

„Podpis smlouvy se společností Mint je součástí našeho programu dostupného bydlení, v jehož rámci jsme se posledních několik let soustředili také na optimalizaci části produkce pro účely nájemního bydlení. Tato konkrétní spolupráce je přesto v něčem výjimečná. Nejedná se totiž o výstavbu nového domu, ale o rekonstrukci bývalého industriálního objektu,“ vysvětluje Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti Finep.

Spací patra pro lepší využití místa

Na adrese Poděbradská 61 ve čtvrti Hloubětín má vzniknout celkem 168 bytů převážně o velikosti 1kk, případně 2kk nebo 2+1. Součástí projektu je také vybudování 71 parkovacích míst, dům bude ale dobře napojen rovněž na městskou hromadnou dopravu. Přímo před jeho vchodem se totiž nachází tramvajová zastávka Nademlejnská a v docházkové vzdálenosti je i stanice metra B Hloubětín.





Kromě dobré dostupnosti má nové bydlení zaujmout i nájemníky, kteří hledají místo s výjimečným geniem loci. To proto, že projektanti se snažili charakter objektu co možná nejvíce zachovat, a nové využití se tak přizpůsobilo konstrukčním možnostem budovy.

„Naším cílem bylo, abychom tuto bývalou průmyslovou halu zachránili. S odkazem na její minulost jsme si tedy vyhráli třeba s atypickým vybavením bytů, včetně výjimečného řešení v podobě spacích pater, díky kterému efektivně využíváme koncepci vysokých stropů,“ uvádí investiční manažer rezidenčního fondu Mint Erik Janovský.

Důraz na stylový design celé budovy potvrzuje i generální ředitel Finepu. „V úzké spolupráci s našimi partnery z Mintu jsme se podíleli na návrhu vnitřního vybavení jednotlivých bytů. Nakonec jsme dokázali připravit celý dům tak, aby byl efektivní pro nájemníky i pronajímatele. Kromě toho navíc při výstavbě využijeme současné moderní trendy,“ míní Pardubický.

Hotovo bude do dvou let

Vedení Mintu věří, že nové nájemní bydlení si najde své zájemce i díky vhodné lokalitě, která dobře splňuje principy města krátkých vzdáleností. V jeho okolí se totiž aktuálně výrazně rozšiřuje veřejná vybavenost a velkým benefitem je také nedaleký potok Botič. Ten nabízí příjemné místo k relaxaci či sportu a je zároveň dobře napojený na síť cyklostezek.

Výstavba projektu byla zahájena v říjnu 2023 a kolaudace by měla proběhnout do dvou let. „Ve Finepu a konkrétně v Poděbradské 61 jsme našli profesionálně připravený projekt, který je pro potřeby nájemního bydlení promyšlený do posledního detailu, a pro nás tak představuje skvělou investiční příležitost. Naším cílem je nabídnout střední třídě novou příležitost nájemního bydlení v moderní, dynamicky se rozrůstající lokalitě,“ uzavírá Janovský.