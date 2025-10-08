Menu Zavřít

Revoluce v dopravě se blíží. Dvě kalifornské firmy vzlétly se svými létajícími taxíky, první cestující by mohly svézt už za rok

Tech
Jan Boháč
Dnes
  • Americké společnosti Joby Aviation a Archer Aviation vytvořily elektrická letadla schopná vertikálních vzletů a přistání
  • Oba stroje se o víkendu zúčastnily prvních veřejných testů, kde zaujaly především tím, jak jsou tiché
  • Společnosti chtějí novinku nabízet především jako létající taxíky. Ty by mohly s cestujícími poprvé vzlétnout během příštího roku v Dubaji

Malé létající stroje, které se prohání nad ulicemi našich měst a přepravují lidi podobně jako taxíky, zněly ještě před pár lety jako pouhý výplod vědecko-fantastických filmů a knih. Rychlý vývoj nových technologií nás ovšem posunul k tomu, že podobná zařízení se už brzy stanou realitou. Potvrdila to i letošní Kalifornská mezinárodní letecká show v okrese Monterey, kde svá létající vozidla podle Business Insideru představily hned dvě významné společnosti – Joby Aviation a Archer Aviation.

Obě firmy už na vývoji těchto strojů nazývaných eVTOL (elektrická vozidla schopná vertikálního vzletu i přistání) pracují několik let, ve vzduchu je ale poprvé veřejně ukázaly až o minulém víkendu. Důležitý je přitom hlavně fakt, že oba lety proběhly bez jakýchkoli potíží. To podle společností dokazuje, že nasazení eVTOL do běžného provozu, kde mají sloužit především jako létající taxíky, se rychle blíží.

Nízký hluk, jednoduché ovládání

Důležitým faktorem, který má umožnit úspěch létajících strojů, je především jejich nízký hluk. Už v současnosti samozřejmě mnoho měst trpí značným hlukem z automobilové dopravy, takže vývojáři z Joby a Archer Aviation museli přijít se způsobem, jak své stroje udělat co možná nejtišší, aby jim úřady povolily jejich nasazení do běžného provozu.

Společnost Joby problém s hlukem vyřešila díky kratším, speciálně navrženým lopatkám vrtulí, výrazně ale pomohl i samotný elektrický motor. „Díky elektrickému pohonu není nutné roztáčet motor tak rychle, abyste získali potřebný točivý moment. Samotný let pak zní jen jako tiché bzučení, což našim strojům umožňuje zcela splynout s běžným městským hlukem,“ řekl Didier Papadopoulos, prezident výroby letadel ve společnosti Joby Aviation.

Zmíněných vrtulí má letadlo Joby celkem šest, přičemž všechny z nich lze během letu naklápět dle potřeby, což umožňuje plynulý přechod z vertikálního letu do letu vpřed či vznášení se na místě. Další velkou výhodou stroje je pak podle firmy jeho velmi jednoduché ovládání.

„Ovládání našeho eVTOL je skutečně intuitivní, což nám potvrdili i lidé, kteří neměli žádnou předchozí zkušenost s podobnými stroji. Už po pouhých 20 minutách v našem leteckém simulátoru jim ale létání šlo dobře, a cítili se naprosto přirozeně,“ doplnil Papadopoulos.

Na letiště či olympiádu

Kromě hluku je samozřejmě zásadní překážkou pro uvedení létajících taxíků do běžného provozu především bezpečnost. Obě společnosti tedy aktuálně procházejí celou řadou testů ve Spojených státech amerických i v dalších zemích, aby získaly potřebné certifikace, které jim umožní převážet zákazníky.

Joby Aviation aktuálně očekává, že první cestující sveze už v příštím roce, a to v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, kde je zatím certifikační proces nejdále. Cílem přitom bude především přeprava lidí na kratších vzdálenostech, kde je zároveň vysoká poptávka, tedy třeba z letiště do centra města a zpět. 

„Minulý týden jsem byl v Japonsku na světové výstavě v Ósace, přičemž cesta z letiště do areálu výstavy mi trvala hodinu a půl. Kdybych ale letěl našim strojem, zabralo by mi to jen osm minut,“ popsal Papadopoulos možné využití létajícího taxíku.

Podobné plány má rovněž společnost Archer Aviation, která chce přepravovat VIP hosty i běžné fanoušky mezi klíčovými místy olympijských her v Los Angeles v roce 2028. Ve stejné době pak plánuje spustit rovněž dopravu po New Yorku, a to mezi mezinárodním letištěm Newark Liberty a centrem Manhattanu, kde v současnosti létají běžné vrtulníky.

