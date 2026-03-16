Retro fotogalerie: Podívejte se, jak probíhala stavba Empire State Building

Projekt byl realizován v době Velké hospodářské krize. O to více je překvapivé, jak rychle a hlavně kvalitně byl proveden. Díky své výšce, která činí dohromady 443 metrů, držela Empire State Building až do roku 1970 titul nejvyšší budovy světa.
Co se dozvíte v článku
Mrakodrap postavila společnost Starrett Bros & Eken na místě bývalého hotelu Waldorf Astoria, který byl otevřen již v roce 1893. Přestože se tehdy jednalo o největší hotel na světě, ve dvacátých letech dvacátého století už zařízení působilo zastarale, a navíc společenský život v New Yorku se mezitím začal soustřeďovat do jiné části města.
Rodinný klan Astorů, jemuž hotel patřil, se proto rozhodl postavit zbrusu nový podnik na Park Avenue a původní budovu roku 1928 prodal společnosti Bethlehem Engineering Corporation. V květnu 1929 pak byl Waldorf Astoria definitivně uzavřen, díky čemuž tak stavbě ikonického mrakodrapu už pranic nebránilo.
Zběsilé tempo i fatální nehody
Výkres Empire State Building byl zhotoven během pouhých dvou týdnů a na svědomí ho má architekt Williama F. Lamb. Po započetí stavby 22. ledna 1930 se prakticky každý den postavily čtyři a půl patra, což bylo velice impozantní. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že na bezpečnost práce se tehdy ještě nebral tolik zřetel, a proto hned pět dělníků přišlo následkem pádu během výstavby o život.
Potíže navíc mrakodrap provázely i po jeho otevření, a to v důsledku propuknuvší Velké hospodářské krize, kvůli níž většina kanceláří zela prázdnotou. Ostatně i proto se budově nějakou dobu přezdívalo Empty State Building (anglické slovo „empty“ znamená v překladu „prázdný“, pozn. red.). Situace se nakonec pro vlastníka stala neúnosnou, a tak byla společnost v roce 1951 nucena mrakodrap za 34 milionů dolarů prodat.
Co se v budově nachází?
Stavba má 102 pater, přičemž od prvního až do pětaosmdesátého je celkem 2,16 milionu čtverečních stop poskytujících prostor pro kanceláře a obchody. Od 86. patra výše se pak nacházejí observatoře, vysílací antény a mechanické prostory. Zajímavé přitom je, že původně měla mít budova pouze 50 pater, to se ovšem změnilo, aby se docílilo ještě lepšího výhledu.
Fasádu mrakodrapu tvoří vápenec, který byl dovezen z Indiany. Budova je charakteristická čistým designem s geometrickými tvary a jednoduchými liniemi, ale také typickými světly, které se využívají při různých oslavách svátků a významných událostí, leč nikdy k reklamním účelům.
Místo přitahuje filmaře i běžce
Empire State Building mimo jiné proslavil legendární snímek režisérů Meriana C. Coopera a Ernesta B. Schoedsacka s názvem King Kong, v němž se obří lidoop připomínající gorilu v jedné ze scén škrábe na její vrchol. Snímek přitom vznikl pouhé dva roky poté, co byl mrakodrap postaven.
Kromě hollywoodských filmařů je budova často využívána rovněž sportovci. Jednoznačně nejoblíbenější sportovní událostí je závod s názvem Empire State Building Run-Up. Během něj mají registrovaní běžci za úkol zdolat 86 pater mrakodrapu, což znamená vyběhnout celkem 1 576 schodů.
Další zajímavostí je, že díky své výšce funguje Empire State Building také jako hromosvod – za rok je bleskem zasažena v průměru 23krát. Její výhled na Manhattan je navíc tak ohromující, že za jasného počasí z budovy dohlédnete až do vzdálenosti 80 kilometrů.
Tragické události
Historie Empire State Building není bohužel opředena jen šťastnými událostmi. Vedle dělníků, kteří zahynuli při výstavbě, se tento newyorský mrakodrap stal i jakýmsi „místem sebevrahů“, neboť z nejvyšších pater se za dobu jeho existence rozhodli skočit již desítky osob. Poprvé se tak stalo ještě před dokončením stavebních prací, kdy si takto sáhl na život jeden z propuštěných stavařů.
Asi nejznámější případ sebevraždy spáchané na Empire State Building se pak datuje do roku 1947. Svůj život tehdy v květnu ukončila skokem z 86. patra této budovy mladá žena z Kalifornie jménem Evelyn McHale. Její tělo dopadlo na střechu cadillacu zmocněnce OSN. Na pokoji v hotelu Governor Clinton po ní zbyl dopis na rozloučenou adresovaný její rodině.
Zdroje: empirestatebuildingtickets.tours, ct24.ceskatelevize.cz, e15.cz, epochaplus.cz