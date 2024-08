Revitalizace Masarykova nádraží bez generálního dodavatele? Významný pražský projekt je založen na systému construction managementu

K největším projektům, které v současnosti mění podobu historického centra Prahy, patří revitalizace Masarykova nádraží. Stojí za ním společnost Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a Správou železnic a firma K4 Architects & Engineers.

Součástí modernizace daného prostoru je stavba hned několika nových objektů i rekonstrukce těch stávajících. Kromě polyfunkční budovy zvané Masaryčka byl letos dokončen i hotel The Cloud One a v plánu je také přestřešení nástupišť, které by mělo být hotové do roku 2027. A všechny tyto dílčí projekty řídili právě K4 Architects & Engineers (K4 A & E), jejichž společnost je založená na projektovém řízení pomocí systému construction managementu. Ten v Česku není příliš častý, třebaže podle jeho zastánců může investorovi zajistit vysokou flexibilitu i značnou úsporu financí.

Construction management vs. generální dodavatel

Většina stavebních projektů v Česku má svého takzvaného generálního dodavatele. Penta Real Estate ale patří k výjimkám, které využívají i zmíněný princip construction managementu. Společně s K4 A & E její vedení v rámci proměny Masarykova nádraží zajistilo více než 50 dodavatelských firem pro jednotlivé práce, jejichž činnost pravidelně kontrolovalo. Společnost se přitom zaměřovala jak na kvalitu výstupu, tak i včasné dokončení.





„Investorovi tento způsob realizace díla přináší širší možnosti ovlivňování procesu výstavby, ať už optimalizací času na projektování a výstavbu, větší flexibilitou vlastní stavby a změnových řízení, nebo finanční úsporou,“ vysvětluje Pavel Weisz, ředitel divize projektového řízení K4 Architects & Engineers. A dodává, že k úspěšnému dokončení stavby bylo třeba uzavřít okolo 150 smluvních vztahů na práce a dodávky výrobků, přičemž některé z firem dostávaly zakázky opakovaně.

Celkem se na projektu podílelo přibližně 330 lidí, z toho 15 bylo zaměstnanců K4 A & E. To se může v porovnání s miliardovými rozpočty zdát poměrně málo, leč podle zástupců společnosti je to dané právě systémem construction managementu, který vyžaduje výrazně menší počet pracovníků, než by bylo potřeba v případě generálního dodavatele.

Archeologický průzkum a tradiční materiály

Vzhledem k tomu, že se jednalo o výstavbu na brownfieldu v historické části Prahy, bylo nutné počítat i s několika zvláštnostmi. V první fázi tedy probíhalo čištění oblasti, které zahrnovalo také archeologický průzkum. Prováděl ho tým kolem Martina Vyšohlída ze společnosti ARCHAIA Praha z. ú. Tomu se podařilo odkrýt část hradeb, kvůli nimž musely být upraveny inženýrské sítě. Dohled opět zajišťovala firma K4 A&E, jež musela řešit i mnoho dalších specifik projektu včetně dostupnosti některých materiálů – zejména takzvané pražské mozaiky, což jsou malé kamenné kostky používané již od 19. století.

„Když se v Praze staví nový chodník, musí být z malých kamenných kostek, kterým se obecně říká pražská mozaika. Jedná se o standard, který je daný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A v Česku existují už pouze čtyři firmy, které tuto mozaiku umí udělat,“ uzavírá Weisz.